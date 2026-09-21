김채원 단발의 결정적 차이, 알고 보니 길이가 아닌 앞머리와 옆머리

@_chaechae_1

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김채원하면 떠오르는 이미지 중 하나, 바로 단발이다. 턱선 부근에서 짧게 끊긴 검은 머리와 앞머리는 르세라핌 데뷔 이후 김채원을 설명하는 대표적인 스타일로 자리 잡았다.

그런데 김채원의 사진을 보면 같은 단발이 매번 똑같지는 않다. 앞머리를 빽빽하게 내린 날에는 눈매가 먼저 들어오고, 이마를 드러낸 날에는 얼굴선과 턱선이 강조된다. 귀 앞에 머리카락을 남긴 사진은 부드러워 보이는 반면, 양쪽을 귀 뒤로 넘기면 얼굴과 목선이 시원하게 드러난다.

차이는 몇 cm의 길이보다 얼굴 가까이에 놓인 머리카락의 스타일링에서 나온다. 김채원 단발을 제대로 보려면 전체적인 모양보다 앞머리의 양과 옆머리, 머리끝을 어떻게 손질했는지 살펴봐야 한다.

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첫 번째, 앞머리는 길이보다 양이 중요하다

김채원 단발에서 가장 먼저 눈에 들어오는 부분은 앞머리다. 눈썹 가까이 내려오는 앞머리를 비교적 촘촘하게 채우면 시선이 눈과 눈썹 주변에 모인다. 짧은 단발 특유의 귀엽고 발랄한 분위기도 이때 강해진다.

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반대로 앞머리 가닥 사이로 이마가 비치게 두면 얼굴 위쪽이 답답해 보이지 않는다. 앞머리를 옆으로 넘긴 날에는 평소 가려져 있던 눈썹과 이마가 드러나면서 한층 차분한 모습이 강조된다. 단발의 길이는 그대로지만 앞머리만으로 얼굴의 중심이 달라지는 것.

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또 하나 더, 김채원의 단발에서는 앞머리 양옆이 얼굴을 따라 조금씩 길어지며 옆머리로 이어지는 모습을 볼 수 있다. 이 연결이 짧은 앞머리의 강한 느낌을 덜어준다.

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두 번째, 귀 앞머리를 얼마나 남기는지 봐야 한다

단발을 귀 뒤로 넘기는 것은 작은 변화처럼 보이지만 얼굴이 드러나는 범위는 크게 달라진다. 양쪽 머리를 모두 넘기면 볼과 턱, 목선이 가려지지 않는다. 귀걸이나 목걸이, 의상의 넥라인도 잘 보여 무대나 행사 스타일링에서는 장식이 많은 옷과 헤어가 부딪치지 않는다.

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귀 앞에 옆머리를 남긴 날에는 분위기가 달라진다. 볼 옆으로 내려온 머리카락이 턱 부근까지 내려오면서 얼굴 가장자리를 부드럽게 감싼다. 양쪽을 모두 내리기도 하지만 한쪽만 귀 뒤로 꽂는 방식도 자주 활용할 수 있다. 한쪽 얼굴은 드러내고 반대편에는 머리카락을 남겨 단발이 지나치게 단정해 보이는 것을 피하는 방법이다.

김채원처럼 귀 뒤로 넘긴 단발을 연출하고 싶다면 옆머리를 전부 넘길 필요는 없다. 관자놀이와 구레나룻 부근에 짧은 가닥을 조금 남기면 얼굴 주변이 비어 보이는 느낌을 줄일 수 있다.

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세 번째, 머리 끝을 둥글게 말아 넣지 않는다

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보통 단발머리는 끝을 안쪽으로 말아서 스타일링하는 경우가 많다. 하지만 모든 머리끝이 턱을 향해 들어가면 모양이 지나치게 둥글어져 이른바 '초코송이'같은 머리가 될 수 있거나 머리가 무거워 보일 수 있다.

김채원의 단발에서는 끝을 일자로 펴거나 일부 가닥만 바깥쪽으로 뻗게 한 스타일을 볼 수 있다. 얼굴과 가까운 머리는 비교적 차분하게 두고, 목 주변의 끝만 바깥으로 움직이면 짧은 길이의 장점이 살아난다.

고개를 돌리거나 움직일 때마다 끝 방향이 조금씩 달라져 무대 위에서도 머리가 한 덩어리처럼 보이지 않는다.

끝을 반듯하게 편 날에는 단발의 커트선이 강조된다. 반대로 끝을 가볍게 흩어 놓으면 힘을 덜어낸 사복 스타일에도 어울린다. 같은 길이의 단발로 여러 분위기를 보여줄 수 있는 이유가 여기에 있다.

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네 번째, 볼륨은 정수리보다 얼굴 옆에 남긴다

김채원 단발은 정수리를 높게 부풀리는 스타일과는 거리가 있다. 대신 옆머리가 얼굴에 완전히 붙지 않도록 볼과 귀 주변에 약간의 공간을 남긴다. 머리 윗부분은 차분하게 두면서 턱 가까운 부분에만 부피를 더해 단발의 형태를 살리는 방식이다.

특히 한쪽을 귀 뒤로 넘겼을 때 반대쪽 옆머리까지 납작하게 붙이면 얼굴 양쪽의 균형이 달라 보일 수 있다. 이때 내려둔 쪽의 뿌리를 살짝 들어 올리거나 끝을 바깥으로 빼주면 좌우가 똑같지 않아도 어색하지 않다.

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결국 김채원 단발을 시그니처로 만든 것은 특정한 길이 하나가 아니다. 이마를 얼마나 드러낼지, 귀 앞에 어떤 가닥을 남길지, 머리끝을 어느 방향으로 둘지를 매번 조금씩 바꾼다. 그래서 비슷한 검은 단발을 유지하면서도 사진과 무대마다 다른 얼굴을 보여줄 수 있다.

김채원 단발을 따라 하고 싶다면 미용실에 정면 사진 한 장만 가져가기보다 앞머리와 옆모습이 보이는 사진을 함께 준비하는 편이 좋다. 단순히 "턱선에 맞춰 잘라 달라"고 말하는 것보다 앞머리의 양, 귀 앞머리의 길이, 원하는 머리끝의 방향을 구체적으로 보여줘야 사진 속 단발에 가까워질 수 있다.