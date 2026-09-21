괄사 따로 살 필요 없네? 화장품에 '마사지 기능' 더하는 제품 잇따라

프로우 블루에너지겔 과샤 클렌저(프로우 홈페이지)

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세럼이나 크림을 바른 뒤 괄사 도구를 꺼내 얼굴이나 몸을 마사지하는 스킨케어. 최근에는 별도의 괄사 도구 대신, 화장품에 마사지 기능을 결합한 제품도 출시되고 있다. 클렌징 제품에 괄사 형태의 헤드를 더하거나 바디 세럼 용기에 마사지 볼을 결합하는 제품이다.

화장품을 바르는 과정에서 마사지까지 할 수 있도록 제품 형태를 바꾼 것이 특징이다. 별도의 도구를 준비하지 않고도 세안이나 바디 케어 단계에서 롤링 동작을 더할 수 있다.

프로우(FRAW)의 '블루 에너지 겔 과샤 클렌저'는 클렌징과 괄사 기능을 결합한 제품이다. 곡선형 괄사 헤드를 적용해 세안하면서 얼굴을 롤링할 수 있도록 했다. 센텔라, 어성초, 아줄렌을 함유한 약산성 젤 클렌저로, 용량은 130ml다.

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일반적인 클렌저와 달리 제품에 괄사 헤드가 결합돼 있어 별도의 마사지 도구를 꺼내지 않고 사용할 수 있다. 세안 단계에서 클렌징과 롤링을 함께 할 수 있도록 제품 형태에 변화를 준 사례다.

본셉 비타씨 미백샷 바디괄사 세럼(다이소몰)

바디 케어 제품에서도 비슷한 형태를 찾아볼 수 있다. 본셉은 '레티놀 탄력샷 바디 괄사 세럼', '디판테놀 리페어샷 바디 괄사 세럼', '비타씨 미백샷 바디 괄사 세럼' 등을 선보이고 있다.

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본셉의 바디 괄사 세럼은 용기에 마사지 볼을 결합한 것이 특징이다. 세럼을 피부에 바르면서 마사지 볼로 롤링할 수 있도록 만들었다. 제품별로 레티놀, 디판테놀, 비타민C 등 서로 다른 성분을 내세워 바디 케어 제품군을 구성했다.

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프로우의 클렌저와 본셉의 바디 세럼은 사용 부위와 제품 유형은 다르지만, 화장품에 마사지 기능을 더했다는 공통점이 있다. 프로우는 세안 단계에 괄사 헤드를 결합했고, 본셉은 바디 세럼 용기에 마사지 볼을 적용했다. 별도의 도구를 사용하는 대신 화장품을 바르는 과정에서 롤링까지 할 수 있도록 한 것이다.

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이런 제품은 화장품과 마사지 도구를 따로 사용하던 과정을 간소화한다는 점에서 차이가 있다. 기존에는 클렌저나 세럼을 사용한 뒤 별도의 괄사를 준비해야 했다면, 마사지 기능을 결합한 제품은 화장품을 사용하는 단계에서 롤링을 함께 할 수 있다.

다만 마사지 기능이 결합됐다고 해서 별도의 괄사 도구를 모두 대체할 수 있는 것은 아니다. 제품마다 헤드의 형태와 크기, 사용 부위가 다르고 사용 방법에도 차이가 있다. 마사지 기능 외에 화장품 자체의 성분과 사용 목적도 함께 확인할 필요가 있다.

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괄사 도구를 별도로 구매해 스킨케어 단계에 추가하는 방법뿐 아니라, 마사지 기능이 결합된 화장품을 선택하는 방법도 생겼다. 클렌징 제품부터 바디 세럼까지 화장품의 형태가 다양해지면서, 세안이나 보습 과정에 마사지 동작을 더한 제품들도 등장하고 있다.