최산의 ‘북부대공’ 스타일…이마·눈매·어깨선에 숨겨진 디테일

@choi3an

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검은 옷에 앞머리를 넘기고 무표정하게 카메라를 바라본다. 특별히 많은 장식을 더하지 않았는데도 화면에는 묵직한 긴장감이 남는다. 에이티즈 산에게 '북부대공'이라는 별명이 따라붙는 순간이다.

최근 북부대공 열풍을 일으키고 있는 최산은 에이티즈의 'BAD'을 통해 다시 주목받았다. 몸의 중심을 낮췄다가 단숨에 힘을 터뜨리는 안무와 강한 표정 연기가 짧은 영상 안에서도 존재감을 드러냈다.

그렇다고 산의 스타일을 자세히 들여다보면 검은 옷만 반복해서 입는 것은 아니다. 화이트 톤이나 장식적인 의상, 몸을 부드럽게 감싸는 셔츠도 입는다. 그럼에도 비슷한 인상을 남기는 건 이마와 목선, 어깨처럼 자신이 가진 선을 가리지 않기 때문이다.

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그렇다면 최산 특유의 '북부대공' 느낌은 어떻게 스타일링 해서 낼 수 있는지 알아보자.

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첫 번째, 이마를 드러내면 눈매가 먼저 보인다

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에이티즈 산의 강한 인상을 만드는 데 큰 역할을 하는 것은 헤어다. 앞머리를 내린 모습도 자주 볼 수 있지만, 화보나 패션 행사에서는 이마를 드러낸 스타일이 특히 눈에 띈다.

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이마가 드러나면 진한 눈썹과 길게 뻗은 눈매가 곧바로 시선에 들어온다. 광대와 턱으로 이어지는 윤곽도 머리카락에 가려지지 않는다. 깔끔한 올백보다 약간의 결이 남은 스타일을 택해, 지나치게 정제된 슈트 헤어와는 또 다른 거친 분위기를 만드는 날도 있다.

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앞머리를 내릴 때도 방식은 비슷하다. 눈썹 전체를 무겁게 덮기보다 머리카락 사이에 틈을 두거나 한쪽을 걷어낸다. 머리를 내렸는데도 눈매가 답답해 보이지 않는 이유다.

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두 번째, 아이메이크업은 눈꼬리보다 눈 아래까지

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메이크업은 컬러보다 음영의 위치가 중요하다. 에이티즈 산의 무대 메이크업을 보면 짙은 색을 눈두덩 전체에 넓게 펴 바르기보다 속눈썹 라인과 눈꼬리 주변에 집중하는 경우가 많다.

아래 눈매도 비워두지 않는다. 눈 밑에 브라운이나 그레이 계열 음영을 옅게 발라 위쪽 아이라인과 연결한다. 눈꼬리만 길게 뺀 날카로운 눈이라기보다, 눈 주변 전체에 그늘이 생긴 듯 깊어 보이는 눈매를 연출할 수 있다.

눈썹은 얇고 날카롭게 새로 그리기보다 본래 굵기를 살린다. 앞머리를 넘긴 날에는 짙은 눈썹이 더 많이 드러나면서 표정에도 힘이 생긴다.

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두 번째, 산의 옷은 어깨와 허리를 숨기지 않는다

최산의 패션에서 자주 발견되는 것은 상체의 형태가 드러나는 옷이다. 어깨가 반듯한 재킷, 허리 위치가 높은 팬츠, 몸의 실루엣이 보이는 민소매가 대표적이다.

몸에 붙는 옷만 고집하는 것은 아니다. 품이 넉넉한 재킷을 입더라도 안에는 목선이 드러나는 상의나 얇은 셔츠를 받쳐 입는다. 재킷으로 어깨의 폭을 잡고, 이너웨어에서는 목과 가슴 위쪽을 열어둔다. 상체가 커 보이면서도 둔해 보이지 않는 조합이다.

블랙 룩에서는 소재를 섞어 단조로움을 피한다. 광택 없는 재킷에 빛을 반사하는 셔츠를 입거나, 가죽과 얇은 원단을 한 착장 안에 배치한다. 무대 조명이 닿으면 검은색 안에서도 각 부분의 경계가 드러난다.

움직임이 큰 'BAD' 무대에서 최산의 춤선이 선명하게 보였던 것도 이러한 의상과 무관하지 않다.

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세 번째, 목걸이 하나도 옷이 열린 방향을 따른다

액세서리는 크기보다 놓이는 자리가 눈에 들어온다. 셔츠 단추를 여러 개 풀거나 깊게 파인 상의를 입은 날에는 긴 목걸이를 내려 목선의 방향을 반복한다. 재킷을 입을 때는 브로치나 금속 장식으로 어깨 또는 가슴 한쪽에 시선을 모은다.

여러 장식을 동시에 착용해도 금속의 색을 비슷하게 맞추는 편이다. 옷이 화려한 날에는 장식을 줄이고, 단색 의상에는 크리스털이나 메탈의 반짝임을 더해준다.

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즉, 최산의 '북부대공' 이미지는 검은 옷 한 벌로 설명되지 않는다. 드러낸 이마 아래 짙은 눈썹과 깊은 눈매가 보이고, 열린 목선은 넓은 어깨로 이어진다. 여기에 허리선을 분명히 잡은 옷과 차가운 금속 장식이 더해져 만들어진 이미지다.

무대에서는 강렬하고, 무대 밖에서는 의외로 부드러운 에이티즈 산의 모습도 이 스타일을 더 흥미롭게 만든다.

평소의 표정이 사라지고 조명이 켜지는 순간, 헤어와 메이크업, 옷에 숨어 있던 선들이 한꺼번에 드러난다. 사람들이 산에게서 '북부대공'을 떠올리는 순간도 아마 그때일 것이다.