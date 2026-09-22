아침마다 얼굴이 붓는다면? 미연의 루틴에 주목

@noodle.zip

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라면 먹고 잔 다음 날, 거울 속 퉁퉁 부은 얼굴과 마주하는 건 익숙한 일이다. 눈두덩은 도톰해지고 턱선은 흐릿해진 것 같은 아침이면 중요한 약속을 앞두고 마음이 급해진다. 평소와 똑같이 메이크업을 해도 어딘가 달라 보이는 얼굴. 이럴 때면 화장으로 가리기 전, 부기부터 정리하고 싶어진다.

아이들 미연도 자신만의 부기 관리 루틴을 공개한 바 있다. 지난 7월 유튜브 '일일칠-성찬의 에터뷰'에 출연한 미연은 아침에 팥차를 마시고, 부기가 심한 날에는 녹차를 마시거나 괄사 마사지를 한다고 밝혔다. 짠 음식을 먹은 날에는 칼륨도 챙겨 먹는다고 전했다. 라면을 즐겨 먹는 일상 속에서도 자신만의 관리법을 실천하고 있는 것.

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미연이 공개한 루틴 외에도 아침 부기를 관리하는 방법은 다양하다. 차를 마시거나 얼굴을 가볍게 마사지하는 방법부터 차가운 자극을 활용한 쿨링 케어까지, 자신의 생활 패턴에 맞춰 시도할 수 있다. 특히 눈가나 볼 주변이 유독 부어 보이는 날이라면 간단한 쿨링 케어부터 시작해 보는 것도 방법이다.

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차가운 물에 적신 수건을 눈가에 잠시 올려두는 것은 대표적인 쿨링 케어 방법이다. 메이요클리닉 역시 눈 밑 부기를 관리하는 방법으로 차가운 압박을 소개하고 있다. 별도의 뷰티 도구가 없어도 집에서 간편하게 시도할 수 있고, 아침에 부어 보이는 눈가를 일시적으로 진정시키는 데 활용할 수 있다.

최근에는 쿨링 케어를 보다 간편하게 도와주는 뷰티 도구도 다양해졌다. 냉장고에 넣어 차갑게 만든 뒤 얼굴에 사용하는 마사지 롤러나 쿨링 스틱 등이 대표적이다. 유이크의 '크라이오 쿨링 마사저'도 차갑게 보관한 뒤 얼굴에 사용하는 제품이다. 차가운 수건 대신 얼굴 굴곡에 맞춰 관리하고 싶을 때 활용할 수 있다.

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쿨링 케어와 함께 가벼운 얼굴 마사지를 병행하는 것도 방법이다. 미연이 언급한 괄사 역시 집에서 활용할 수 있는 홈케어 도구 중 하나다. 클리블랜드 클리닉은 얼굴 림프 배출 마사지가 일시적인 부기 완화에 도움이 될 수 있다고 설명한다. 괄사를 사용할 때는 크림이나 오일을 발라 피부 마찰을 줄이고, 턱선이나 볼 주변을 부드럽게 쓸어주는 것이 좋다.

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괄사가 익숙하지 않다면 손으로 하는 마사지부터 시작해도 된다. 세안 후 스킨케어 제품을 바르면서 얼굴 안쪽에서 바깥쪽으로 부드럽게 쓸어주거나, 턱선 주변을 가볍게 마사지하는 식이다. 강한 압력으로 문지르기보다는 피부가 편안하게 느껴지는 정도로 진행하는 것이 중요하다. 별도의 도구를 구매하지 않아도 아침 스킨케어 단계에 자연스럽게 더할 수 있다.

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아침에 하는 관리만큼 전날의 생활 습관도 살펴볼 필요가 있다. 짠 음식을 많이 먹은 다음 날 얼굴이 평소보다 부어 보일 수 있는데, 나트륨 섭취가 많으면 체내에 수분이 머물기 쉬워지기 때문이다. 라면이나 야식을 즐겼다면 다음 날에는 짠 음식을 연달아 먹지 않도록 식단을 조절하고, 물도 충분히 마시는 것이 좋다.

수면 패턴 역시 아침 얼굴 상태와 관련이 있다. 잠이 부족하거나 수면 시간이 불규칙하면 얼굴 부기가 더 도드라져 보일 수 있다. 아침마다 얼굴이 유독 부어 고민이라면 쿨링이나 마사지 같은 아침 케어와 함께 평소 수면 습관도 돌아보자. 전날의 식사와 수면을 살피는 것 역시 부기 관리 루틴의 일부다.

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아침 부기를 관리하는 방법은 생각보다 다양하다. 미연처럼 차를 마시고 괄사를 활용하거나, 차가운 수건으로 눈가를 진정시키는 것부터 시작해도 좋다. 중요한 건 여러 관리법을 무리하게 따라 하기보다 자신의 생활 패턴에 맞는 방법을 찾는 것. 유독 얼굴이 무거운 아침이라면 오늘은 차가운 수건 한 장과 가벼운 마사지로 하루를 시작해 보는 건 어떨까.