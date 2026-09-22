예지의 고양이상 메이크업을 완성하는 4가지 디테일

@yezyizhere

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ITZY 예지의 메이크업을 이야기할 때 자주 따라붙는 표현이 '캣아이'와 '고양이상'이다.

살짝 올라간 눈꼬리에 길고 날렵한 아이라인을 더한 모습은 단번에 고양이를 떠올리게 한다. 그렇다고 아이라인만 길게 뺀다고 예지와 같은 분위기가 만들어지는 것은 아니다.

예지의 메이크업 사진을 자세히 보면 눈썹 꼬리와 속눈썹, 눈가 음영이 따로 놀지 않는다. 모두 눈꼬리가 향하는 쪽으로 길게 빠진다. 한 부분을 과장하기보다 얼굴 바깥쪽에 힘을 실어 고양이상 특유의 날렵함을 살릴 수 있다.

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먼저 눈썹을 보자. 눈썹산을 높고 둥글게 세우기보다 꼬리가 관자놀이 쪽으로 매끈하게 빠지는 형태가 많다. 눈썹 끝이 아래로 처지지 않기 때문에 올라간 아이라인과도 어색하게 부딪치지 않는다.

눈썹 전체를 똑같은 농도로 같은 색상을 꽉 채우기 보다 앞 부분은 비교적 옅게 두고 중간 이후부터 형태를 잡아주면 눈매가 좌우로 길어보일 수 있다.

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즉, ITZY 예지의 고양이상 느낌에서 눈썹은 단순히 빈 곳을 채우는 단계를 넘어, 눈매의 인상을 결정하는 한 부분이라고 할 수 있다.

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그렇다면, 핵심인 아이라인은 어떻게 표현하면 좋을까.

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눈 앞머리와 중앙은 속눈썹 사이를 메우듯 비교적 얇게 표현하고, 눈꼬리에 가까워질수록 선을 조금씩 들어 올린다. 실제 눈꼬리를 그대로 따라가는 것보다 아래 눈꺼풀 끝에서 사선으로 연장한다는 느낌으로 그려준다.

예지는 과거 인터뷰에서 ITZY의 아이라인을 속눈썹 라인보다 위쪽에 그려 카리스마와 힘을 표현한다고 설명한 바 있다. 선을 눈가에 바짝 붙여 숨기기보다, 눈을 떴을 때도 끝부분의 각도가 보이게 남기는 것이다.

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속눈썹도 중앙보다 바깥쪽에 무게가 실린다. 가운데 속눈썹을 바짝 세우면 눈이 위아래로 커 보이지만, 뒤쪽 모를 길고 비스듬하게 펼치면 눈매가 옆으로 길어진다. 아이라인 끝과 속눈썹이 겹치면서 눈꼬리도 한층 길어 보일 수 있다.

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그리고 예지 메이크업을 보면 삼각존을 꽉 막지 않은 모습을 자주 볼 수 있다. 즉, 덜 채워야 아이라인이 산다는 것. 삼각존을 검게 채우면 눈매가 강해지는 대신 눈꼬리 부분이 두껍고 답답해 보일 수 있다.

예지처럼 날렵한 인상을 살리려면 아래쪽에는 옅은 브라운이나 회갈색 음영만 가볍게 넣고, 위아래 선 사이에 작은 여백을 남기는 편이 낫다.

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언더라인 역시 눈 전체를 진하게 감싸지 않는다. 눈동자 아래는 비교적 밝게 두고, 바깥쪽에만 가느다란 음영을 더한다. 눈을 무겁게 둘러싸지 않으면서도 가로로 긴 모양은 놓치지 않는 것이다.

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아이메이크업 뿐만 아니라 블러셔에도 디테일이 숨어 있다.

눈꼬리와 같은 쪽으로 움직여 표현한다. 만약 블러셔를 볼 중앙에 둥글게 올리면 사랑스럽고 부드러운 분위기가 강해지는데 반대로 광대 바깥쪽을 따라 비스듬히 펼치면 올라간 눈꼬리가 더 돋보일 수 있다.

특히 ITZY 예지의 강한 무대 메이크업에서는 블러셔와 음영이 볼 중앙보다 광대 옆에 배치되는 경우가 많다. 로즈나 모브, 브라운 계열을 눈가 가까이 옅게 올려 아이 메이크업과의 경계를 풀어주기도 한다.

그렇다고 눈과 볼을 모두 진한 색조로 바르는 것은 또 아니다. 아이라인이 강한 날에는 치크의 색을 낮추고, 블러셔가 돋보이는 날에는 눈두덩의 컬러를 덜어낸다. 고양이상의 날렵함을 유지하면서 메이크업이 지나치게 무거워지는 것을 피하는 선택이다.

결국 예지의 고양이상 메이크업은 눈꼬리에 아이라인 하나를 더한다고 완성되지 않는다. 눈썹, 속눈썹, 그리고 치크에도 디테일이 숨어 있다. 즉, 고양이상 특유의 인상은 한 줄의 아이라인이 아니라 얼굴 곳곳에 배치된 작은 각도에서 만들어진다.