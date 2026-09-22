르세라핌 은채 메이크업, 또렷한 눈매의 비밀은 '언더 래시'

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르세라핌 은채의 메이크업을 보면 눈을 크게 확장하는 화려한 기법보다 작은 디테일이 먼저 눈에 들어온다. 아이라인을 두껍게 그리거나 눈두덩에 짙은 음영을 넓게 올리지 않았는데도 눈매는 선명하다.

사진을 자세히 보면 포인트는 속눈썹에 있다. 위쪽은 컬링한 속눈썹과 얇은 아이라인으로 눈의 윤곽을 잡고, 아래쪽은 언더 래시를 한 올씩 살려 눈매를 또렷하게 만들었다.

아이라인은 속눈썹 뿌리에 가깝게 얇게 들어갔다. 눈꼬리 역시 길게 빼기보다 본래 눈매에서 조금 연장한 정도다. 블랙 컬러의 면적을 크게 늘리지 않고도 눈이 흐릿해 보이지 않도록 윤곽만 잡은 모습이다.

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위 속눈썹은 뿌리부터 들어 올려 눈동자가 잘 보이게 연출했다. 속눈썹이 눈을 덮지 않으니 눈매가 한층 시원하게 보인다. 한 덩어리로 뭉치게 만들기보다 가닥 사이에 간격을 남긴 것도 특징이다.

여기서 은채 메이크업의 포인트인 언더 래시가 이어진다. 아래 속눈썹은 눈 밑을 검게 채우지 않고 한 올씩 존재감을 살렸다. 속눈썹 사이에 피부가 보이는 만큼 여백을 남겨, 아래 눈매가 또렷하면서도 답답해 보이지 않는다.

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언더 래시가 들어가면 시선이 눈 위쪽에만 머물지 않는다. 눈동자 아래에도 짧은 선이 생기면서 눈의 위아래가 함께 강조된다. 아이라인을 길게 빼지 않아도 눈매가 또렷해 보이는 이유다.

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애교살도 과하게 그리지 않았다. 눈 밑을 밝게 남기고 그 아래에 은은한 음영을 더해 굴곡만 살렸다. 밝은 애교살 아래로 어두운 속눈썹이 보이면서 언더 래시의 가닥도 더 선명하게 드러난다.

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아이섀도는 베이지와 옅은 브라운 계열로 최소한의 음영만 더했다. 눈두덩 전체에 색을 진하게 쌓기보다 아이라인과 속눈썹이 중심이 되도록 정돈한 모습이다.

눈썹 역시 진하게 채우기보다 형태만 깔끔하게 잡았다. 눈썹까지 강하게 표현했다면 아이라인과 속눈썹이 함께 무거워 보일 수 있지만, 농도를 낮춰 시선이 눈매에 머물도록 했다.

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피부는 완전히 매트하게 마무리하기보다 볼과 콧대 주변에 은은한 윤기를 남겼다. 블러셔는 눈 아래에서 볼 중앙으로 옅게 퍼지는 핑크 계열을 사용해 얼굴에 가벼운 혈색을 더했다.

립도 비슷한 톤이다. 차분한 핑크 컬러를 얇게 올리고 촉촉한 광택을 더해 눈매의 선명함을 부드럽게 받쳐준다. 립 라인이나 채도 높은 컬러를 강조하지 않아 전체적인 인상도 가볍다.

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헤어 역시 메이크업과 연결된다. 눈썹 가까이 내려온 뱅 앞머리가 시선을 눈 주변으로 모으고, 양옆으로 떨어지는 잔머리가 얼굴선을 감싼다. 뒤쪽 머리는 묶어 얼굴 주변을 복잡하게 만들지 않았다.

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결국 은채 메이크업의 핵심은 눈을 크게 그리는 데 있지 않다. 얇은 아이라인으로 윤곽만 잡고, 위 속눈썹은 컬링해 눈동자를 드러낸다. 아래에서는 언더 래시를 한 올씩 살려 눈 밑에도 선을 더한다.

색조를 많이 사용하지 않아도 눈매가 또렷해 보이는 건 이 때문이다. 특히 언더 래시는 작은 디테일이지만 눈의 위아래 균형을 바꾸면서 전체 인상을 선명하게 만든다.

진한 아이라인이나 짙은 섀도가 부담스럽다면 참고할 만한 포인트도 분명하다. 아이라인은 얇게, 위 속눈썹은 또렷하게 올리고, 아래 속눈썹은 가닥을 살리는 것. 은채의 메이크업은 색을 더하기보다 속눈썹의 방향과 간격으로 눈매를 완성한다.