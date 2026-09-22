올 가을 뜨는 '안티 블러시' 어떻게 할까, 핑크는 잠시 덜어내는게 어때요?

@m_kayoung

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볼을 발그레하게 물들이던 블러셔가 올가을에는 피부의 윤곽 속으로 한발 물러난다.

지난 몇 시즌 동안 블러셔는 얼굴에서 가장 먼저 눈에 들어오는 색이었다. 눈 밑까지 핑크빛을 끌어올리거나 양 볼과 콧등을 연결해 햇볕에 그을린 듯 연출하는 방식이 유행했다.

하지만 2026년 가을에는 이와 반대되는 '안티 블러시'가 새로운 선택지로 떠오르고 있다. 이름처럼 블러셔를 완전히 지운다고 생각하기 쉽지만, 채도가 낮은 컬러를 사용해 치크와 컨투어의 경계를 흐린다. 즉, 얼굴의 굴곡을 따라 희미한 그림자를 남겨주는 것.

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000000의 메이크업에서도 비슷한 느낌을 발견할 수 있다. 세 사람 모두 볼의 색을 줄인 날에는 눈매와 입술에 필요한 색을 남겨 얼굴이 창백해 보이지 않도록 균형을 맞췄다.

@hoooooyeony

첫 번째 정호연, 블러셔보다 음영에 가까운 치크

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정호연은 앞볼을 핑크빛으로 물들이는 대신 베이지와 브라운이 섞인 색을 광대뼈를 따라 넓게 펴 바르고, 눈가에 들어간 음영과 자연스럽게 이어준다. 덕분에 치크가 얼굴의 윤곽을 잡아주는 음영처럼 보인다. 볼에 선명한 혈색을 남기지 않은 만큼 짙은 눈썹과 길게 뻗은 눈매가 더 또렷하게 살아나는 것도 특징이다.

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특히 누드 립이나 브라운 계열 아이 메이크업을 함께한 룩에서는 블러셔와 컨투어의 경계를 구분하기 어려울 정도다.

@m_kayoung

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두 번째 문가영, 누드빛 치크로 얼굴의 온도 낮추기

문가영은 볼의 붉은기를 줄이고 피부 톤과 이어지는 누드 컬러를 사용해 차분한 인상을 만든다. 피부 톤과 가까운 누드 컬러를 광대 주변에 얇게 깔아 얼굴의 굴곡만 은근하게 살린다.

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그렇다고 얼굴 전체의 색을 빼는 것은 아니다. 눈가에는 브라운 음영을 남기고, 입술에는 베이지나 로즈 계열의 색을 더해 창백해 보이지 않도록 균형을 잡는다.

최근 안티 블러셔 메이크업에서 자주 언급되는 누드, 토프, 오렌지 브라운 계열을 떠올리기 쉬운 스타일이다. 피부와 가까운 색으로 얼굴의 온도를 한 단계 낮춘다는 점에서 안티 블러셔의 특징이 잘 드러난다.

@roses_are_rosie

세 번째 로제, 누드 톤 안에서도 얼굴의 입체감을 남긴다

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로제의 메이크업을 보면 눈과 볼, 입술이 전혀 다른 색으로 분리되기보다 하나의 톤 안에서 이어지는 경우가 많다. 채도가 낮은 색을 중심으로 사용하면서 볼 역시 선명한 핑크 대신 피부에 스며드는 듯한 컬러를 선택한다.

치크를 광대 바깥쪽으로 옅게 풀어내는 것도 눈에 띈다. 그래서 볼 자체가 포인트가 되기보다는 얼굴 바깥선을 따라 은은한 깊이를 더하는 역할에 가깝다.

대신 눈과 입술에는 조금 더 힘을 남긴다. 브라운 음영으로 눈의 윤곽을 잡고, 누디한 립은 경계를 부드럽게 풀어 비슷한 색조 안에서도 각 부위의 농도를 다르게 가져간다. 볼의 붉은기를 줄여도 얼굴이 밋밋해 보이지 않는 이유다.

그렇다면 '안티 블러시'는 블러셔를 생략한 얼굴과는 무엇이 다를까?

우선 블러셔를 왕ㄴ전히 생략하면 파운데이션으로 균일하게 만든 피부색이 그대로 남아 깨끗하고 절제된 인상을 줄 수 있지만 베이스의 커버력이 높을수록 얼굴이 평면적으로 보이거나 혈색이 부족해 보일 수 있다.

이때 안티 블러시는 이 빈자리에 피부보다 조금 어두운 베이지, 로즈 브라운, 회색이 섞인 모브를 얇게 넣는다. 컨투어보다는 붉고 일반적인 블러셔보다는 탁한 중간색을 고르는 것이 핵심이다.

바르는 위치도 중요하다. 광대 중앙에 동그랗게 올리면 색이 옅어도 일반적인 블러셔처럼 보일 수 있다. 귀 앞쪽에서 시작해 광대뼈를 따라 사선으로 쓸고, 브러시에 남은 양만 눈 밑 바깥쪽에 아주 살짝만 연결하면 치크와 윤곽의 경계가 부드럽게 흐려진다.

이번에는 셀럽들이 실제로 사용한 제품과는 별개로, 비슷한 색감과 질감을 표현할 수 있는 제품을 알아 보았다.

에이지투웨니스 벨벳 헤이즈 블러셔(에이지투웨니스 홈페이지)

1. 에이지투웨니스 벨벳 헤이즈 블러셔 06 로즈라떼브라운

로즈에 브라운을 섞어 붉은 기를 차분하게 낮춘 컬러다. 촉촉하게 퍼진 뒤 보송하게 마무리 돼 치크와 얼굴 윤곽을 흐릿하게 연결하기 좋다.

퓌 멜로우 듀얼 블러셔 ND01 레이지템포 발색(올리브영 홈페이지)

2. 퓌 멜로우 듀얼 블러셔 ND01 레이지템포

차분한 계열의 두 색을 함께 담은 듀얼 블러셔다. 연한 베이스 컬러를 넓게 깔고 짙은 색을 광대 바깥쪽에 겹치면 블러셔와 음영의 경계를 흐릴 수 있다.

롬앤 베러 댄 치크(롬앤 홈페이지)

3. 롬앤 베러 댄 치크 C03 피그 칩

말린 무화과를 연상시키는 차분한 로즈 브라운 계열이다. 붉은색이 강하게 튀지 않고 보송하게 발색돼 브라운 아이 메이크업과 이어 사용하기 좋다.

소개한 제품이 안티 블러시를 위한 유일한 선택지는 아니다. 같은 베이지나 모브 계열도 피부 톤과 베이스 메이크업에 따라 붉거나 회색빛으로 보일 수 있다. 기존에 가지고 있던 저채도 블러셔를 얇게 바르거나, 치크에 브라운 섀도를 소량 섞어보는 것도 방법이다.

평소라면 얼굴이 칙칙해 보일까 망설였던 색도 광대 바깥쪽에 옅게 올리면 의외의 분위기를 만든다. 이번 가을에는 익숙한 핑크에서 잠시 벗어나, 볼의 온도를 낮추는 여러 색을 직접 시도해보자.