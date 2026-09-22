고윤정 무드 내기, 아이브로우는 '이렇게' 그려보는 게 어떨까요?

@goyounjung

Advertisement

Advertisement

고윤정 메이크업에서 눈썹은 크게 존재감이 도드라지지는 않는다. 그렇다고 해서 없어 보이지도 않는다. 왜 그럴까.

우선 앞머리는 비우되 중간부터는 조금씩 힘을 주며 표현한다. 눈썹 전체를 짙게 채우는 것보다는 앞머리와 중간, 꼬리의 농도를 다르게 조절해서 필요한 부분에만 선을 더해준다.

미간과 가까운 앞머리는 피부가 비칠 만큼 가볍게 표현해도 괜찮다. 시작점을 반듯하게 그리지 않고 본래 눈썹이 자란 방향을 살려 느슨하게 풀어둔다. 덕분에 눈썹이 두껍거나 뭉쳐 보이지 않고, 두 눈 사이도 답답해 보이지 않는다.

Advertisement

다만 눈동자 위쪽부터는 분위기가 달라진다. 색이 조금 짙어지고, 눈썹 아래쪽의 빈 곳도 비교적 단정하게 채워져 있다. 꼬리로 갈수록 선은 가늘어지지만 길이는 충분하다. 즉 앞쪽은 가볍고 뒤쪽은 형태가 분명해, 전체적인 색이 옅어도 눈썹의 윤곽은 쉽게 흐려지지 않는다.

비슷하게 표현하고 싶다면 앞머리부터 펜슬을 대는 습관을 피하는 것이 좋다. 먼저 눈썹 중간과 꼬리의 비어 있는 부분을 채운 다음, 도구에 남은 색으로 앞머리를 가볍게 쓸어준다. 시작점이 네모나게 뭉치는 것을 줄이면서 앞뒤의 농도 차이도 만들 수 있다.

@goyounjung

Advertisement

그렇다면 가장 어려운 눈썹 모양 잡는 법을 알아보자. 우선 고윤정의 눈썹을 보면 완전히 반듯한 일자형도, 각이 날카로운 아치형도 아니다.

Advertisement

앞머리에서 중간까지는 완만하게 이어지다가 눈썹산 부근에서 방향이 부드럽게 달라진다. 가장 높은 지점에서도 선이 갑자기 꺾이지 않는다. 본래 눈썹이 모여 있는 자리를 따라 조금씩 올라간 뒤 관자놀이 쪽으로 가늘게 내려온다.

Advertisement

눈썹산의 높이도 중요하지만 꼬리의 길이가 아이브로우의 포인트다. 눈썹 앞머리를 옅게 표현하면서 뒤쪽 선도 짧게 자르지 않아 눈썹산의 선이 옆으로 충분히 이어지면서 얼굴 바깥쪽의 윤곽을 잡을 수 있다.

눈썹 꼬리의 모양도 길게 떨어뜨리고, 눈썹산에서 갑자기 꺾는 것이 아니라, 옆으로 뻗다가 완만하게 낮아진다. 눈썹에 부드러운 분위기가 있으면서도 처져 보이지 않는 지점이다.

Advertisement

아이라인을 길게 뺀 메이크업에서는 이 특징이 더 잘 보인다. 눈꼬리와 눈썹 꼬리가 비슷한 방향을 향해 얼굴 옆선을 길어 보이게 한다. 반대로 아이라인이 짧은 날에는 눈썹 꼬리의 농도를 줄여 눈매보다 먼저 튀지 않게 조절한다.

@goyounjung

눈썹의 모양만큼 중요한 것이 색이다. 아이브로우 컬러는 어떻게 표현할까. 일단 검은 머리에도 새까만 눈썹은 피한다.

검은 머리에 검은 아이브로우를 사용하면 머리와 눈썹의 색은 쉽게 맞출 수 있지만 눈썹 숱과 면적이 실제보다 크게 부각될 수 있다. 고윤정의 눈썹은 조금 더 밝은 컬러로 표현되어 검은 머리카락에도 한결 가볍게 스타일링한다.

Advertisement

머리와 눈썹을 똑같은 색으로 통일하기보다 얼굴 위에서 눈썹만 무겁게 보이지 않는 정도로 차이를 둔 것이다. 머리색보다 너무 지나치게 밝지도, 무겁지도 않은 중간 지점의 컬러를 찾는 것이 중요하다.

고윤정과 비슷한 느낌을 내고 싶다면 모발 전체보다 뿌리 색을 기준으로 아이브로우 컬러를 고르는 편이 쉽다. 검은 머리에는 새까만 블랙보다 회색이 섞인 다크 브라운, 따뜻한 갈색 머리에는 붉은 기가 적은 뉴트럴 브라운이 어울린다.

@goyounjung

눈썹결도 반듯하게 그은 테두리가 두드러지지 않는다. 특히 윗부분은 선으로 둘러싼 느낌보다 본래 눈썹이 자란 모양을 그대로 살린 듯 표현된다. 결국 눈썹이 자라는 방향을 억지로 바꾸지 않는다는 것.

빈 곳을 채울 때도 길게 한 줄을 긋는 것보다 짧은 선을 여러 번 더하는 방식이 어울린다. 눈썹 아래쪽과 꼬리를 먼저 채우고 윗부분은 손을 덜 대야 테두리가 두껍게 생기지 않는다. 앞머리에는 색을 덧입히기보다 스크류 브러시로 빗어 뭉친 부분을 푸는 정도가 좋다.

브로우 마스카라를 사용할 때 양 조절하는 것도 신경 쓸 필요가 있다. 솔에 내용물이 많이 묻어 있으면 옅게 그린 눈썹도 금세 진해지기 때문에 입구에서 양을 덜어낸 뒤 털 표면을 한 번만 쓸어주면 결은 고정하면서 눈썹 사이의 여백을 살릴 수 있다.

@goyounjung

고윤정은 내추럴한 메이크업에서 본래 눈썹 사이의 여백이 더 많이 보이고 앞머리는 거의 손대지 않은 듯 가볍고, 중간과 꼬리의 끊어진 부분만 이어준다.

조금 더 아이메이크업이 짙어진 날에는 눈썹 중간과 꼬리도 평소보다 조금 선명해지기도 한다. 그래도 앞머리까지 짙게 채우지는 않아 눈 주변이 한꺼번에 무거워지는 것을 피한다.

립 컬러가 강한 날에는 눈썹색을 차분하게 눌러 시선이 분산되지 않게 한다. 눈썹산의 위치와 꼬리 길이는 유지하되 색의 세기만 낮추는 경우가 많다. 어느 한 부위를 강조할 때도 눈썹의 기본 형태를 크게 바꾸지 않는다는 점이 고윤정 메이크업의 특징이다.

고윤정과 비슷한 무드를 내고 싶다고 고윤정의 눈썹을 그대로 복사하려고 할 필요는 없다. 얼굴형과 눈썹이 자란 방향에 따라 어울리는 산의 위치와 꼬리 길이가 다르기 때문이다. 앞머리는 가볍게 풀고, 중간의 빈 곳을 채우며, 꼬리는 가늘게 이어주는 순서만 참고해도 분위기는 달라질 수 있다.

다만 색을 진하게 올리는 것보다는 앞머리의 여백과 완만한 눈썹산, 길게 이어지는 꼬리를 활용해보는 건 어떨까.