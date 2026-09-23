올가을 다시 입는 래글런 티셔츠, 가을·안유진·윈터·고윤정은 이렇게 입었다

@imwinter

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코디가 고민될 때 하나만 입어도 포인트, 다시 돌아온 래글런

평범한 티셔츠는 조금 심심하고 그렇다고 여러 벌을 겹쳐 입기에는 아직 부담스러운 계절. 이럴 때 눈길이 가는 옷이 래글런 티셔츠다.

래글런은 소매가 어깨 끝이 아닌 목선에서 시작해 겨드랑이 쪽으로 사선으로 소매가 이어지는 디자인을 말한다. 몸판과 소매의 색을 달리한 제품이 많아 '나그랑 티'라는 이름으로도 익숙하다. 한동안 옷장 속 기본 아이템에 가까웠지만, 최근에는 빈티지하고 스포티한 분위기를 내는 티셔츠로 다시 눈에 띈다.

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아이브 가을과 안유진, 에스파 윈터, 배우 고윤정이 입은 래글런도 각기 다르다. 같은 사선 소매라도 네크라인을 어떻게 입고 어떤 색을 고르느냐에 따라 인상이 달라진다.

@fallingin__fall

첫번째, 아이브 가을처럼 과감하게 오프숄더로 연출

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가을은 그레이 몸판에 핑크 소매가 들어간 래글런 티셔츠를 한쪽 어깨가 드러나도록 내려 입었다. 래글런 특유의 넓은 넥라인을 활용해 평범한 반팔 티셔츠를 오프숄더처럼 연출한 것이 포인트다.

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안쪽 스트랩을 살짝 드러내 스포티한 티셔츠에 여성스러운 분위기를 더했고, 하의는 데님으로 매치해 전체 코디는 심플하게 연출했다.

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캐주얼한 래글런을 조금 느낌으로 입고 싶다면 아이브 가을처럼 넥라인을 드러내 스타일에 변화를 주는 것도 좋은 방법이다.

@_yujin_an

두번째, 아이브 안유진처럼 사랑스럽게 핑크 배색 하나면 충분

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안유진이 고른 것은 화이트 몸판에 부드러운 핑크 소매가 더해진 긴팔 래글런 티셔츠다.

화이트와 연한 핑크 조합은 래글런 특유의 스포티한 분위기를 한층 가볍고 사랑스럽게 만들어준다. 큰 프린팅이나 화려한 장식이 없어도 소매 컬러 자체가 포인트가 되기 때문에 데님이나 블랙 팬츠처럼 기본적인 하의만 더해도 밋밋하지 않다.

평소 무채색 옷을 많이 입는다면 안유진처럼 밝은 컬러가 소매에만 들어간 제품을 선택해 부담 없이 색을 더해보는 것도 좋다.

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@imwinter

세번째, 에스파 윈터처럼 빈티지하게 블루 래글런

윈터는 크림 컬러 몸판에 하늘빛 블루 소매가 더해진 래글런 티셔츠를 입었다. 앞서 본 안유진의 핑크 배색과는 또 다른 분위기다. 부드러운 크림색 바탕 위에 파란색 소매가 놓이면서 스포티하고 빈티지한 느낌이 살아났다.

이때 같이 스타일링한 밝은 금발 웨이브 헤어도 눈에 띈다. 흐트러진 듯한 머리와 블루 배색이 만나 빈티지한 느낌을 만든다.

Y2K나 빈티지 스타일을 즐긴다면 윈터처럼 파란 계열 래글런을 입어봐도 괜찮다. 윈터와 비슷한 분위기를 원한다면 하늘색처럼 옅은 블루를, 색 대비를 더 주고 싶다면 네이비 소매를 고를 수 있다.

@goyounjung

세번째, 고윤정처럼 차분하게 어두운 배색도 충분히 매력적

고윤정의 선택은 블랙과 그레이 계열의 어두운 배색이다. 앞서 살펴본 밝은 컬러의 래글런 티셔츠가 부담스럽다면 고윤정처럼 블랙이나 그레이 계열의 차분한 배색을 선택해도 괜찮다.

어두운 컬러끼리 조합된 래글런은 스포티한 디자인은 그대로 살리면서 전체적인 분위기는 한층 담백하고 정돈돼 보인다. 특히 블랙 데님이나 연청 팬츠처럼 기본적인 하의와 매치하면 과하게 꾸민 느낌 없이도 자연스럽게 포인트를 줄 수 있다.

가을, 안유진, 윈터처럼 핑크와 블루 계열로 밝고 경쾌한 분위기를 낼 수도 있지만, 고윤정처럼 무채색 배색을 선택하면 보다 차분하고 시크한 데일리룩으로 활용할 수 있다.

이렇게 살펴본 래글런 티셔츠의 가장 큰 장점 중 하나는 다양한 컬러 배색이다. 특히 아우터 안에서도 소매 배색이 보인다. 같은 래글런이라도 어떤 배색을 고르느냐에 따라 사랑스럽게, 빈티지하게, 시크하게 분위기가 달라진다는 점도 매력이다.

다가오는 가을에는 래글런 티셔츠를 아우터 안에 받쳐 입기에도 좋다. 데님 재킷이나 레더 재킷, 블루종, 후드 집업 등 캐주얼한 아우터와 자연스럽게 어울리고, 자켓 안에 매치하면 스포티한 배색이 가벼운 포인트가 된다.

무엇보다 아우터를 벗었을 때도 티셔츠 하나만으로 스타일이 완성돼 환절기 코디에 활용하기 좋다. 여러 아이템을 조합하기 귀찮지만 평범하게 보이고 싶지는 않은 날, 올가을에는 래글런 티셔츠 하나로 코디에 포인트를 더해보는 것도 좋다.