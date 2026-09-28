요즘 추구미는 ‘어른여자’, 김지원·신민아처럼 고급 청순하게

@illusomina

Advertisement

Advertisement

화려함보다 절제, 요즘 '어른여자' 무드란?

사랑스럽고 발랄한 이미지를 연출하는 트렌드에서 차분하고 성숙한 분위기로 넘어가는 흐름이 눈에 띄고 있다. SNS에서는 이를 두고 이른바 '어른여자'라는 표현을 사용하기도 한다.

단순히 나이가 들어 보이는 스타일이 아니라 화려한 장식 없이도 단정하고 여유로워 보이면서도 청순하고 고급스러운, 은은한 고전미까지 어우러지는 것이 특징이다.

Advertisement

김지원과 신민아는 이 분위기를 이야기할 때 떠올리기 좋은 배우다. 두 배우 스타일링의 공통점은 많이 더하기보다 필요한 곳에만 힘을 주는 것. 과하게 강조한 애교살이나 화려한 컬러렌즈, 쨍한 색조 없이도 또렷한 눈매와 정돈된 헤어만으로 충분한 존재감을 보여준다.

@geewonii

김지원처럼, 색은 낮추고 눈매는 또렷하게

Advertisement

김지원의 메이크업에서는 전체적인 색감이 차분하게 정리돼 있다. 눈가에는 베이지와 브라운 계열의 음영을 얇게 깔아 깊이만 살리고, 아이라인과 속눈썹으로 본래 눈매를 또렷하게 정돈한다.

Advertisement

눈 밑도 마찬가지. 밝은 색으로 넓게 채우거나 애교살을 크게 부풀리기보다 자연스러운 음영 정도만 남겨 얼굴 전체의 균형을 유지한다. 화려한 렌즈 없이 본래 눈동자의 색을 살리는 것도 한층 차분하고 클래식한 분위기를 만드는 요소다.

Advertisement

블러셔 역시 선명한 색상보다는 피부에 자연스럽게 스며드는 로즈나 베이지 계열을 활용하고,립은 본래 입술색과 크게 동떨어지지 않는 로즈·누드 컬러로 정리하면 김지원 특유의 '고급 청순'한 무드를 참고하기 좋다.

색은 덜어내되 눈매의 선은 깔끔하게 남기는 것. 김지원의 '고급 청순'한 분위기를 참고할 때 가장 눈여겨볼 부분이다.

Advertisement

@geewonii

신민아처럼, 헤어와 눈썹 '결'이 만드는 고전미

신민아의 '어른여자' 무드는 화려한 색조보다 헤어와 눈썹의 결에서 더욱 잘 드러난다. 사진 속 신민아는 긴 머리를 지나치게 반듯하게 세팅하기보다 자연스럽게 흘러내리는 웨이브나 차분한 스트레이트 스타일로 연출했다. 촘촘한 컬이나 과한 뿌리 볼륨을 더하지 않아도 머리카락이 얼굴선을 부드럽게 감싸주고, 여기에 부스스한 부분을 가라앉히고 윤기를 살리면 익숙한 긴 머리도 한층 성숙해 보인다. 즉, 본래의 머릿결을 잘 가꾼 듯한 느낌이 신민아 특유의 어른미, 고전미 분위기를 낼 수 있는 포인트다.

눈썹도 진한 선으로 새로 그린 듯하기보다 한 올 한 올의 자연스럽게 살려 전체적으로 부드러운 인상을 만들었다. 눈썹의 각도도 과하게 세우지 않았다. 즉, 본래 눈썹의 모양을 잘 살리는 것이 핵심. 화장을 많이 하지 않아도 단정하고 여유로운 분위기를 만들기 좋다.

Advertisement

@illusomina

화려한 파츠 대신 '클린 네일',

손끝 역시 '어른여자' 무드를 만드는 중요한 디테일이다. 길이를 짧게 다듬고 손톱 모양과 큐티클 주변을 깔끔하게 정리한 뒤, 투명한 광택이나 누디한 색을 더해줘 큼직한 파츠와 강한 컬러 없이 손이 단정하게 보이도록 만들어준다.

특히 신민아의 경우 길고 화려한 네일보다는 짧고 자연스러운 길이에 투명하거나 누디한 컬러를 활용한 깔끔한 손톱의 상태를 유지한다. 즉, 손톱을 꾸민 흔적보다 잘 가꾼 손끝이 먼저 눈에 들어오게 하는 것이 핵심이다.

@geewonii

결국 고급 청순과 고전미, 요즘 말하는 '어른 여자' 무드의 핵심은 결국 덜어내는 것이다.

김지원과 신민아의 스타일에서 공통적으로 볼 수 있는 것은 절제다. 색조는 차분하게, 하지만 헤어는 윤기있게, 눈썹은 결을 살리고, 손톱도 깔끔하게 다듬어주면 성숙한 분위기를 더할 수 있다.

무언가를 계속 더하기보다 한두 가지를 덜어낼수록 오히려 본래의 이목구비와 분위기가 또렷하게 살아난다. 조금 더 차분하고 우아한 '어른여자' 무드를 연출하고 싶다면 김지원과 신민아의 스타일링을 참고해보는 것은 어떨까.