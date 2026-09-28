수지·카리나·장원영 헤어스타일 따라잡기, 윤기 나는 머리 드라이법

찰랑이는 머리카락 윤기는 머리를 말릴 때부터 달라진다. 올 가을은 글라스 헤어도 하나의 스타일링이 될 수 있다.
글라스 헤어는 유리처럼 매끈하게 빛나는 머리를 뜻한다. 흔히 헤어 제품을 바르면 완성될 것 같지만, 머리를 말린 뒤 겉머리가 제각각 떠 있다면 오일을 발라도 깔끔한 느낌을 내기 어렵다. 생머리는 머리카락이 아래로 가지런히 놓여야 하고, 웨이브는 컬을 넣기 전에 부스스한 부분을 먼저 다듬어야 한다.
즉, 오일을 바르기 전 머리부터 제대로 말리는 것이 중요하다. 드라이를 시작하기 전에는 수건으로 젖은 머리를 세게 문지르지 말고 눌러서 물기를 뺀다. 머리가 엉켰다면 끝부터 조금씩 풀어준다. 열 보호 제품을 쓴다면 제품의 사용법에 맞춰 바른 뒤, 두피와 뿌리부터 말린다. 젖은 머리에 곧바로 고데기를 대는 것은 피해야 한다.
그렇다면 연예인들은 어떻게 헤어를 연출할까? 수지, 카리나, 장원영으로 알아보았다.
수지는 얼굴 옆은 차분하게 끝은 가볍게 스타일링 하는 모습을 종종 볼 수 있다. 하지만 수지는 긴 생머리로 내렸을 때도 납작하거나 뻣뻣해 보이지 않는다. 이 느낌을 내고 싶다면 머리 전체를 고데기로 누르기 보다 뿌리와 얼굴 옆 머리를 따로 말리는 것이 좋다.
먼저 정수리의 뿌리를 손가락으로 가볍게 들어 올려 말려준다. 뿌리까지 아래로 눌러 말리면 볼륨이 없어지기 쉽다. 그다음 얼굴 옆 머리를 빗이나 브러시로 잡고, 드라이기 바람을 위에서 아래로 보내며 말려보자. 귀 앞에서 짧게 뜨는 머리도 이때 방향을 맞춘다.
끝부분은 브러시로 가볍게 안쪽 방향만 잡아도 충분하다. 완전히 반듯하게 펴기보다 손으로 쓸어 넘겼을 때 부드럽게 움직이는 정도가 수지의 편안한 헤어스타일링과 어울린다. 드라이를 마친 뒤 겉으로 뜬 부분이 있다면 그곳만 헤어 에센스로 조금 더 다듬어준다.
카리나의 긴 머리를 보면 일자로 곧게 떨어지는 생머리보다는 얼굴 주변과 끝에 레이어드를 하고, 그 부분에 큰 컬을 더한 스타일도 자주 보인다. 골반 근처까지 내려오는 머리카락이라도 끝은 서로 다른 높이에서 가볍게 움직여, 긴 머리가 무겁게 내려앉지 않는다.
드라이할 때는 뿌리를 먼저 말리고 중간 길이를 아래로 빗어 겉면을 정돈한다. 그다음 얼굴 옆의 짧은 층을 둥근 브러시로 잡아 살짝 바깥쪽으로 돌려 말려보자.
아래쪽 긴 머리는 끝에 완만한 곡선을 주면 된다. 모든 가닥을 같은 방향으로 말기보다, 층마다 끝이 놓이는 자리를 다르게 두는 편이 카리나의 레이어드 헤어에 어울린다.
컬을 더 넣고 싶다면 머리를 완전히 말린 뒤 큰 가닥으로 나눠 끝부분만 가볍게 만다. 컬이 식으면 손으로 풀어 층이 드러나도록 하고, 부스스한 끝에만 에센스를 소량 바른다. 레이어 사이에 움직임은 남기면서 겉머리는 매끈하게 다듬는 것이 포인트다.
장원영은 풍성하면서도 머릿 결이 부드러워 보이는 웨이브를 연출하는 경우를 많이 볼 수 있다. 집에서 비슷한 느낌을 내려면 드라이로 얼굴 주변과 겉머리를 먼저 정돈해보자. 젖은 머리를 대충 말린 뒤 곧바로 컬을 넣으면 부스스해보일 수 있다. 바탕이 부스스하면 굵은 웨이브를 넣으면 풍성해보이는 게 아니라 머리 전체가 쉽게 부풀어 보일 수 있다.
뿌리에는 볼륨을 남기고, 중간 길이는 아래로 빗으며 완전히 말린다. 얼굴 옆 머리는 브러시로 살짝 바깥 방향을 잡으면 웨이브를 넣었을 때 얼굴 주변에 공간이 생긴다.
이후 굵은 컬을 넣고 충분히 식힌 다음 손가락으로 풀어준다. 컬을 만든 직후 빗거나 손으로 잡아당기면 모양이 금세 흐트러질 수 있다.
웨이브를 풀었을 때 건조해 보이는 끝에만 오일이나 에센스를 소량 더해보자. 머리 전체에 많이 바르기보다 손바닥에 얇게 펴서 끝을 쥐듯 바르면 풍성함을 유지하기 쉽다.
수지처럼 부드럽게 내리든, 카리나처럼 곧게 펴든, 장원영처럼 웨이브를 넣든 첫 단계는 같다. 뿌리는 원하는 만큼 살리고, 중간 길이는 아래로 말리며, 머리끝은 스타일에 맞게 마무리하는 것.
올가을 글라스 헤어를 시도한다면 윤기 제품을 새로 고르기 전에 평소 드라이하는 방향부터 바꿔보자.