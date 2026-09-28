수지·카리나·장원영 헤어스타일 따라잡기, 윤기 나는 머리 드라이법

@for_everyoung10

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찰랑이는 머리카락 윤기는 머리를 말릴 때부터 달라진다. 올 가을은 글라스 헤어도 하나의 스타일링이 될 수 있다.

글라스 헤어는 유리처럼 매끈하게 빛나는 머리를 뜻한다. 흔히 헤어 제품을 바르면 완성될 것 같지만, 머리를 말린 뒤 겉머리가 제각각 떠 있다면 오일을 발라도 깔끔한 느낌을 내기 어렵다. 생머리는 머리카락이 아래로 가지런히 놓여야 하고, 웨이브는 컬을 넣기 전에 부스스한 부분을 먼저 다듬어야 한다.

즉, 오일을 바르기 전 머리부터 제대로 말리는 것이 중요하다. 드라이를 시작하기 전에는 수건으로 젖은 머리를 세게 문지르지 말고 눌러서 물기를 뺀다. 머리가 엉켰다면 끝부터 조금씩 풀어준다. 열 보호 제품을 쓴다면 제품의 사용법에 맞춰 바른 뒤, 두피와 뿌리부터 말린다. 젖은 머리에 곧바로 고데기를 대는 것은 피해야 한다.

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그렇다면 연예인들은 어떻게 헤어를 연출할까? 수지, 카리나, 장원영으로 알아보았다.

@skuukzky

수지는 얼굴 옆은 차분하게 끝은 가볍게 스타일링 하는 모습을 종종 볼 수 있다. 하지만 수지는 긴 생머리로 내렸을 때도 납작하거나 뻣뻣해 보이지 않는다. 이 느낌을 내고 싶다면 머리 전체를 고데기로 누르기 보다 뿌리와 얼굴 옆 머리를 따로 말리는 것이 좋다.

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먼저 정수리의 뿌리를 손가락으로 가볍게 들어 올려 말려준다. 뿌리까지 아래로 눌러 말리면 볼륨이 없어지기 쉽다. 그다음 얼굴 옆 머리를 빗이나 브러시로 잡고, 드라이기 바람을 위에서 아래로 보내며 말려보자. 귀 앞에서 짧게 뜨는 머리도 이때 방향을 맞춘다.

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끝부분은 브러시로 가볍게 안쪽 방향만 잡아도 충분하다. 완전히 반듯하게 펴기보다 손으로 쓸어 넘겼을 때 부드럽게 움직이는 정도가 수지의 편안한 헤어스타일링과 어울린다. 드라이를 마친 뒤 겉으로 뜬 부분이 있다면 그곳만 헤어 에센스로 조금 더 다듬어준다.

@katarinabluu

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카리나의 긴 머리를 보면 일자로 곧게 떨어지는 생머리보다는 얼굴 주변과 끝에 레이어드를 하고, 그 부분에 큰 컬을 더한 스타일도 자주 보인다. 골반 근처까지 내려오는 머리카락이라도 끝은 서로 다른 높이에서 가볍게 움직여, 긴 머리가 무겁게 내려앉지 않는다.

드라이할 때는 뿌리를 먼저 말리고 중간 길이를 아래로 빗어 겉면을 정돈한다. 그다음 얼굴 옆의 짧은 층을 둥근 브러시로 잡아 살짝 바깥쪽으로 돌려 말려보자.

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아래쪽 긴 머리는 끝에 완만한 곡선을 주면 된다. 모든 가닥을 같은 방향으로 말기보다, 층마다 끝이 놓이는 자리를 다르게 두는 편이 카리나의 레이어드 헤어에 어울린다.

컬을 더 넣고 싶다면 머리를 완전히 말린 뒤 큰 가닥으로 나눠 끝부분만 가볍게 만다. 컬이 식으면 손으로 풀어 층이 드러나도록 하고, 부스스한 끝에만 에센스를 소량 바른다. 레이어 사이에 움직임은 남기면서 겉머리는 매끈하게 다듬는 것이 포인트다.

@for_everyoung10

장원영은 풍성하면서도 머릿 결이 부드러워 보이는 웨이브를 연출하는 경우를 많이 볼 수 있다. 집에서 비슷한 느낌을 내려면 드라이로 얼굴 주변과 겉머리를 먼저 정돈해보자. 젖은 머리를 대충 말린 뒤 곧바로 컬을 넣으면 부스스해보일 수 있다. 바탕이 부스스하면 굵은 웨이브를 넣으면 풍성해보이는 게 아니라 머리 전체가 쉽게 부풀어 보일 수 있다.

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뿌리에는 볼륨을 남기고, 중간 길이는 아래로 빗으며 완전히 말린다. 얼굴 옆 머리는 브러시로 살짝 바깥 방향을 잡으면 웨이브를 넣었을 때 얼굴 주변에 공간이 생긴다.

이후 굵은 컬을 넣고 충분히 식힌 다음 손가락으로 풀어준다. 컬을 만든 직후 빗거나 손으로 잡아당기면 모양이 금세 흐트러질 수 있다.

웨이브를 풀었을 때 건조해 보이는 끝에만 오일이나 에센스를 소량 더해보자. 머리 전체에 많이 바르기보다 손바닥에 얇게 펴서 끝을 쥐듯 바르면 풍성함을 유지하기 쉽다.

수지처럼 부드럽게 내리든, 카리나처럼 곧게 펴든, 장원영처럼 웨이브를 넣든 첫 단계는 같다. 뿌리는 원하는 만큼 살리고, 중간 길이는 아래로 말리며, 머리끝은 스타일에 맞게 마무리하는 것.

올가을 글라스 헤어를 시도한다면 윤기 제품을 새로 고르기 전에 평소 드라이하는 방향부터 바꿔보자.