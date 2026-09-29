얼굴선은 덜 깎고 볼은 살리고…장원영 메이크업에서 찾은 '볼륨 공식'

@for_everyoung10

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메이크업을 할 때 얼굴을 작고 갸름하게 보이는 데만 집중하다 보면 정작 얼굴이 가진 입체감은 사라질 때가 있다. 광대 아래와 턱선을 짙게 잡고 얼굴 외곽을 정리할수록 윤곽은 또렷해지지만, 볼까지 납작하게 표현되기 쉽다.

장원영의 메이크업은 조금 다르다. 얼굴선을 강하게 깎아내기보다 볼에 색을 더하고, 피부에 은은한 빛을 남긴다. 덕분에 얼굴 전체가 날렵하면서도 볼 중앙에는 자연스러운 볼륨감이 느껴진다.

가장 먼저 볼 부분은 블러셔다. 장원영은 핑크 계열의 블러셔를 광대 바깥쪽까지 넓게 펼치기보다 눈 밑과 앞볼에 가깝게 배치한다. 얼굴의 가장자리가 아니라 중앙에 색이 모이면서 시선도 자연스럽게 얼굴 가운데로 향한다.

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특히 볼 중앙의 색이 너무 진하지 않은 것이 포인트다. 선명한 색을 넓게 올리기보다는 피부에 은은하게 스며든 듯한 핑크빛을 남겼다. 볼이 붉게 강조되는 것이 아니라 원래 혈색이 좋은 피부처럼 표현되는 방식이다.

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블러셔의 위치만 바꿔도 인상은 달라진다. 광대 바깥쪽을 따라 길게 색을 올리면 얼굴의 가로선을 강조하는 느낌이 강해지는 반면, 앞볼에 색을 모으면 얼굴 중앙에 생기가 더해진다. 볼의 볼륨을 살리고 싶다면 블러셔를 얼굴 외곽까지 끌고 가기보다 앞쪽에 남기는 방법을 눈여겨볼 만하다.

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광도 앞볼에 집중돼 있다. 피부 전체가 번들거리는 표현은 아니지만 볼 중앙을 비롯해 얼굴 중심부에는 자연스러운 윤기가 남아 있다. 강한 펄이 눈에 띄는 하이라이터보다는 피부결에서 빛이 반사되는 듯한 느낌에 가깝다.

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이때 중요한 것은 하이라이터를 올리는 위치다. 광대뼈의 가장 높은 부분만 번쩍이게 만드는 대신 앞볼 쪽에 은은한 빛을 더하면 볼의 굴곡이 부드럽게 이어진다. 블러셔로 색을 더하고 그 위에 얇은 광을 겹치면서 볼이 평평해 보이지 않도록 한 것이다.

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코에는 보다 선명한 빛을 사용했다. 콧등을 넓게 밝히기보다 좁은 영역을 따라 하이라이트를 넣어 코의 중심선을 또렷하게 만들었다. 볼에 들어간 은은한 광과 달리 코에서는 빛의 범위를 좁혀 얼굴 중앙의 윤곽을 강조한 것이 특징이다.

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눈 앞머리 역시 작은 포인트다. 넓은 면적을 반짝이게 만들기보다 눈 안쪽에 밝은 색을 살짝 더해 눈매를 또렷하게 정리했다. 볼과 코, 눈 앞머리에 들어간 빛이 각각 따로 튀지 않고 얼굴 중심에 모이면서 전체적인 인상이 한층 선명해진다.

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반대로 얼굴 외곽의 음영은 과하게 드러나지 않는다. 광대 아래부터 턱선까지 짙은 셰이딩을 넣어 얼굴을 강하게 깎기보다 필요한 부분만 가볍게 정리한 느낌이다. 볼륨을 살리는 메이크업에서는 음영을 얼마나 넣느냐만큼 어디까지 넣지 않을지도 중요하다.

따라서 장원영의 메이크업에서 참고할 부분은 단순히 '핑크 블러셔를 바르는 법'이 아니다. 색과 빛을 얼굴 중앙에 모으는 방법에 있다. 앞볼에는 은은한 혈색을, 그 위에는 자연스러운 윤기를 더하고 코와 눈 앞머리에는 좁은 하이라이트를 넣는다. 반면 얼굴 외곽은 과하게 어둡게 만들지 않는다.

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메이크업의 목표를 '작아 보이는 얼굴' 하나로 정할 필요도 없다. 얼굴선을 정리하면서도 볼의 입체감은 남겨두는 것. 장원영의 메이크업처럼 색을 앞볼에 모으고 빛을 필요한 곳에만 더하면 얼굴의 윤곽을 지나치게 깎지 않고도 또렷한 인상을 만들 수 있다.

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결국 볼륨감은 많이 더한다고 생기는 것이 아니다. 블러셔를 어디에 두고, 하이라이터를 어디에 남길지에 따라 얼굴에서 보이는 입체감이 달라진다. 장원영의 메이크업은 그 차이를 보여주는 사례다. 얼굴 전체를 평평하게 정리하기보다 살리고 싶은 부분을 남겨두는 것. 이번 메이크업에서 눈여겨볼 포인트다.