올 가을 블러셔가 달라졌다, 멀멀 굽굽 미지근 메이크업은 '브론즈'로

@thinkaboutzu

Advertisement

Advertisement

올 가을 볼을 물들이는 색이 조금씩 달라지고 있다.

웃을 때 올라오는 앞볼에 뽀용한 색감을 올리는 대신 베이지와 브라운이 적절히 섞인 색을 광대에 펼치는 추세다. 페이스 라인을 갸름하게 보이는 쉐딩 같은데도 고개를 살짝씩 돌리면 은근한 혈색도 느껴진다.

올여름 해외 뷰티 시장에서는 두 제품의 역할을 한 번에 할 수 있는 브론즈 컬러가 주목받기도 했다. 이런 흐름에 따라 한국에서도 브라운빛 블러셔로 볼에 음영과 혈색을 함께 더하는 모습도 종종 볼 수 있게 되었다.

Advertisement

다만 브론즈를 바른다고 꼭 햇볕에 그을린 얼굴을 만들 필요는 없다. 평소 즐겨 바르던 블러셔보다 색을 조금 낮추고, 바르는 범위를 넓히는 것만으로도 분위기가 달라질 수 있다.

@yezyizhere

그렇다면 핑크 치크와는 무엇이 다를까.

Advertisement

핑크 블러셔가 볼의 가장 도톰한 부분에 시선을 모으고 생기 있는 모습을 연출한다면, 브론즈는 색이 광대 바깥쪽으로 은은하게 퍼지면서 얼굴 전체에 따뜻한 기운을 연출하기도 한다. 그래서 볼만 발그레해 보이기보다 피부와 치크 사이의 경계가 희미해진다.

Advertisement

그렇다고 브라운을 진하게 올리면 볼의 혈색이 사라질 수 있다. 그래서 브론즈 메이크업을 위한 제품을 고를 때는 쉐딩 같은 색감보다 피치 베이지, 말린 장미빛 브라운, 살구빛이 섞인 누드를 먼저 살펴보는 편이 좋다.

Advertisement

색을 볼에 시험해보는 것도 중요하다. 손등에서는 예쁜 베이지였는데 얼굴에 바르면 피부색과 같아 보이는 제품이 있고, 반대로 브라운이 강해 볼 아래에 혈색이 아닌 그늘로 보일 수도 있다.

이때 고르는 꿀팁은 브론즈로 쓰기 좋은 색은 한 번 발랐을 때는 옅고, 두 번 겹치면 치크를 바른 자리가 보인다. 볼에 남는 붉은 기가 어느 정도 인지 확인하면 나에게 맞는 치크를 고르기 쉬워진다.

Advertisement

@jennierubyjane

바르는 위치도 중요하다. 일반적으로는 앞볼과 광대 사이에 많이 바른다. 하지만 얼굴형에 따라 잘 어울리는 블러셔 위치가 달라질 수 있다는 점은 미리 알아두자.

참고로 처음부터 볼 전체를 브러시로 쓸어내리면 색이 넓고 탁하게 올라올 수 있다. 앞볼의 바깥쪽에 옅게 묻힌 다음, 남은 양을 광대 위쪽과 관자놀이 방향으로 퍼뜨려보자.

앞 볼에는 혈색을, 바깥쪽에는 온기를 더하는 느낌으로 바르는 것이 좋다. 이때 콧방울 옆까지 색을 채우거나 광대 아래에 진한 선을 그으면 의도했던 치크와 다른 인상이 될 수 있다는 점은 참고해야 한다.

Advertisement

하지만 핑크 블러셔를 포기하기 어렵다면 두 색을 겹쳐도 괜찮다. 베이지한 톤을 광대 쪽에 얇게 바르고 앞 볼 중앙에 핑크를 아주 조금만 두드려준다. 중요한 건 핑크를 메인으로 연출하지 않으면 된다.

멀리서 보면 하나의 블러셔처럼 보이지만 얼굴을 가까이에서 보면 볼 안쪽의 생기가 돈다. 처음 브론즈 블러셔를 시도할 때 가장 따라 하기 쉬운 방법이다.

그러면 어떤 블러셔를 활용하면 좋을지 두 가지 제품을 살펴 보았다.

데이지크 블렌딩 무드 치크 04 베이지 니트(데이지크 홈페이지)

1. 데이지크 블렌딩 무드 치크 04 베이지 니트

이름처럼 베이지 계열의 치크다. 발그레한 핑크보다 볼의 색을 차분하게 낮추고 싶을 때 사용하기 좋다. 팔레트 안의 밝은 색으로 범위를 넓히고, 조금 더 깊은 색을 광대 바깥쪽에 얹는 식으로 쓰면 자연스럽게 브론즈 블러셔를 연출할 수 있다.

롬앤 베러 댄 치크 C03 피그칩(롬앤 홈페이지)

2. 롬앤 베러 댄 치크 C03 피그칩

볼에 혈색이 좀 더 보여야 할 때 고려해볼 만한 블러셔다. 익은 무화과 열매 같은 은은한 혈색이 비치는 컬러로 베이지 블러셔로는 얼굴이 창백해 보일까봐 걱정될 때 시도하기 좋다.

물론 이 두 제품이 브론즈 메이크업 블러셔의 정답이라는 것은 아니다. 브론즈를 얼마나 강하게 연출하고, 나에게 잘 어울리는지 비교해볼 수 있는 출발점이라고 할 수 있다.

만약 치크의 톤을 낮췄다면 눈과 입술까지 모두 브라운으로 맞추지는 않아도 된다. 맑은 코랄 립이나 입술 본연의 색과 비슷한 로즈를 얇게 발라 생기를 남겨도 좋다. 눈가에는 치크와 비슷한 온도의 연한 섀도만 깔아도 괜찮다.

즉, 브론즈 메이크업은 얼굴을 어둡게 만들어 줘야 한다고 생각할 필요는 없다. 숙한 블러셔의 색과 위치를 조금 바꿔보는 데서 시작한다.