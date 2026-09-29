"배스밤만 파는 줄 알았는데"…러쉬 매장에서 '스파'도 받을 수 있다

스타필드 수원점 스파(러쉬 공식 홈페이지)

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러쉬 매장을 떠올리면 배스밤이나 향수, 바디 제품을 먼저 생각하기 쉽다. 하지만 국내 일부 매장에서는 제품 판매뿐 아니라 별도의 스파 프로그램도 운영하고 있다.

현재 러쉬 스파에서 운영하는 트리트먼트는 총 14가지다. 전신 마사지부터 발, 머리와 윗가슴 등 특정 부위를 중심으로 한 프로그램까지 구성은 다양하다. 프로그램마다 마사지 시간과 진행 방식, 탈의 정도도 다르다.

일반적인 마사지 프로그램과 조금 다른 점은 음악과 향을 함께 활용한다는 것이다. 러쉬는 이를 '감성 스파'라고 소개하고 있으며, 프로그램에 따라 자연의 소리나 오케스트라 음악이 사용된다. 입욕이나 스크럽, 풋 마스크, 두피 마사지 등이 포함된 코스도 있다.

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프로그램을 하나씩 살펴보면 성격이 꽤 다르다. '더 굿 아워'는 70분간 진행되는 전신 딥 티슈 마사지이고, '더 스펠'은 발을 중심으로 입욕과 스크럽, 풋 마스크 등을 진행한다. '탱글드 헤어'는 머리와 윗가슴 부위를 중심으로 한 25분 트리트먼트다.

러쉬 스파 프로그램(러쉬 공식 홈페이지)

모든 프로그램이 전신 마사지 형태인 것은 아니다. 짧은 시간 동안 특정 부위를 관리하는 코스도 있고, 탈의가 거의 필요 없는 프로그램도 있다.

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처음 이용한다면 마사지 시간만 볼 것이 아니라 어떤 부위를 다루는지, 탈의가 필요한지까지 함께 확인하는 편이 좋다.

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현재 국내에서는 압구정점과 스타필드 수원점에서 러쉬 스파를 운영한다. 압구정점은 서울 강남구 언주로 868 지하 1층, 스타필드 수원점은 경기 수원시 장안구 수성로 175 스타필드 수원 4층에 있다.

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두 지점 모두 평일에는 오전 11시부터 오후 8시까지, 주말과 공휴일에는 오전 11시부터 오후 9시까지 운영한다.

러쉬 스파 프로그램(러쉬 공식 홈페이지)

이용하려면 먼저 원하는 트리트먼트를 구매한 뒤 방문할 지점의 네이버 플레이스를 통해 날짜와 시간을 신청해야 한다. 이후 매장에서 신청 내용을 확인한 뒤 예약이 확정된다.

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2인이 함께 이용할 수 있는 커플룸도 있다. 압구정점과 스타필드 수원점에 각각 1개씩 운영하고 있어 동시 이용을 원한다면 예약 가능 여부를 미리 확인하는 편이 좋다.

평소 러쉬를 제품 매장으로만 알고 있었다면 조금 의외일 수 있다. 국내 일부 매장에서는 배스밤이나 향수뿐 아니라 전신 마사지, 풋 케어, 두피 중심 트리트먼트 같은 스파 프로그램까지 함께 운영하고 있다.

매장에 들러 제품을 고르는 것과는 이용 방식도 다르다. 원하는 프로그램을 먼저 구매하고 예약한 뒤 방문하는 구조이기 때문에, 관심이 있다면 운영 지점과 프로그램별 시간, 탈의 정도부터 확인해보면 된다.