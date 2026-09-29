아이라인말고 다른 방법으로 뒷트임 메이크업 하기, 카리나·로제·닝닝의 눈꼬리에 주목

@imnotningning

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눈매를 가로로 길어 보이게 하고 싶어서 눈꼬리만 길게 뺐다가 거울 앞을 보니 라인만 혼자 튀는 경우 한 번쯤은 겪어보았을 것이다.

뒷트임 메이크업. 사실 눈매를 가로로 확장해 보이는 데는 아이라인도 중요하지만 그 주변의 섀도우와 눈꼬리, 속눈썹 방향까지 영향을 준다. 즉, 꼭 아이라인 꼬리를 길게 그리지 않더라도 디테일한 부분에서 차이를 둘 수 있는 셈.

미야오 엘라, 블랙핑크 로제, 에스파 닝닝의 아이 메이크업은 그 차이를 비교하기 좋다.

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@meovv

첫 번째 미야오 엘라, 위아래 눈꼬리를 브라운으로 표현

엘라의 아이 메이크업을 살펴보면 눈두덩과 아래 눈가에 딥 브라운 계열의 색이 보인다. 특히 아래 눈 전체를 두껍게 칠하지 않고 눈꼬리 쪽에 음영을 두어서 눈두덩이 쪽과 연결했다.

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점막 가까이에는 브라운 컬러의 아이라이너로 정리해 아이라인이 검정색이 아니더라도 눈매가 또렷해 보인다.

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미야오 엘라처럼 표현하고 싶다면 먼저 넓게 브라운 섀도우를 윗눈꼬리에 갈아준다. 아래쪽은 브러시에 남은 정도로 눈꼬리 끝을 쓸어보자. 눈 위아래 색이 만나는 지점은 진하게 채우더라도 그보다 안쪽인 삼각존에는 힘을 빼야 눈 밑이 답답해보이지 않는다.

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마지막에 브라운 펜슬이나 딥한 컬러의 아이섀도우로 윗 속눈썹 사이를 채우면 섀도의 부드러운 경계와 눈의 윤곽을 함께 표현할 수 있다. 즉, 검은 아이라인을 길게 뽑을 필요가 없는 셈이다.

@roses_are_rosie

두 번째 블랙핑크 로제, 아래 눈가에 토프한 그림자 남기기

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엘라와 비교했을 때 로제의 눈 밑은 엘라보다 색이 옅고 서늘한 느낌이 든다. 애교살 부분에는 반짝이는 글리터와 펄이 아니라 은은한 애쉬 톤, 토프한 느낌의 음영을 확인할 수 있다.

즉, 엘라가 위아래 눈꼬리를 비슷한 브라운 톤으로 묶었다면 로제는 아래 눈가에 남은 그림자가 메이크업 분위기를 만들어준다고 할 수 있다.

이 느낌을 내고 싶다면 베이지가 조금 섞인 회갈색부터 써보자. 중요한 건 회색 섀도를 눈 밑 전체에 바르지 않는 것이다. 작은 브러시로 아래 눈꼬리에 색을 놓고 안쪽으로 짧게 풀어준다. 정면에서 봤을 때 '섀도를 발랐다'는 느낌보다 눈 아래에 옅은 그림자가 생긴 정도면 충분하다.

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애교살을 강조하는 메이크업을 즐겨 했다면 하루쯤은 펄을 빼고 아래 눈꼬리의 색만 바꿔봐도 괜찮다. 로제의 메이크업에서 볼 수 있듯, 눈 밑을 어둡게 칠하는 게 아니라 차분하게 톤다운된 컬러로 칠해주는 것. 그래서 평소 애교살을 그렸던 사람도 비교적 어렵지 않게 도전해볼 만하다.

@imnotningning

세 번째 에스파 닝닝, 스모키의 경계를 풀어준다

최근 닝닝 메이크업을 보면 번진 스모키 같은 아이 메이크업을 종종 볼 수 있다. 즉 눈에 가까운 부분은 검고 또렷하지만 바깥으로 가면서 색의 경계를 조금씩 흐리게 표현해준다. 아래 눈꼬리에도 음영이 남아 있어 라인 끝만 허공에 떠 보이지 않는다.

이런 닝닝의 메이크업을 따라하고 싶다면 먼저 아이라인으로 눈꼬리를 만들어주자. 그 다음 끝을 섀도우로 풀어주면 된다. 특히 펜슬로 눈꼬리 바깥에 짧게 선을 그린 뒤, 굳기 전에 작은 브러시로 끝부분만 바깥쪽으로 쓸면 조금 더 쉽게 표현할 수 있다.

하지만 눈 바로 옆의 선까지 모두 문지르면 눈매가 흐려지거나 화장이 오래돼 번진 것처럼 느껴질 수 있기 때문에 스머징하는 곳은 마지막 몇 밀리미터면 충분하다.

아래 눈꼬리에는 브러시에 남은 색을 아주 조금만 묻혀본다. 중요한 건 여백. 모든 부분을 검게 칠하기 보다 사이에 피부가 약간 보이게 두면 눈의 끝이 막혀 보이지 않고 트임 메이크업을 연출할 수 있다.

@meovv

그렇다면 뒷트임 메이크업을 할 때 내 눈에는 어디부터 색을 놓을 지가 가장 중요한 부분이다.

미야오 엘라, 블랙핑크 로제, 에스파 닝닝 어느 방법을 고르든 눈을 뜬 상태에서 끝 모양을 확인하는 것이 좋다. 감은 눈에 길고 매끈하게 그려진 선이 정면에서는 눈꺼풀에 가려질 수 있어서다.

아이라인을 더 늘리기 전에 섀도를 놓을 위치를 조금 바꿔보자. 뒷트임처럼 보이는 눈매는 선의 길이만으로 결정되지 않는다.