브라운이 다 거기서 거기? 사나·카즈하·아이유의 가을 염색은 이렇게 다름

@m.by__sana

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선선한 바람이 불기 시작하면 옷장뿐 아니라 헤어 컬러에도 변화가 필요해진다. 밝은 머리를 조금 어둡게 바꾸고 싶을 때도, 검은 머리에 변화를 주고 싶을 때도 갈색부터 찾아보게 된다. 니트나 재킷처럼 가을에 자주 입는 옷과 함께 떠올리기에도 좋다. 또한 브라운 컬러는 크게 튀지 않으면서도 얼굴 인상을 부드럽게 바꿔줄 수 있고, 메이크업이나 의상 컬러와도 비교적 자연스럽게 어우러진다는 점에서 꾸준히 선택받는 색이다.

하지만 같은 브라운이라고 해서 모두 비슷한 분위기를 내는 것은 아니다. 붉은 기가 얼마나 섞였는지, 회색빛이 도는지, 명도가 얼마나 낮은지에 따라 느낌은 꽤 달라질 수 있다. 이번 가을 헤어 컬러를 고민하고 있다면 사나, 카즈하, 아이유의 스타일을 참고해보자. 세 사람 모두 브라운 계열을 선택했지만 각각 초코 브라운, 모카 브라운, 애쉬 브라운으로 서로 다른 분위기를 보여주고 있다.

@m.by__sana

또렷한 인상을 살려주는 사나의 '초코브라운'

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사나는 깊고 윤기 있는 초코 브라운 헤어로 또렷한 인상을 강조했다.

사진 속 헤어는 전체적으로 짙고 차분한 브라운이지만, 빛을 받으면 붉은 기가 은은하게 올라오면서 단조롭지 않은 색감을 보여준다. 와인이나 레드 계열처럼 붉은빛이 강하게 드러나는 정도는 아니지만, 일반적인 다크 브라운보다는 따뜻하고 풍부한 느낌이 살아난다.

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이런 초코 브라운은 인상을 선명하게 만들어주면서도 블랙 헤어보다 한층 부드러운 이미지를 만드는 데 잘 어울린다. 밝은 갈색은 부담스럽지만, 늘 하던 어두운 염색에는 변화를 주고 싶을 때 염색해보기 좋다.

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@m.by__sana

컬러뿐만 아니라 헤어스타일링도 사나의 분위기를 더해준다.

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사나는 굵은 웨이브도 초코 브라운 컬러를 돋보이게 한다. 컬이 볼록하게 올라온 부분에는 빛이 닿고, 안쪽으로 말린 부분은 어둡게 남아 윤기가 있어 보이며 같은 머리에서도 브라운과 붉은 빛이 도는 갈색이 번갈아 보인는 점이 포인트다.

@zuhazana

청순하고 여리여리하게, 카즈하의 '모카 브라운'

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사나가 깊고 또렷한 느낌을 보여줬다면, 카즈하는 보다 부드럽고 여리여리한 모카 브라운으로 분위기를 냈다. 모카 브라운 컬러는 붉은빛이나 노란빛이 강하게 도드라지지 않고, 갈색 특유의 따뜻함이 은근히 남아있어 전체적으로 자연스러운 인상을 만들어준다.

카즈하의 청순한 이미지와도 어울린다. 머리색이 얼굴보다 먼저 눈에 들어올 만큼 튀지 않고 긴 머리를 검게 채웠을 때의 묵직함도 덜한 느낌이다. 어두운 긴 머리가 무겁게 보이고 밝은 긴 머리가 가벼워 보인다면 모카브라운은 그 중간 지점에서 길이감은 살리면서도 답답한 느낌은 덜어줄 수 있다.

@zuhazana

카즈하는 자연스럽게 흐르는 웨이브를 더해 컬러의 부드러운 분위기를 한층 강조했다. 컬이 움직일 때마다 브라운의 명암이 자연스럽게 달라져 긴 머리도 평면적으로 보이지 않는다. 카즈하처럼 여리여리한 분위기를 원한다면 굵은 컬을 넣은 뒤 빗이나 손으로 풀어, 굴곡을 조금 느슨하게 남겨보자.

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큰 이미지 변신보다는 익숙한 긴 머리에 작은 변화를 주고 싶을 때, 모카 브라운과 느슨한 웨이브의 조합을 떠올려볼 수 있다.

@dlwlrma

차분하고 자연스럽게, 아이유의 '애쉬 브라운'

아이유는 붉은 기를 덜어낸 애쉬 브라운으로 차분하고 자연스러운 분위기를 보여준다. 애쉬 브라운은 브라운에 회색빛이 은은하게 더해진 듯한 컬러로, 초코 브라운이나 모카 브라운보다 상대적으로 색감이 차분하게 느껴진다. 붉거나 노란 기가 강하게 드러나지 않아 머리색 자체가 지나치게 튀지 않고, 전체적인 인상을 깔끔하게 정리해준다.

사진 속 아이유의 헤어도 밝은 갈색보다는 톤이 낮고 차분한 애쉬 브라운에 가깝다. 무겁지 않으면서도 너무 튀는 컬러가 아니라서 부담없이 시도해보기 좋은 느낌이다.

@dlwlrma

아이유는 애쉬 브라운을 짧은 단발과 함께 연출해 깔끔한 분위기를 살렸다.

짧은 헤어는 얼굴선이 잘 드러나는 만큼 머리색의 인상도 크게 느껴질 수 있는데, 톤다운된 애쉬 브라운은 단발의 실루엣을 또렷하게 보여주면서도 전체적인 분위기를 차분하게 유지해줄 수 있다.

무엇보다 애쉬 브라운은 다양한 스타일에 무던하게 어우러지는 컬러라는 점도 매력이다. 블랙, 그레이, 네이비처럼 차분한 색은 물론 베이지나 브라운 계열의 의상과도 자연스럽게 어울리고, 메이크업 역시 크게 가리지 않아 일상에서 활용할 수 있다.

염색 후에도 쉽게 질리지 않는 브라운 컬러를 찾거나, 큰 이미지 변화보다는 자연스럽게 분위기를 정리하고 싶다면 아이유처럼 톤다운된 애쉬 브라운을 시도해보는 것도 나쁘지 않다.

@zuhazana

결국 브라운 헤어에서 차이를 만드는 것은 미묘한 온도와 명도다.

올가을에는 과감한 컬러 체인지보다, 자신의 분위기를 해치지 않으면서 인상을 은근하게 바꿔주는 브라운 계열이 다시 주목받고 있다.

익숙한 컬러일수록 작은 톤 차이가 더 선명한 변화를 만든다.