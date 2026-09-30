"눈꼬리는 길게, 눈 밑은 다르게"…키스오브라이프 나띠의 캣아이 메이크업

@natty_0530

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키스오브라이프 나띠의 메이크업에서 시선을 끄는 건 또렷한 눈매다. 특히 눈꼬리를 길게 빼는 아이라인을 활용해 눈의 가로선을 강조하는 경우가 많다. 여기에 눈 밑 음영과 속눈썹의 방향을 더하면서 같은 캣아이 메이크업 안에서도 분위기에 변화를 준다.

나띠의 캣아이 메이크업은 눈꼬리를 무작정 위로 치켜올리는 방식과는 조금 다르다. 눈매의 흐름을 따라 바깥쪽으로 길게 선을 빼면서 날렵한 인상을 만드는 것이 특징이다. 앞머리 쪽은 비교적 가볍게 두고 눈꼬리로 갈수록 라인을 강조하면 눈의 가로 길이가 더욱 도드라진다.

여기에 눈꼬리 주변의 음영을 함께 활용한다. 아이라인만 선명하게 그리는 대신 브라운 계열의 아이섀도를 눈꼬리와 언더라인 바깥쪽에 더해 선이 자연스럽게 이어지도록 한다. 눈 밑 전체를 짙게 채우기보다는 바깥쪽에 색을 모으는 방식이 눈매를 길어 보이게 하는 데 효과적이다.

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특히 눈동자 바로 아래까지 어둡게 만들기보다는 눈 밑 중앙은 비교적 밝게 남겨두고 눈꼬리 쪽에 음영을 더하는 것이 포인트다. 위쪽 아이라인과 아래쪽 음영이 바깥쪽에서 만나면서 눈매의 끝을 길게 연장한 듯한 효과를 준다.

속눈썹도 빼놓을 수 없다. 나띠는 위쪽 속눈썹의 컬과 길이를 살려 눈매를 더욱 또렷하게 표현한다. 특히 눈꼬리 쪽 속눈썹까지 길게 뻗도록 연출하면 아이라인의 방향과 자연스럽게 연결된다.

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이때 속눈썹을 눈 중앙에서만 풍성하게 만드는 것보다 바깥쪽의 길이를 살리는 것이 캣아이 특유의 분위기와 잘 어울린다. 아이라인과 속눈썹이 같은 방향으로 뻗으면서 눈매가 한층 길어 보인다.

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아이섀도는 베이지와 브라운처럼 눈매에 자연스럽게 섞이는 색을 활용하는 편이다. 눈두덩 전체를 짙은 색으로 덮기보다는 눈꼬리와 언더라인 주변에 음영을 모아 아이라인의 존재감을 살린다.

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이 방법은 강한 아이메이크업을 하면서도 눈 주변이 지나치게 무거워지는 것을 피할 수 있다. 아이라인의 선은 또렷하게 가져가되 섀도는 경계를 부드럽게 만들어 자연스럽게 이어지도록 한다.

나띠의 눈 아래에 자리한 작은 점 역시 눈매를 돋보이게 하는 디테일이다. 또렷한 아이라인과 함께 시선이 눈 주변으로 모이면서 나띠 특유의 인상을 만드는 요소로 자리 잡았다.

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눈썹은 상대적으로 힘을 빼는 편이다. 눈썹을 지나치게 진하거나 각지게 표현하기보다 자연스러운 형태를 살려 눈매에 시선이 집중되도록 한다.

립 역시 아이메이크업과 균형을 맞춘다. 로즈나 핑크 계열처럼 비교적 부드러운 색감이나 은은한 광택을 더해 눈매의 선명함과 대비를 만든다. 눈을 강조하면서 입술까지 강한 색으로 채우기보다는 한쪽에 포인트를 두는 방식이다.

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나띠의 캣아이 메이크업은 아이라인 하나만 길게 빼는 데서 끝나지 않는다. 눈꼬리의 방향을 길게 잡고, 바깥쪽 언더라인에 음영을 더한 뒤 속눈썹의 길이까지 같은 방향으로 맞추면서 특유의 길고 또렷한 눈매를 만든다.

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같은 캣아이 메이크업이라도 아이라인의 각도와 눈 밑 음영의 범위를 조절하면 인상이 달라질 수 있다. 나띠의 메이크업은 선명한 눈매를 중심에 두면서도 섀도와 속눈썹의 강약을 조절해 다양한 분위기를 만든다