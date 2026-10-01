롱스커트 유행은 계속된다, 장원영·채령·카리나의 코디 팁

@for_everyoung10

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미니와 미디가 번갈아 등장하는 동안에도 발목 가까이 내려오는 롱스커트는 꾸준히 자리를 지켰다.

특히 몇 시즌째 이어진 롱스커트의 인기는 이번 시즌에도 계속되는 분위기다. 단순히 한철 유행으로 소비되기보다 다양한 스타일에 반복해서 등장하면서 점차 스테디 아이템으로 자리 잡고 있다.

달라진 것은 입는 방식이다. 단정하고 여성스러운 코디에 주로 활용했다면, 이제는 레더 재킷을 걸치거나 데님 팬츠를 겹쳐 입는 조합도 눈에 띈다.

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같은 긴 기장이라도 어떤 소재와 아이템을 매치하느냐에 따라 분위기는 완전히 달라질 수 있다. 장원영과 채령, 카리나 역시 각기 다른 방식으로 롱한 실루엣을 활용하며 서로 다른 스타일을 보여줬다.

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레이스로 가볍게, 장원영의 드레시 롱스커트

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디올 패션쇼에 참석한 장원영은 블랙 레이스 롱스커트를 입어 우아한 스타일링을 선보였다.

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종아리 아래까지 내려오는 긴 기장이지만, 레이스 사이로 피부가 은은하게 비쳐 검은색 특유의 무게감이 덜하다. 또한 소재가 스커트 전체가 막혀있는 느낌이 아니라서 움직일 때마다 레이스 패턴과 그 사이로 드러난다.

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상의는 밝은 아이보리색 슬리브리스 톱으로 블랙 스커트와 대비를 줬다. 허리 주변의 디테일은 상의와 스커트가 만나는 지점으로 시선을 모아 전체적인 비율도 좋아 보이게 만들었다. 여기에 핑크 컬러의 미니백과 슬링백 힐을 더해 레이스의 섬세한 패턴과 어울리는 여성스러운 조합으로 스타일링했다.

장원영의 룩에서 눈여겨볼 부분은 롱스커트가 반드시 포멀하거나 캐주얼하게만 딱 나뉘어 보이는 아이템은 아니라는 점이다. 레이스처럼 비치는 소재나 가벼운 텍스처를 선택하면 긴 기장을 유지하면서도 한층 섬세하고 드레시한 분위기를 만들 수 있다.

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@chaerrry0

발목까지 길게, 채령의 페미닌 롱스커트

채령은 발목 가까이 내려오는 화이트 롱스커트를 입었다. 넉넉한 폭으로 자연스럽게 퍼지는 스커트라 움직일 때마다 스커트의 풍성한 실루엣이 드러난다. 긴 기장에 화이트 컬러가 더해져 로맨틱한 느낌이 강하다.

상의에는 잔잔한 패턴이 들어간 톱을, 그 위에는 베이지색의 가벼운 아우터를 매치했다. 화이트와 베이지를 함께 써 강한 색 대비를 피하고, 밝고 부드러운 색감으로 옷차림을 맞춰 여리여리한 페미닌 이미지를 살렸다.

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긴 스커트는 하체에서 차지하는 면적이 큰 만큼 자칫 무겁게 보일 수도 있다. 하지만 채령은 비교적 짧은 아우터를 골라 허리선을 자연스럽게 드러내면서 전체적인 비율을 정리했다.

@chaerrry0

여기에 컬러 양말과 로퍼를 더해 클래식하면서도 빈티지한 포인트를 줬다. 여성스러운 스커트에 힐 대신 양말과 로퍼를 매치해 일상에서도 입기 좋은 코디로 풀었다.

채령의 스타일을 참고한다면 스커트와 상의의 색만큼 아우터의 길이도 살펴보자. 길고 풍성한 하의에 짧은 아우터를 더하고, 발목에 보이는 양말로 색을 보태 롱스커트의 페미닌한 느낌은 유지하면서 슈즈와 양말로 데일리한 감각을 더할 수 있다.

@katarinabluu

롱 원피스에 데님까지, 카리나의 레이어드

카리나는 니트 롱 원피스를 단독으로 입는 대신, 아래에 데님 팬츠를 레이어드했다. 니트 원피스 아래로 청바지가 자연스럽게 드러나면서 롱스커트나 데님 팬츠 하나만 입었을 때보다 훨씬 입체적인 실루엣이 만들어진다.

또한 부드러운 니트와 캐주얼한 데님이라는 서로 다른 소재가 겹치면서 스타일에 자연스럽게 포인트도 생긴다.

@katarinabluu

여기에 오버사이즈 블랙 레더 재킷을 더한 것도 눈에 띈다. 니트 원피스의 부드럽고 여성스러운 느낌에 레더의 묵직한 질감이 더해져, 한층 시크하고 캐주얼한 옷차림이 됐다. 넉넉한 재킷과 원피스, 데님을 함께 입어 레이어드 자체를 코디의 포인트로 삼았다.

신발은 블랙 부츠다. 위쪽의 레더 재킷과 발끝의 부츠에 같은 색을 써, 여러 소재를 겹쳤지만 재킷과 신발의 색을 맞춰 각 아이템이 따로 튀는 것을 줄였다.

카리나의 룩은 롱스커트를 꼭 페미닌하게만 입을 필요는 없다는 것을 보여준다.

이제 롱스커트는 계절이 바뀌어도 다시 꺼내 입는 스테디 아이템이 되었다.

같은 스커트라도 함께 입는 옷과 신발을 바꾸면 격식을 갖춘 자리에도, 편하게 나서는 날에도 활용할 수 있다. 길이만큼 중요한 것은 소재와 조합이다. 새 스커트를 고르는 것도 좋지만, 이미 가진 롱스커트에 다른 아우터나 신발을 더해보자. 계절이 바뀔 때마다 새로운 조합을 시도할 수 있다는 점이 긴 스커트를 계속 꺼내 입게 만든다.