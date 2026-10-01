카프리 팬츠 아직 넣지 마세요, 카즈하·슬기·차정원의 가을 코디 따라잡기

@zuhazana

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카프리 팬츠를 가을에도 입고 싶다면 카즈하·슬기·차정원의 옷차림에서 힌트를 찾아보자.

여름 내내 입었던 카프리 팬츠를 넣어두기엔 아직 아쉽다. 종아리 중간에서 끝나는 길이 덕분에 긴소매 상의를 입어도 옷차림이 가벼워 보이고, 신발도 밑단에 가려지지 않는다. 샌들을 벗고 플랫슈즈를 신거나 셔츠 위에 니트를 겹치면 가을 옷과도 어렵지 않게 입을 수 있다.

계절이 바뀌었다고 긴 바지로 갈아입을 필요는 없다. 옷장에 있는 카프리를 어떻게 더 입을지 고민이라면, 블라우스에 플랫을 신은 카즈하와 셔츠 차림의 슬기, 니트를 겹쳐 입은 차정원을 참고해보자.

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@zuhazana

카즈하, 블라우스에 블랙 플랫으로 담백하게

카즈하는 블라우스에 무릎 위까지 오는 카프리 팬츠를 입고 검은색 플랫슈즈를 신었다. 눈에 띄는 장식보다 블라우스와 팬츠의 모양, 발등이 드러나는 신발이 먼저 보인다. 카프리 팬츠는 길이가 짧아 신발을 고르는 재미가 있다.

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카즈하처럼 굽이 낮고 모양이 간결한 플랫을 신으면 단정한 느낌을 내면서도 편하게 입을 수 있다. 플랫슈즈는 높은 굽을 신지 않아도 바지 아래로 발목과 발등이 보여 답답한 느낌이 덜하다. 발을 감싸는 면적이 작은 신발과 발목 위로 올라오는 짧은 팬츠를 함께 입었을 때의 매력이다.

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이 조합을 따라 입는다면 블라우스의 길이도 함께 살펴보자. 엉덩이를 덮는 길이와 허리 부근에서 끝나는 길이는 같은 바지로도 꽤 다르게 연출할 수 있다.

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상의가 넉넉하다면 앞자락만 조금 넣어 허리 위치를 드러내도 좋다. 블라우스와 카프리 팬츠로 약속 있는 날의 옷차림을 만들고, 가방과 시계는 평소 쓰던 것으로 마무리해보자.

@hi_sseulgi

슬기, 블루 셔츠와 그레이 뉴스보이캡

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슬기는 파란색 셔츠와 카프리 팬츠에 윗부분이 둥글고 챙이 짧은 그레이 뉴스보이캡을 매치했다. 셔츠와 팬츠만 입었을 때의 말끔함에 모자 특유의 복고적인 느낌이 더해졌다.

블루와 그레이의 조합도 가을마다 자주 입는 브라운·블랙과는 다른 맛이 있다. 카프리 팬츠를 새로 샀는데 어떻게 입을지 모르겠다면, 슬기처럼 우선 가지고 있는 셔츠와 입어보자.

셔츠의 단추를 어디까지 잠그는지, 소매를 접는지에 따라 분위기가 달라진다. 모자를 쓴 날에는 목걸이나 귀걸이를 여러 개 더하지 않아도 얼굴 주변이 심심하지 않다.

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특히 요즘같이 날씨가 쌀쌀해지기 시작할 때는 카프리 팬츠와 얇은 카디건을 덧입어도 좋다. 셔츠와 비슷한 계열의 색을 고르면 모자까지 더해도 잘 어울릴 수 있다.

신발은 단순한 로퍼나 플랫슈즈를 신어보는 게 어떨까. 바지 밑단 아래로 신발이 충분히 보이는 만큼, 장식이 많지 않은 디자인부터 맞춰보면 코디하기 쉽다.

@ch_amii

차정원, 니트 베스트와 양말을 더한 가을 차림

차정원은 카라멜 컬러 셔츠에 그레이 톤 니트 베스트를 레이어드했다. 요즘 상의를 여러 겹 레이어드 하는 스타일링을 쉽게 볼 수 있는데, 카프리 팬츠는 레이어드된 상의와도 매치할 수 있다. 셔츠와 니트가 상체에 부피를 만드는 반면 바지는 슬림해, 겹쳐 입은 옷이 덜 무거워 보인다.

카프리 팬츠에 플랫을 신을 때 꼭 맨발이어야 하는 것은 아니다. 차정원처럼 양말을 더해주면 같은 카프리 팬츠로도 여름과는 다른 느낌을 낼 수 있다. 특히 그레이 양말에 화이트 플랫슈즈를 신어 발끝에도 색을 나눠 썼는데, 얌전한 플랫슈즈에 양말을 신으니 셔츠와 베스트 차림이 지나치게 격식 있어 보이지 않는다.

비슷하게 매치하고 싶다면 양말의 두께와 길이를 먼저 확인해보자. 신발 안에서 두껍게 겹치거나 발목에 많이 뭉치면 플랫슈즈의 모양이 잘 보이지 않는다. 얇은 양말을 신고 바지 밑단과 양말 사이에 종아리가 얼마나 드러나는지 맞춰보면 좋다.

여름에 즐겨 입던 바지를 꺼내 블라우스, 셔츠, 니트와 하나씩 입어보자. 상의에 긴소매가 더해지고 발끝에 양말이 생기면, 짧은 바지도 가을 옷장에서 다시 쓸 수 있다.

외출하기 전 거울 앞에서 바지 길이와 신발도 함께 보자. 밑단이 종아리 어디에서 끝나는지, 발등이 얼마나 보이는지에 따라 같은 옷도 달라 보인다.