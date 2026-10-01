무심하게 툭 걸치는 멋, 가을 워크 재킷은 '이렇게' 입어보자

@hi_sseulgi

Advertisement

Advertisement

흰 티셔츠에도 스커트에도, 올 가을에는 워크 재킷 한 벌을 입어보자. 큼직한 포켓과 넉넉한 품이 특징인 워크 재킷은 함께 입는 옷에 따라 꽤 다른 느낌을 낸다.

가을 재킷이라고 꼭 일반 재킷이나 트렌치 코트만 고를 필요는 없다. 조금 구겨지고 색이 바랜 재킷도 흰 티셔츠 위에 걸치면 제법 근사하다. 김나영과 차정원이 입은 워크 재킷이 그렇다. 작업복에서 출발한 옷이지만 두 사람의 옷차림에서는 거창하게 차려 입을 필요 없는 데일리 용 아우터가 된다.

요즘엔 블루 재킷에 흰 옷을 받쳐 입거나, 스커트와 섞어 입는 방식이 눈에 띈다. 옷장에 있는 티셔츠와 하의를 두고 겉옷만 바꿔보고 싶을 때 참고하기 좋은 조합이다.

Advertisement

@nayoungkeem

김나영, 흰 옷 위에 바랜 블루 워크 재킷 한 벌

김나영은 빛바랜 블루 워크 재킷 안에 흰 티셔츠를 입고 팬츠도 흰색으로 골랐다. 넉넉한 재킷과 큼직한 포켓이 먼저 눈에 들어오지만, 안쪽을 밝게 입으니 옷차림이 무거워 보이지 않는다. 소매를 걷어 올린 모습에서도 재킷을 편하게 입는 태도가 드러난다.

Advertisement

이 조합에서 눈 여겨볼 만한 부분은 블루와 화이트의 컬러 매치다. 이너와 팬츠의 색을 맞추면 재킷의 바랜 색감이나 주름이 더 잘 보인다. 재킷 자체에 포인트가 있으니 티셔츠는 프린트 없는 것으로 골라도 충분하다.

Advertisement

흰 바지가 부담스럽다면 크림색 팬츠로 바꿔보자. 재킷 앞을 열어 흰 티셔츠를 드러내고, 소매는 손목이 보일 만큼만 접는다. 재킷을 빳빳하게 펴 입기보다 평소 셔츠를 걸치듯 입는 편이 이 조합의 맛을 살린다.

@ch_amii

Advertisement

차정원, 짧은 하의에 양말로 재미를 더한다

차정원은 하늘색 워크 재킷에 흰 톱과 카키색 쇼츠를 입었다. 재킷의 품과 길이는 넉넉하게 두고 하의를 짧게 입어 다리를 드러냈다. 여기에 검은 양말과 브라운 샌들을 더했는데 밝은 재킷 아래로 짙은 양말이 보이면서 발끝에도 시선이 간다.

Advertisement

흰 톱의 작은 단추와 목걸이는 작업복 같은 재킷 안에서 섬세한 느낌을 줄 수 있다. 즉, 워크 재킷을 입는다고 이너와 액세서리까지 투박하게 고를 필요는 없다는 얘기다. 얇은 톱이나 작은 주얼리를 평소대로 더해도 재킷의 넉넉한 모양과 그 자유로운 무드는 충분히 살아 있다.

선선한 가을 짧은 바지가 다소 춥게 느껴진다면 신발을 바꿔보자. 로퍼에 양말을 신으면 샌들을 신었을 때보다 계절감이 생긴다. 이너도 얇은 긴소매 티셔츠로 바꿀 수 있다. 재킷이 엉덩이를 덮는 길이라면 앞을 열어 쇼츠의 허리선이 조금 보이게 입어도 괜찮다. 큰 재킷 아래 하의가 완전히 가려지는 것을 피할 수 있다.

@hi_sseulgi

슬기, 재킷을 잠그고 발목은 드러내기

Advertisement

슬기는 워크 재킷의 앞단추를 모두 잠가 입었다. 엉덩이를 덮는 재킷 아래에는 발목이 드러나는 검은 카프리 팬츠를 매치했다. 장식이 적고 매끈하게 떨어지는 재킷 덕분에 전체 옷차림도 간결하게 느껴진다.

김나영처럼 안에 입은 옷을 보여주는 대신 재킷 자체를 상의처럼 활용했다. 이때 눈여겨볼 것은 바지 길이. 재킷이 길어도 팬츠가 발목에서 끝나니 위아래를 전부 덮은 듯한 답답한 느낌이 덜하다.

비슷하게 입고 싶다면 얇은 이너 위에 재킷을 잠그고, 밑단이 신발 위로 올라오지 않는 팬츠를 골라보자. 굳이 재킷을 짧은 것으로 바꾸지 않아도 하의 길이를 조절해 다른 비율을 만들 수 있다. 몸에 붙는 이너를 받쳐 입으면 앞을 잠갔을 때 옷이 안쪽에서 뭉치는 것도 줄일 수 있다.

그렇다면 스커트와 워크 재킷은 어떻게 매치할 수 있을까? 이 때는 소재를 다르게 입어봐도 괜찮다. 탄탄한 재킷 아래 얇게 흐르는 스커트가 보이면 같은 면 소재의 바지를 입었을 때와 다른 느낌이 난다. 새틴이나 잔주름이 있는 스커트처럼 움직임이 드러나는 옷을 골라보자.

파란 계열의 워크 재킷에는 흰색이나 크림색 스커트로 밝게 연출할 수 있다. 반대로 검은 롱스커트를 고르면 색 조합이 차분해진다. 다만 재킷과 스커트가 모두 길고 넓다면 앞을 열어 이너를 보여주거나, 소매를 접어 손목을 드러내보자. 거울을 보며 한 군데씩 조절하면 된다.

올 가을 워크 재킷 하나를 위해서 옷을 전부 새로 살 필요는 없다. 늘 입던 조합 위에 조금 투박한 재킷 한 벌을 얹는 것만으로도 가을 옷차림을 바꿀 수 있다.