올가을 메이크업은 무화과, 예지·닝닝처럼 깊게 표현하기

@yezyizhere

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기온이 내려가자 메이크업의 무드도 조금씩 깊어지고 있다.

누드, 멀멀, 굽굽처럼 채도를 낮추고 힘을 뺀 메이크업은 이미 익숙해졌다면 이번에는 로즈와 플럼, 브라운이 은은하게 섞인 무화과 컬러가 다시 메이크업 트렌드로 떠오르고 있다.

사실 무화과 메이크업은 완전히 새로운 색이라기보다 최근 이어져 온 저채도 메이크업 트렌드가 가을의 온도를 입은 모습이라고 할 수 있다. 즉, 말린 장미빛에 플럼과 브라운이 더해진 톤다운 로지 계열로, 핑크보다 차분하고 버건디보다 부드러운 것이 특징이다. 뽀용한 메이크업처럼 화사한 생기를 앞세우기보다 은은한 혈색과 깊이 있는 분위기를 더해준다는 점에서 가을 메이크업과도 자연스럽게 맞아떨어진다.

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로즈와 플럼은 얇게 바르고, 눈가에는 브라운 음영을 더하는 정도로도 무화과 특유의 색감을 표현할 수 있다. 입술 가장자리를 살짝 흐리거나 볼에 색을 옅게 펴 바르면 진한 가을 색조가 부담스러운 사람도 시도하기 좋다.

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로지한 무화과 혈색, 예지의 차분한 가을 메이크업

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예지의 메이크업에서는 무화과 컬러의 부드러운 면을 볼 수 있다. 눈과 볼, 입술 중 한 곳을 강하게 강조하기보다 얼굴 전체의 색을 차분하게 맞춘 모습이다.

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입술에는 로즈와 플럼이 오묘히 섞인 컬러를 얇게 올려 선명한 레드 립과는 다른 분위기를 만든다. 눈매 역시 색을 여러 겹 쌓아 화려하게 만들기보다 브라운과 로지 계열의 음영을 활용해 자연스럽게 깊이를 더한 모습이다.

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예지처럼 눈과 입술의 컬러를 비슷한 계열로 맞추면 무화과 특유의 톤온톤 분위기도 자연스럽게 살아나서 특정 부위만 강조하기보다 얼굴 전체에 색이 은은하게 이어지는 것이 올해 무화과 메이크업과 잘 맞는다.

바르는 방법도 중요하다. 립을 한 번 얇게 바른 뒤 가장자리를 손끝이나 브러시로 살짝 풀어보자. 색이 부족하다면 입술 안쪽에만 조금 더한다. 볼까지 같은 농도로 채우기보다 옅은 혈색만 남기면 예지처럼 부드러운 무화과 메이크업을 시도할 수 있다.

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@imnotningning

깊어진 눈매까지, 닝닝이 보여준 '어른 무화과'

닝닝은 같은 무화과 계열도 한층 더 성숙하고 강한 분위기로 풀어냈다. 사진 속 닝닝은 눈매를 길고 또렷하게 잡고, 눈두덩과 언더에 차분한 음영을 더해 깊이 있는 아이 메이크업을 완성했다. 최근 닝닝은 그레이와 짙은 음영을 활용한 스모키 메이크업 사례로도 소개될 만큼, 선명한 눈매와 눌린 색감을 적극적으로 활용하고 있다.

하지만 입술은 로즈 브라운 계열로 눌러 눈과 입술이 동시에 튀지 않도록 했다. 눈가의 짙은 색과 입술의 붉은 기가 함께 보이지만, 화사한 핑크나 레드로 마무리했을 때와는 다른 무게감을 느낄 수 있게 연출했다.

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이 조합은 절제된 색조로 성숙한 인상을 내는 '어른여자' 무드를 참고할 때도 활용할 수 있다. 눈매의 선과 음영을 살리고, 립은 채도를 낮추는 방식이다. 무화과 컬러를 얼굴 전체에 진하게 바르지 않아도 눈과 입술의 조합만으로 충분히 표현할 수 있다.

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닝닝의 메이크업과 비슷한 무드를 일상에서 내보고 싶다면 눈가 음영의 범위를 먼저 줄여보자. 브라운을 기본으로 깔고 눈꼬리에만 그레이나 짙은 색을 소량 더한다. 언더까지 어둡게 채우는 것이 부담스럽다면 눈꼬리 쪽에만 짧게 음영을 남겨도 된다. 여기에 로즈 브라운 립을 얇게 바르면 눈매를 강조하면서도 색조가 과해 보이지 않는다.

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굽굽·멀멀·어른여자까지, 올해 무화과는 더 차분하게 표현해보자. 최근 뷰티 트렌드를 관통하는 키워드는 '힘을 빼는 것'에 집중하는 경향이 있다. 얼굴의 색을 과하게 강조하지 않는 안티 블러시나 차분한 색조를 활용하는 '어른여자' 메이크업 역시 이러한 흐름과 비슷하다. 여기에 최근의 '멀멀 메이크업'과 '굽굽 메이크업'에서 보여준 흐릿하고 눌린 색감까지 더해지면서 무화과 컬러 역시 한층 부드러워졌다.

얼굴 곳곳에 색을 더하기보다 어느 부위에 혈색을 남길지 고르는 것이다. 입술에 로즈 플럼을 발랐다면 볼은 옅게 표현하고, 볼에 무화과빛을 충분히 줬다면 립은 브라운이 섞인 누디한 색으로 눌러보자.

즉, 색을 선명하게 쌓기보다 채도를 낮추고, 피부 본연의 느낌을 살리면서 필요한 부분에만 분위기를 더하는 것. 예전처럼 플럼이나 버건디를 강하게 드러내기보다, 로즈·모브·브라운을 얇게 겹쳐 마치 원래 얼굴에 있던 혈색처럼 자연스럽게 표현하는 것이 포인트다.

쌀쌀해진 날씨와 함께 다시 돌아온 무화과. 익숙한 가을 컬러지만, 올해는 지금의 뷰티 트렌드를 닮아 한층 더 흐릿하고 깊어졌다. 하지만 가을이라고 화장을 전부 짙게 바꿀 필요는 없다. 익숙한 베이지와 브라운 사이에 말린 장미빛을 조금 더하는 것. 올가을 무화과 메이크업은 그렇게 시작해봐도 좋겠다.