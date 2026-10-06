"눈 앞머리부터 코끝까지 빛난다"…트와이스 사나 메이크업의 '하이라이트 배치법'

@m.by__sana

Advertisement

Advertisement

트와이스 사나의 메이크업은 반짝임이 분명한데도 얼굴 전체가 번들거려 보이지 않는다. 광을 넓게 퍼뜨리기보다 눈 앞머리와 눈썹 아래, 콧대와 코끝처럼 필요한 부분만 밝혔기 때문이다.

특히 이번 메이크업에서는 색보다 빛의 위치가 먼저 눈에 들어온다. 눈두덩에는 베이지와 브라운 계열의 음영을 얇게 깔고, 눈과 코, 광대처럼 빛이 닿는 부분에는 밝기를 더했다. 색을 강하게 쓰지 않아도 얼굴의 굴곡이 자연스럽게 드러난다.

가장 먼저 눈에 들어오는 곳은 눈 앞머리다. 안쪽에 밝은 펄을 작게 더해 눈 주변을 환하게 만들고, 눈두덩 전체를 반짝이는 섀도로 채우지는 않았다. 반짝임의 범위를 좁게 두면서 눈매는 맑아 보이고, 브라운 음영과의 대비도 살아난다.

Advertisement

눈썹 아래쪽 역시 한 톤 밝다. 브로우 본 부근에 은은한 광이 남아 있어 눈두덩의 음영과 대비를 만든다. 눈 앞머리와 눈썹 아래처럼 서로 떨어진 두 곳에 밝기를 배치하면서 눈 전체를 반짝이지 않아도 입체감이 생긴다.

여기에 코가 중요한 역할을 한다. 콧대 전체를 하나의 긴 선처럼 번쩍이게 만들기보다 콧대 중앙과 위쪽에 밝기를 남기고, 코끝에도 작은 범위로 광을 더했다. 특히 코끝의 밝은 부분이 또렷하게 보이면서 얼굴 중앙에 밝은 포인트가 생긴다.

@m.by__sana

이 방법은 콧대를 무조건 길게 강조하는 방식과는 조금 다르다. 코 전체에 하이라이트를 이어 붙이기보다 빛이 닿는 위치를 나눠 코의 굴곡을 살린다. 콧대와 코끝 사이에 자연스러운 명암 차이가 남아 있어 광이 하나의 두꺼운 선처럼 보이지 않는 것도 특징이다.

Advertisement

Advertisement

광대 윗부분에도 은은한 윤기가 보인다. 볼 전체를 반짝이게 만들기보다 눈 아래에서 광대 위쪽으로 이어지는 부분에만 밝기를 남겨 얼굴 옆면까지 빛이 자연스럽게 이어진다.

눈 앞머리, 눈썹 아래, 콧대, 코끝, 광대 윗부분에 밝기를 나눠 배치한 것이 사나 메이크업의 특징이다. 반대로 눈두덩과 얼굴 바깥쪽에는 음영을 남겨 밝은 부분과 어두운 부분의 대비를 분명하게 했다.

Advertisement

아이 메이크업 자체는 비교적 차분하다. 눈두덩에는 베이지와 브라운 계열의 색을 얇게 사용하고, 아이라인은 속눈썹 가까이에 붙여 눈꼬리에서만 살짝 길이를 더했다.

Advertisement

속눈썹은 아이라인보다 존재감이 크다. 위쪽으로 컬을 살리고 가닥을 분리해 눈동자가 잘 보이도록 하면서 눈의 외곽을 또렷하게 만든다. 눈 안쪽에서는 빛을, 바깥쪽에서는 아이라인과 속눈썹을 사용하면서 서로 다른 방식으로 눈매를 살렸다.

@m.by__sana

볼에는 핑크 계열의 블러셔가 부드럽게 들어간다. 광대 전체에 색을 넓게 쌓기보다 볼 중앙을 중심으로 혈색을 남긴다. 눈과 코에서는 빛을 강조하고, 볼에서는 색을 가볍게 두는 식이다.

입술도 강한 색으로 힘을 주지 않았다. 차분한 로즈 핑크 계열에 촉촉한 윤기를 더해 눈과 코에서 시작된 광택감이 자연스럽게 어우러진다. 입술에서는 입자가 보이는 펄보다 매끈한 광이 중심이라 눈과 코의 하이라이트와도 자연스럽게 연결된다.

Advertisement

사나의 메이크업에서 눈여겨볼 부분은 하이라이터를 얼마나 많이 사용했느냐가 아니라 어디를 밝게 남겼느냐에 있다. 눈 앞머리와 눈썹 아래에는 작은 반짝임을 두고, 콧대와 코끝에는 얼굴 중앙을 살리는 광을 남긴다. 광대 윗부분과 입술에는 다른 질감의 윤기를 더하면서 얼굴 곳곳의 밝기를 연결한다.

얼굴 전체를 반짝이게 하기보다 필요한 곳에만 빛을 남긴 것. 사나의 메이크업이 화려하면서도 답답해 보이지 않는 이유도 여기에 있다. 이번 메이크업의 핵심은 결국 하이라이터의 양이 아니라 빛의 위치다.