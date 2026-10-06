클렌징오일과 다른 클렌징밀크, 제품별 특징과 사용법

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클렌징오일·밤과 또 다르다, 클렌징밀크란

메이크업 제품을 고르는 것만큼 중요한 것이 하루가 끝난 뒤 피부에 남은 메이크업과 노폐물을 지우는 과정이다. 클렌징오일이나 클렌징밤이 익숙하지만, 최근에는 우유처럼 부드러운 유액 형태의 '클렌징밀크'도 여러 뷰티 브랜드에서 찾아볼 수 있다.

클렌징밀크는 어떤 제품이고 클렌징오일과는 무엇이 다를까. 현재 판매되고 있는 제품을 통해 제형과 사용법을 살펴봤다.

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메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 밀크(메이크프렘 공식몰)

1. 메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 밀크

메이크프렘은 '세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 밀크'에서 이름 그대로 세안 과정의 수분감을 주요 특징으로 내세우며 수분·보습 제품군으로 분류하고 있다.

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브랜드는 해당 제품을 민감하고 예민해진 피부, 가벼운 베이스 메이크업을 한 경우, 아침 세안 용, 세안 후 피부가 당기는 건성과 속건조 피부에 추천한다고 말했다.

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에스네이처 아쿠아 라이스 클렌징 밀크(에스네이처 공식몰)

2. 에스네이처 아쿠아 라이스 클렌징 밀크

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에스네이처 '아쿠아 라이스 클렌징 밀크'는 쌀 유래 원료를 활용한 것이 특징이다. 에스네이처는 블랙헤드와 화이트헤드 등 모공 노폐물 세정까지 제품 특징으로 설명한다.

또한 쌀겨오일과 쌀추출물을 비롯해 세라마이드와 귀리추출물 등을 제품에 배합했다. 메이크업과 피부 표면의 노폐물을 제거하면서 세안 과정에서의 보습까지 고려한 구성을 내세우고 있다.

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듀이트리 하이 아미노 올 클렌징 밀크(듀이트리 공식몰)

3. 듀이트리 하이 아미노 올 클렌징 밀크

브랜드 설명에 따르면 클렌징 후 속보습 개선 효과가 있으며, 물과 기름의 유화 작용을 활용하는 바이온 계면활성제 특성에 따라 부드럽게 세정이 가능하다고 소개한다.

제품에는 마카다미아씨오일과 글리세린, 베타인, 세라마이드엔피 등이 들어 있다. 브랜드는 촉촉하면서도 깔끔한 클렌징을 주요 특징으로 설명한다.

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이즈앤트리 참마 비건 밀크 클렌저(이즈앤트리 홈페이지)

4. 이즈앤트리 참마 비건 밀크 클렌저

이즈앤트리의 공식 설명에 따르면 안동 참마와 식물성 뮤신을 담아 쫀득한 밀크 텍스처가 특징이고, 피부 수분량과 피부 장벽 개선을 주요 특징을 제시하고 있다.

또한 해바라기씨오일을 비롯해 쌀, 코코넛, 콩, 귀리가루, 스위트아몬드 등 식물 유래 추출물이 포함되어 있다고 밝혔다.

마녀공장 퓨어 소이빈 클렌징 밀크(마녀공장 홈페이지)

5. 마녀공장 퓨어 소이빈 클렌징 밀크

마녀공장 '퓨어 소이빈 클렌징 밀크'는 발효 콩 성분을 내세운 제품이다.

브랜드는 발효한 야생콩과 세라마이드NP, 판테놀 등을 주요 특징으로 소개한다. 메이크업과 선크림뿐 아니라 피부 표면의 노폐물과 피지를 제거하면서 피부의 유수분 밸런스를 함께 고려했다고 설명한다.

저녁에는 메이크업을 지우는 용도로, 아침에는 세안용 클렌저로 사용할 수 있다고 안내한다.

그렇다면 클렌징밀크 사용법, 공통점과 차이점은 무엇이 있을까.

클렌징밀크는 제품마다 세부적인 사용법은 다르지만, 대부분 물기 없는 얼굴에 먼저 사용하는 방식이라는 공통점이 있다.

적당량을 얼굴에 펴 바른 뒤 손가락으로 마사지해 메이크업과 노폐물이 제품과 섞이도록 하고, 이후 미온수로 씻어내며 사용하면 된다. 제품에 따라 화장솜이나 젖은 스펀지로 먼저 닦아낸 뒤 헹구는 방법도 안내하고 있다.

차이가 나는 부분은 2차 세안이다. 진한 색조 메이크업을 한 경우 색조 전용 리무버나 2차 세안제를 추가로 사용할 것을 권장하는 제품이 있는 반면, 2차 세안에 대해서 명시하지 않은 제품도 있다.

따라서 '클렌징밀크는 반드시 이중세안을 해야 한다'거나 반대로 '하나만 사용하면 된다'고 일괄적으로 설명하기보다는 각 제품의 공식 사용법을 확인하는 편이 정확하다.

중요한 점은 건성·지성·민감성, 피부 타입만 보고 고르지 않아야 한다는 것이다.

클렌징밀크는 흔히 건성이나 민감성 피부와 함께 언급되지만 실제 브랜드의 제품 설명을 살펴보면 대상은 하나로 정해져 있지 않다.

지성이나 복합성 피부라고 클렌징밀크를 사용할 수 없다고 단정하기도 어렵다. 피부 타입뿐 아니라 평소 사용하는 메이크업의 종류와 세정 정도, 포함 성분, 2차 세안 여부를 함께 확인할 필요가 있다.

특히 선크림이나 가벼운 베이스 메이크업을 사용하는 경우와 워터프루프 마스카라·아이라이너처럼 세정력이 필요한 색조 메이크업을 사용하는 경우 필요한 클렌징 단계는 달라질 수 있다.

또 브랜드가 특정 피부 타입을 고려했다고 설명한 제품이라도 실제 세정감과 세안 후 느껴지는 당김, 유분감, 잔여감은 피부 상태와 사용하는 양에 따라 차이가 있을 수 있다. 민감한 피부라면 브랜드의 권장 피부 타입과 함께 전성분과 공식 사용법을 확인한 뒤 사용하는 것이 좋다.