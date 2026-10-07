깊게 파인 니트의 유행, 슬기·아이유·채령의 ‘딥 브이넥’ 스타일링

@hi_sseulgi

Advertisement

Advertisement

쌀쌀해진 날씨와 함께 니트의 계절이 돌아왔다.

이번 시즌에는 익숙한 라운드넥이나 단정한 브이넥보다 가슴선 가까이까지 깊게 내려오는 딥 브이넥 니트가 눈에 띈다. 목선이 드러나도록 단독으로 입어도 좋지만, 딥 브이넥의 진짜 매력은 '레이어드'라고 할 수 있다. 네크라인 사이로 어떤 이너를 보여주느냐에 따라 같은 니트도 전혀 다른 분위기로 연출할 수 있기 때문이다.

기본 화이트 티셔츠를 받치면 캐주얼하게, 셔츠를 더하면 프레피하게, 레이스 톱을 매치하면 한층 페미닌한 분위기가 살아난다. 니트와 이너의 컬러 조합까지 달라지면 활용법은 더욱 넓어진다.

Advertisement

최근 슬기와 아이유, 채령 역시 각각 다른 방식으로 딥 브이넥 니트를 활용하며 가을 스타일링을 완성했다.

@hi_sseulgi

슬기의 믹스매치, 레이스와 트랙 팬츠의 조합

Advertisement

레드벨벳 슬기는 그레이 딥 브이넥 니트 안에 화이트 레이스 이너를 받쳐 입었다. 네크라인 사이로 드러난 레이스가 심플한 그레이 톤 니트에 포인트가 된다. 여기에 브라운 트랙 팬츠와 카키 백을 골라 전체적인 색감을 차분한 가을 톤으로 맞췄다.

Advertisement

슬기의 옷차림에서 눈여겨볼 부분은 레이스와 트랙 팬츠의 조합이다. 레이스 이너는 여성스럽지만 사이드 라인이 들어간 트랙 팬츠는 스포티해 레이스 톱이 꼭 차려입는 날에만 필요한 옷은 아니라는 생각이 든다. 니트 소재의 브라운 캡과 땋은 머리까지 더해지면서 힘을 뺀 캐주얼 스타일이 완성됐다. 레이스의 여성스러운 느낌은 남기면서도 나머지 아이템은 편안한 쪽으로 골랐다.

Advertisement

그레이 니트에 브라운 팬츠, 카키 백을 더한 색 조합도 참고할 만하다. 여러 색을 썼지만 채도를 낮게, 강한 원색이 없어 레이스의 흰색을 포인트로 살릴 수 있다.

딥 브이넥 니트가 페미닌한 아이템이라는 고정관념에서 벗어나고 싶다면 슬기처럼 소재와 무드가 다른 아이템을 섞어보는 것도 괜찮다.

Advertisement

@dlwlrma

아이유의 레이스 레이어드, 블랙과 화이트로 선명하게

아이유 역시 딥 브이넥 니트 안에 레이스 이너를 받쳐 입었다. 슬기와 비교했을 때 흰 레이스와의 색 차이가 커서 네크라인의 장식이 더 잘 보인다.

또 하나의 포인트는 이너의 길이다. 아이유는 레이스 톱이 니트 밑단 아래로도 보이게 입었다. 목 주변에도, 허리 아래에도 같은 디테일을 보여준 것. 블랙 니트의 밑단에 흰 레이스가 한 겹 더해지면서 레이스 포인트가 더 살아났다.

Advertisement

하의는 블랙 미니스커트다. 양말과 신발까지 검은색으로 맞춰, 옷차림에서 흰색은 레이스 이너에 모였다. 색을 여러 개 쓰지 않아도 이너의 질감과 길이로 충분히 변화를 줄 수 있다는 걸 보여준다. 또 짧은 스커트로 사랑스러운 느낌을 살렸다.

블랙 니트가 있다면 레이스 이너를 목에만 보이게 입었을 때와 밑단까지 꺼냈을 때를 비교해봐도 좋겠다. 레이스가 드러나는 면적에 따라 같은 니트도 꽤 다르게 보인다.

@chaerrry0

채령의 가을 컬로 조합, 딥 브이넥에 퍼플코어까지

채령은 딥 브이넥 니트에 최근 주목받고 있는 퍼플 계열 컬러를 더해 트렌디한 가을 룩을 완성했다. 그레이나 블랙 대신 니트 자체의 색으로 포인트를 준 셈. 채령도 버건디 퍼플 컬러의 브이넥 니트 안에 화이트 레이스 이너를 매치했다.

짙은 퍼플은 단독으로 보면 묵직한 느낌이 있지만 흰 레이스를 함께 입으면 목 주변이 환해 보일 수 있다. 채령의 코디를 보면 깊게 내려오는 네크라인 사이로 밝은 레이스가 드러나면서 짙은 니트 컬러가 지나치게 무겁게 보이지 않도록 균형을 잡아준다. 그러면서도 채도가 낮고 깊이 있는 퍼플 계열은 가을 특유의 차분한 분위기를 살리면서도 브라운이나 블랙과는 또 다른 포인트가 된다.

하의로 고른 베이지 팬츠도 이 옷차림에서 빼놓을 수 없다. 밝은 색 하의를 입어서 코디 전체가 어두워지는 것을 피했다. 대신 가방은 브라운으로 골라 퍼플 니트에 흰 이너, 베이지 팬츠와 브라운 백을 더한 조합이라면 가을에 자주 입는 기본 아이템으로도 시도해볼 수 있다.

@chaerrry0

즉 딥 브이넥은 무엇을 어떻게 받쳐 입느냐에 따라 다르게 코디할 수 있다.

딥 브이넥 니트가 이번 가을 특히 활용하기 좋은 이유는 스타일링 연출의 선택지가 넓기 때문이다. 니트의 파임 안에 레이스가 얼마나 보이는지, 밑단 아래로도 이너를 꺼낼지에 따라 겹쳐 입는 방식이 달라진다.

처음이라면 목 주변에만 레이스가 조금 드러나게 입어보자. 레이어드를 더 보여주고 싶을 때는 아이유처럼 밑단 아래로 이너를 꺼내도 좋다. 그다음 옷장에 있는 트랙 팬츠나 스커트, 베이지 팬츠를 번갈아 입어보면 자신이 원하는 조합을 찾기 쉽다.