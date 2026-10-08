한소희 같은 분위기를 내고 싶다면, 메이크업은 이렇게

@xeesoxee

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한소희 같은 분위기를 내고 싶을 때 짙은 눈 화장을 떠올릴 수 있다. 하지만 올해 소개된 메이크업 사례를 살펴보면 참고할 부분이 더 있다.

결이 드러나는 눈썹, 눈 아래의 브라운 음영, 차분한 볼 색과 레드 립까지. 색을 쓰는 부위와 진하기에 따라 꽤 다른 모습을 보여준다. 한소희 무드를 내고싶다면 눈썹 결을 살리거나 눈 밑에 음영을 조금 더하고, 립 컬러를 바꾸는 것만으로도 시작할 수 있다.

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우선 피부는 얇고 색조를 올릴 자리는 깔끔하게 표현해보자. 눈이나 입술을 강조하는 화장을 일상에서 시도할 때는 베이스부터 가볍게 시작해보는 것이 좋다.

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파운데이션이나 쿠션을 얇게 바르고, 붉은 기와 잡티가 남은 부분에만 소량 더한다. 색조가 들어갈 주변 피부를 깔끔하게 표현하면 섀도나 립의 색이 더 잘 드러난다.

특히 눈 밑은 컨실러와 섀도가 겹치는 자리다. 처음부터 두껍게 커버하기보다 필요한 곳을 작게 짚어 가린 뒤 눈 화장을 하면 컨실러가 끼는 현상을 보완할 수 있다. 화장이 끝난 후에도 어두워 보이는 부분이 있다면 그때 조금 더 보완한다.

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번들거리는 이마와 콧방울에는 파우더를 가볍게 눌러준다. 눈가와 입가에 제품이 뭉친 곳이 없는지 확인한 뒤 색조를 더한다.

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한소희의 눈썹도 중요한 포인트다. 메이크업을 보면 앞쪽 털이 위를 향하고, 털 사이로 피부가 비치는 눈썹을 종종 볼 수 있다. 본래 눈썹 모양은 살리면서도 한 올씩 결이 드러난다. 눈썹 산이나 꼬리를 새로 그리기 전에 본래 모양을 먼저 살펴보는 편이 좋다.

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눈썹을 그릴 때는 먼저 스크루 브러시로 눈썹을 빗어 정돈하는 것이 좋다. 숱이 충분하다면 결을 잡는 것만으로도 모양이 달라질 수 있다. 털이 비는 곳에만 짧은 선을 더하고, 앞머리는 색을 많이 채우지 않는다.

색은 자신의 머리색과 눈썹색을 기준으로 고르고, 지나치게 짙다면 브로우 마스카라를 조금 발라 눈썹 농도를 조절한다.

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한소희 메이크업을 보면 짙은 눈화장을 할 때도 있고 자연스러운 표현을 할 때도 있다. 데일리로 따라해볼 수 있는 메이크업을 기준으로 살펴보자면 눈 밑에 음영을 더해 그윽하게 표현하는 것도 괜찮다.

평소 쓰는 브라운 섀도를 눈두덩에 옅게 바른 뒤, 같은 계열의 색을 눈 밑 바깥쪽에 조금 더해보자. 작은 브러시에 묻힌 색을 한 번 털어내고 바르면 양을 조절하기 쉽다. 눈 아래를 진한 선으로 둘러싸기보다 옅은 색이 남도록 펴 바른다.

처음에는 거울을 멀리 두고 눈을 뜬 상태에서 확인하면 조금 더 자연스럽게 표현할 수 있다. 가까이서 볼 때 적당했던 음영도 얼굴 전체에서는 짙게 느껴질 수 있다.

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눈 아래가 그늘져 보인다면 깨끗한 브러시로 덜어낸다. 위쪽 아이라인은 속눈썹 사이를 채우는 정도로 시작하고, 섀도까지 바른 뒤 부족한 부분에만 더한다.

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치크는 그날의 추구미에 따라 다르게 발라도 괜찮다. 밝은 피치나 핑크톤을 표현할 때도 있고, 최근에는 회색빛이 섞인 브라운 계열의 치크를 볼에 옅게 표현한 모습도 볼 수 있다. 다만 볼의 색이 강하게 튀지 않아 눈과 입술에 시선이 조금 더 가는 편이다.

평소 데일리 메이크업을 할 때는 피부색과 동떨어지지 않는 베이지 로즈나 톤이 낮은 로즈 브라운을 골라볼 수 있다.

블러셔와 셰이딩을 모두 진하게 쓰기보다는, 우선 블러셔만 옅게 바른 뒤 얼굴 전체를 살펴보자. 볼 중앙에 둥글게 색을 찍기보다 바깥쪽으로 가볍게 펴주면 경계가 덜 도드라진다. 브라운 치크가 낯설다면 익숙한 로즈 블러셔의 양부터 줄여봐도 좋다.

립은 그날 강조하고 싶은 만큼 발라도 괜찮다. 다만 바르는 방식을 참고하는 것이 좋다.

브라운 눈 화장을 처음 시도하는 날이라면 입술은 평소 쓰던 로즈나 핑크 브라운으로 마무리해보자. 반대로 레드 립을 강조하고 싶은 날에는 눈 아래 음영과 블러셔의 양을 줄여본다. 눈과 볼을 옅게 표현해두면 입술 색을 조금씩 올리며 전체 진하기를 조절하기 쉽다.

레드 립이 부담스럽다면 입술 안쪽에 소량 바른 뒤 브러시로 가장자리까지 펴준다. 색을 얇게 바르고 윤기를 조금 더해도 좋고, 입술 전체에 균일하게 발라 색을 또렷하게 보여줘도 된다.