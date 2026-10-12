가을 네일, 카리나·허윤진·화사는 이 색을 골랐다

@katarinabluu

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가을 네일 컬러를 고민하고 있다면 카리나와 허윤진, 화사의 손끝을 참고해보자.

옷의 색감이 한층 깊어지는 계절, 손끝 역시 가을 분위기를 입기 시작했다. 여름에 즐겼던 밝고 투명한 컬러를 잠시 내려놓고 버건디, 와인, 브라운처럼 무게감 있는 컬러를 골라보는 건 어떨까.

화려한 파츠나 복잡한 아트보다는 한 가지 색을 손톱 전체에 채우는 원컬러 네일이나, 끝부분에만 컬러를 더하는 프렌치 네일처럼 비교적 심플한 디자인이 주목받고 있다.

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짙은 컬러는 디자인을 많이 더하지 않아도 존재감이 확실하다. 같은 버건디라도 손톱의 길이와 모양에 따라 분위기가 달라지고, 브라운은 프렌치 디자인과 만나면 한층 가볍고 세련된 인상을 준다.

@jenaissante

카리나·허윤진의 버건디 와인 원컬러 네일, 화려하지 않아도 충분하다

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카리나와 허윤진은 버건디와 와인 계열의 짙은 컬러를 손톱 전체에 발랐다. 별도의 파츠나 패턴 없이 색을 채운 원컬러 네일이다.

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블랙에 가까울 만큼 깊은 버건디와 와인 컬러는 멀리서 보면 차분하지만, 빛을 받을 때 붉은 기가 은은하게 드러나면서 손끝에 확실한 포인트를 더한다. 밝은 레드의 쨍한 느낌을 덜면서도 블랙과는 다른 색을 즐길 수 있어 가을 특유의 깊은 분위기를 표현하기 좋다.

@jenaissante

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하지만 같은 딥 버건디 계열이라도 두 사람의 네일은 손톱의 길이와 형태에 따라 다른 느낌을 보여준다. 허윤진은 길게 뻗은 손톱에 딥 와인 계열 컬러를 더해 보다 강렬하고 시크한 분위기를 만들었다. 여기에

밝은 금발 헤어, 블랙 의상과 함께 보면 손끝의 와인 컬러가 더욱 눈에 띈다. 여러 색을 섞거나 장식을 붙이지 않고 와인 한 가지로 마무리해, 헤어와 의상이 돋보이는 차림에서도 네일이 복잡해 보이지 않는다.

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@katarinabluu

카리나는 비교적 짧게 다듬은 손톱에 짙은 버건디를 발랐다. 따로 파츠나 패턴 없이 컬러 자체로도 분위기를 만들면서, 블랙 헤어와 어우러져 한층 차분하고 정돈된 인상을 준다. 캐주얼한 스타일에 버건디 네일을 더하고 싶다면 카리나의 방식을 참고해도 좋겠다. 손톱을 길게 늘리거나 아트를 추가하지 않고, 평소 유지하던 길이에서 색만 바꿔보자.

@_mariahwasa

화사의 브라운 프렌치 네일, 전체를 채우는게 부담스럽다면 짙은 색은 끝에만

화사는 투명한 누드 베이스를 살린 뒤 손톱 끝에 짙은 브라운 컬러를 발랐다. 손톱 끝을 화이트로 칠하는 익숙한 프렌치 디자인에서 색만 바꾼 셈. 밝은 화이트 대신 브라운을 사용하니 가을옷과 함께 시도해보고 싶은 네일이 됐다.

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베이스가 비쳐 보여 손톱 전체가 답답해 보이지 않는다. 손톱 대부분은 누드 톤으로 남겨두고 끝부분에만 브라운을 넣어, 짙은 색을 쓰면서도 손톱 전체를 덮지 않았다. 누드 네일만 했을 때보다 끝선이 또렷하고, 브라운 원컬러보다 색이 차지하는 면적은 작다. 긴 손톱 끝을 따라 넣은 브라운 라인만으로도 디자인이 충분히 드러난다. 파츠나 무늬를 더하지 않아도 누드 베이스와 짙은 끝선의 차이가 눈에 들어오기 때문이다.

버건디와 와인을 손톱 전체에 바르는 방식이 색을 온전히 보여준다면, 브라운 프렌치는 짙은 컬러를 조금만 써보고 싶을 때 참고하기 좋다.

가을 네일을 고를 때 컬러와 함께 볼 것은 길이

같은 짙은 색이라도 손톱의 길이와 바르는 면적에 따라 느낌이 달라질 수 있다. 이번 가을에는 화려한 디자인을 더하기 전에 어떤 컬러를 얼마나 보여줄지 먼저 생각해보자.

버건디와 와인으로 깊게, 혹은 브라운 프렌치로 가볍게. 네일숍에서 컬러를 고를 때 색상표만 보지 말고, 지금 손톱 길이에 대보며 비교해보자. 마음에 드는 짙은 색 하나를 골랐다면 손톱 전체에 바를지, 끝에만 남길지 결정하면 된다.