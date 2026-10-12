차려입지 않아도 근사한, ‘현백코어’ 스타일

@goyounjung

Advertisement

Advertisement

문가영·고윤정의 사복에서 찾는 가을 스타일의 힌트

차분한 니트에 팬츠, 작은 귀걸이 하나. 특별한 아이템은 없는데 어딘가 근사해 보이는 차림이 있다. 요즘 SNS에서 쓰이는 '현백코어'가 떠올리게 하는 모습이다.

현백코어는 현대백화점의 줄임말인 '현백'에 특정 스타일이나 분위기를 뜻하는 '코어'를 붙인 신조어다. 온라인에서는 백화점을 익숙하게 드나드는 '부잣집 딸'의 여유로운 이미지로 설명한다. 특히 문가영과 고윤정의 사복이 대표적인 참고 스타일로 언급된다.

Advertisement

일상 속에서 이 분위기를 즐기고 싶다면 어떤 포인트를 챙겨야 할까? 니트의 색과 짜임, 머리를 묶는 위치, 귀걸이의 크기, 입술에 남긴 색. 하나씩 보면 사소하지만, 모두 갖춰 입은 뒤에는 그 차이가 제법 크게 보인다.

사실 현백코어는 니트와 셔츠, 팬츠처럼 익숙한 옷으로도 충분히 표현할 수 있다. 차분한 색상에 소재와 핏을 살리고, 작은 주얼리를 곁들이면 된다.

@m_kayoung

Advertisement

첫 번째, 니트와 셔츠, 기본 아이템을 입는 재미

Advertisement

문가영의 흰 셔츠 차림이 좋은 예다. 흰 이너 위에 셔츠를 열어 입고, 넓은 소매를 그대로 살렸다. 익숙한 옷 두 벌을 겹쳤을 뿐인데 셔츠의 칼라와 소매가 눈에 들어온다.

Advertisement

요즘 같은 가을에는 괜찮은 니트 한 장으로 시작해보면 좋다. 어깨가 살짝 내려오는 니트에 일자 팬츠를 입거나, 몸에 붙는 카디건에 폭이 넓은 팬츠를 매치해보자. 상의가 넉넉하다면 하의의 길이를 깔끔하게 맞추고, 상의가 짧다면 허리선이 올라오는 하의를 골라주면 된다.

@jungeunchae_

색을 검정이나 베이지로 제한할 필요도 없다. 아이보리 니트에 크림색 팬츠를 입으면 부드러운 인상을, 검정 카디건에 회색 팬츠를 매치하면 차분한 분위기를 낼 수 있다. 짙은 브라운과 연한 블루를 함께 입어도 좋다. 색 조합을 단순하게 맞추면 니트의 짜임이나 셔츠의 모양을 살펴 고르는 재미가 생긴다.

Advertisement

정은채는 크림색 재킷에 흰 팬츠를 매치했다. 위아래의 색을 비슷하게 맞추고 검정 가방 하나를 더해, 밝은 옷차림이 밋밋해 보이지 않도록 했다.

입는 방식도 조금씩 바꿔보자. 셔츠 소매를 걷거나 카디건의 아래 단추를 풀고, 니트 밑단 한쪽만 살짝 넣어보는 정도다. 거울 앞에서 몇 번 손보는 것만으로도 평소 입던 옷이 달라 보일 수 있다.

@ch_amii

두 번째, 헤어는 옷을 입은 뒤에 결정하

Advertisement

차정원은 검정 카디건 차림에 긴 흑발을 풀어 내렸다. 가운데 가르마를 타고 한쪽 머리를 귀 뒤로 넘겨 얼굴 옆을 드러낸 모습이다. 이마 옆에는 가는 잔머리를 남겼고, 어깨 아래의 머리는 느슨하게 흘러내린다.

긴 머리를 모두 앞으로 끌어오기보다 한쪽을 넘기는 방식만으로도 니트의 목선과 얼굴이 덜 가려진다.

혹시 머리를 풀지, 묶을지 고민된다면 입을 옷의 넥라인을 참고하면 좋다.

목을 덮는 니트에는 낮게 묶은 머리를 시도해볼 수 있다. 귀와 목 주변이 드러나면서 상반신이 덜 답답해 보이고, 작은 귀걸이도 눈에 들어온다. 셔츠 단추를 한두 개 풀거나 목선이 드러나는 니트를 입었다면 머리를 풀어 어깨에 걸쳐도 좋다.

묶은 머리는 꼭 매끈하게 빗어 넘길 필요가 없다. 얼굴 옆에 짧은 머리카락을 조금 남기거나, 귀를 살짝 덮도록 묶으면 인상이 부드러워진다. 반대로 단정한 느낌을 좋아한다면 가르마를 타고 낮은 번으로 묶어보자.

풀어 내린 머리에는 끝부분만 가볍게 안으로 넣거나 얼굴 옆에 굵은 웨이브를 더하는 방법이 있다. 컬을 많이 넣기 전에 옷까지 입은 모습을 확인해보면 필요한 볼륨을 고르기 쉽다.

세 번째, 피부와 색조는 가볍게, 좋아하는 색은 남기기

차분한 옷차림이라고 화장까지 모두 베이지로 맞출 필요는 없다. 평소 즐기는 립 컬러나 블러셔를 조금 남겨도 좋다.

베이스는 얇게 바르고 더 가리고 싶은 부분에만 소량 보탠다. 눈썹은 빈 곳을 채우고 결을 빗어주는 정도로 시작해보자. 눈 화장을 옅게 했다면 볼이나 입술에 색을 더해 얼굴이 지나치게 창백해 보이지 않도록 한다.

브라운 니트에는 로즈 계열 립을, 회색 카디건에는 옅은 핑크 블러셔를 곁들여볼 수 있다. 레드 립을 좋아한다면 그 색을 유지하고 눈과 볼의 농도를 조절해도 된다. 얼굴만 확대해서 보기보다 옷과 함께 거울에 비춰보면 색을 더할 곳과 덜어낼 곳이 보인다.

@skuukzky

메이크업은 수지를 참고해도 괜찮다. 사진 속 수지의 검정 재킷 차림에서는 옅은 볼 색과 코랄 계열 입술이 눈에 들어온다. 피부에는 은은한 윤기가 남아 있고, 눈매는 가는 아이라인과 속눈썹으로 강조했다.

검정 옷을 입었다고 메이크업까지 어둡게 맞추지 않은 점을 참고해보자. 차분한 옷에 입술 색을 조금 더하는 것만으로도 얼굴에 생기를 남길 수 있다.

네 번째, 귀걸이 하나, 손끝의 색 하나

옷차림이 단순할 때는 작은 장식도 충분히 눈에 띈다. 머리를 귀 뒤로 넘기고 작은 귀걸이를 드러내거나, 라운드넥 니트 위에 짧은 목걸이를 얹어보자. 액세서리를 여러 개 더하기 전에 하나만 착용한 모습을 확인해도 좋다.

@m_kayoung

문가영은 흰 셔츠를 입고 머리를 묶어 작은 링 형태의 귀걸이를 드러냈다. 목걸이를 더하지 않아도 귀 주변의 장식이 충분히 보인다.

네일은 옅은 로즈나 밀키 베이지를 바를 수 있다. 가을에 즐겨 쓰는 버건디와 브라운도 선택지다. 짧게 다듬은 손톱에 한 가지 색을 채우고 얇은 반지를 곁들이면 짙은 컬러를 간결하게 즐길 수 있다.

@illusomina

신민아의 누드 톤 네일이 좋은 예시다. 짧지만 가지런하게 손톱을 정리하고 광택을 줘서 색을 강하게 쓰지 않아도 손가락을 움직일 때 반짝임이 눈에 들어온다.

현백코어라는 이름이 궁금했다면, 이번 주말에는 평소 입던 니트를 조금 다르게 입어보자. 셔츠를 받쳐 입고 소매를 걷거나, 머리를 낮게 묶고 귀걸이 하나를 더해보는 식으로. 옷장과 화장대에 있는 것만으로도 시도해볼 조합은 꽤 많다.