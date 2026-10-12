츄의 생기 있는 메이크업, 블러셔와 하이라이트의 조화

@chuuo3o

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츄의 메이크업에서 눈에 띄는 건 블러셔 위치다. 일반적으로 광대 중심에 바르는 블러셔를 눈 밑 가까이까지 넓게 사용해 앞볼과 연결했다. 핑크 블러셔에 코끝 하이라이터와 촉촉한 립을 더해 얼굴 중앙을 강조한 것도 특징이다. 색조를 여러 가지로 강조하기보다 블러셔를 중심으로 눈과 입술의 표현을 맞춰 전체적인 균형을 잡았다.

블러셔는 선명한 핑크를 강하게 올리기보다 피부에 어우러지는 색으로 표현했다. 앞볼을 넓게 감싸는 형태지만 색이 진하게 뭉치지 않아 부담스럽지 않다. 특히 광대 바깥쪽에 색을 집중하기보다 눈 밑과 가까운 앞볼에 무게를 둔 점이 눈에 띈다. 블러셔가 볼에만 머물지 않고 눈 밑까지 이어지면서 얼굴 중앙에 색감이 모이고, 핑크 계열 특유의 화사한 분위기도 살아난다.

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눈 밑은 글리터를 많이 쓰지 않았다. 애교살 전체에 강한 펄을 올리기보다 눈동자 아래와 눈 앞머리 쪽에 밝은 포인트를 더했다. 눈 밑을 가득 채우지 않아 블러셔의 색이 상대적으로 도드라지고, 눈 주변도 복잡해 보이지 않는다. 애교살 아래로 핑크 블러셔가 이어지는 만큼 밝은 부분과 색조가 따로 분리되지 않는 것도 특징이다. 눈 밑을 강조하면서도 블러셔와 글리터가 서로 경쟁하지 않도록 사용량을 조절했다.

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아이 메이크업은 베이지와 연한 브라운 계열로 색을 절제했다. 눈두덩에 옅은 음영을 넣어 깊이감을 주고, 아이라인으로 눈꼬리를 정리해 눈매의 형태를 살렸다. 위쪽 속눈썹은 컬을 살려 또렷하게 표현했다. 눈두덩에 진한 색을 넓게 사용하거나 아이라인을 두껍게 그리기보다 기본적인 음영과 속눈썹으로 눈매를 완성한 방식이다. 볼에 핑크색을 넓게 사용한 것과 달리 눈은 색을 덜어내고 윤곽을 살려, 두 부위가 한꺼번에 강조되지 않도록 했다.

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하이라이터는 코끝과 콧대 중앙에 사용했다. 코 전체에 광을 넓게 넣기보다 일부에만 윤기를 더해 번들거리는 느낌을 줄였다. 블러셔가 앞볼을 넓게 감싸는 스타일에서는 하이라이터까지 강하게 사용하면 얼굴 중앙이 지나치게 반짝여 보일 수 있다. 츄의 메이크업은 코의 일부에만 광을 더해 핑크 블러셔와 질감에 차이를 뒀다. 넓게 표현한 볼의 색감과 작은 하이라이트가 함께 보이면서 얼굴 중앙의 입체감도 살렸다.

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립은 로즈 핑크나 누드 핑크 계열로 볼의 색감과 맞췄다. 입술 표면에는 촉촉한 광택을 더해 블러셔의 보송한 질감과 차이를 뒀다. 볼과 입술의 색이 서로 동떨어지지 않아 전체적인 색조가 자연스럽게 연결되고, 입술의 윤기가 더해져 메이크업이 매트하게만 보이지 않는다. 눈은 베이지와 브라운으로 차분하게 정리하고 볼과 입술에는 핑크 계열을 사용해 색조의 중심도 분명하게 나눴다.

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피부는 매끈한 표현에 초점을 맞췄다. 얼굴 전체에 광을 강하게 더하기보다 피부 결을 깔끔하게 정리하고, 코와 입술처럼 윤기가 드러나는 부분을 살렸다. 블러셔를 넓게 사용한 만큼 피부 표현까지 두껍거나 번들거리면 메이크업이 무거워 보일 수 있다. 베이스는 비교적 깔끔하게 유지하고 색조와 광택을 필요한 부분에 배치해 각 요소가 겹쳐 보이지 않도록 했다.

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츄 메이크업은 핑크 블러셔를 눈 밑에서 앞볼까지 넓게 사용하는 것이 핵심이다. 여기에 눈매는 베이지와 브라운 계열로 정리하고, 애교살에는 필요한 만큼만 밝기를 더했다. 코끝과 콧대 중앙의 하이라이터, 촉촉한 립은 색조와 질감에 변화를 주는 역할을 한다. 블러셔를 넓게 사용한다고 해서 다른 부위까지 강하게 강조할 필요는 없다. 볼에 색을 집중시키고 눈과 피부 표현은 절제한 방법이 츄 메이크업의 특징이다.