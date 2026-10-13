"입술선은 흐리고 광택은 또렷하게"…하츠투하츠 이안의 글로시 립

@hearts2hearts

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하츠투하츠 이안의 메이크업에서 눈에 들어오는 건 입술의 광택이다. 선명한 레드나 짙은 핑크를 사용하지 않았는데도 입술은 또렷하고 도톰해 보인다. 본래 입술선의 경계를 선명하게 남기기보다 바깥쪽으로 갈수록 색을 부드럽게 풀고, 중앙에는 촉촉한 광택을 더해 볼륨을 살렸다.

이안의 오버립은 외곽선을 크게 확장하는 방식과는 차이가 있다. 립 라인을 한 번에 그어 입술의 범위를 분명하게 나누기보다, 본래 선과 바깥쪽 컬러가 자연스럽게 이어지도록 경계를 흐렸다. 그래서 입술의 윤곽이 조금 넓어 보이면서도 따로 그린 선이 먼저 눈에 띄지는 않는다.

윗입술은 입술산을 날카롭게 세우지 않는다. 가운데 굴곡은 남겨두되 주변을 둥글게 풀어 전체적인 형태를 부드럽게 가져갔다. 아랫입술은 중앙에 색과 광택이 조금 더 모여 있어 가장자리보다 가운데가 먼저 도드라진다. 입술 전체를 똑같이 채우기보다 중앙에 힘을 줘 도톰한 느낌을 살린 방법이다.

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컬러는 누드 핑크와 로즈, 피치 계열처럼 본래 입술색과 크게 멀지 않은 톤이 중심이다. 채도가 높은 컬러였다면 흐린 외곽보다 입술의 크기 자체가 먼저 보였겠지만, 차분한 색을 사용하면서 형태가 과하게 부각되지 않는다. 입술의 범위는 넓혀 보이게 하고 색의 강도는 낮춘 셈이다.

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글로시한 질감은 이 메이크업에서 가장 중요한 부분이다. 입술 전체를 동일하게 번들거리게 만들기보다 중앙을 중심으로 윤기를 남겨 빛이 모이는 위치를 분명하게 했다. 특히 아랫입술 가운데의 광택이 또렷해 컬러가 연해도 입술이 평평해 보이지 않는다.

이 때문에 립의 존재감은 색보다 빛에서 더 크게 느껴진다. 외곽의 경계는 흐리고 중앙은 촉촉하게 남아 있어, 선명한 립 라인을 사용하지 않아도 입술의 굴곡이 자연스럽게 살아난다.

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아이 메이크업은 입술보다 오히려 선이 또렷하다. 위 속눈썹을 길게 컬링해 눈동자를 강조하고, 아이라인 역시 눈의 바깥쪽까지 얇게 이어 눈의 형태를 분명하게 잡았다. 눈 밑에는 핑크나 로즈 계열의 음영이 옅게 들어가 있어 위쪽 속눈썹과 대비를 만든다.

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다만 눈두덩의 색은 무겁지 않다. 베이지와 연한 브라운 계열을 얇게 사용해 짙은 섀도가 먼저 보이지 않도록 했다. 눈에서는 속눈썹과 아이라인 같은 선을 살리고, 입술에서는 채도를 낮춘 컬러와 광택을 사용하면서 서로 다른 방식으로 포인트를 나눈다.

볼에는 눈 밑과 가까운 부분을 중심으로 옅은 핑크빛이 남아 있다. 블러셔를 넓고 진하게 올리기보다 얼굴 중앙에 가볍게 혈색을 더한 정도다. 입술과 비슷한 온도의 색을 사용해 눈과 볼, 립이 한 톤 안에서 이어지는 느낌을 만든다.

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피부 표현도 글로시 립을 받쳐주는 쪽으로 깔끔하다. 얼굴 전체에 강한 광을 넓게 올리기보다 피부결을 매끈하게 정리하고, 코나 광대처럼 빛이 닿는 일부에만 은은한 윤기를 남겼다. 입술의 촉촉한 질감이 다른 부위의 광과 섞이지 않고 자연스럽게 드러난다.

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이안의 글로시 오버립에서 중요한 건 입술선을 얼마나 크게 넘겼느냐가 아니다. 본래 경계를 흐리게 두고, 윗입술은 둥글게 정리하며, 아랫입술 중앙에는 색과 광택을 조금 더 남긴다. 여기에 차분한 핑크 계열을 사용해 입술의 크기보다 형태와 질감이 먼저 보이게 한다.

선을 크게 확장하기보다 경계는 흐리고 중앙의 광택은 또렷하게 남긴 것. 이안의 립이 색은 연한데도 도톰하고 선명하게 보이는 이유다.