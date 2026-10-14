현백코어·어른여자·고급청순까지, 모든 추구미의 끝에는 수지가 있다

@skuukzky

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편안한 니트 차림에도 눈길이 가는 수지의 파리 일상. 수지의 파리 일상 사진을 보면 요즘 SNS에서 쓰이는 '현백코어', '어른여자', '고급청순'이라는 표현이 떠오른다.

현백코어는 여유가 느껴지는 사복 차림을, 어른여자는 차분하고 성숙한 인상을, 고급청순은 맑은 얼굴에 단정한 스타일을 더한 모습을 설명할 때 쓰인다. 수지의 사진에서는 이 세 가지를 함께 찾아볼 수 있다.

최근 수지는 파리 행사 참석을 위해 머물던 중 촬영한 일상 비하인드 사진을 자신의 인스타그램에 공개했다. 공식 행사장에서의 화려한 모습과는 달리, 사진 속 수지는 편안한 니트와 팬츠, 자연스럽게 풀어낸 긴 헤어 등 한층 내추럴한 스타일을 선보였다.

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눈에 띄는 장식 없이도 근사해 보이는 이유를 수지의 사복과 메이크업, 헤어에서 살펴봤다.

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수지의 니트와 팬츠에서 찾은 '현백코어'

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최근 패션과 뷰티에서 자주 언급되는 '현백코어'는 과하게 로고를 드러내거나 화려하게 꾸미기보다, 좋은 소재와 깔끔한 스타일을 통해 자연스럽게 고급스러움을 보여주는 무드를 말한다.

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수지의 파리 일상 사진에서도 이런 분위기가 그대로 드러난다. 아이보리와 블랙, 그레이처럼 차분한 컬러를 중심으로 스타일을 구성하고, 몸을 꽉 조이는 옷이나 장식이 많은 디자인 대신, 편안하게 떨어지는 실루엣을 골랐다.

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아이보리 니트를 입은 차림도 그렇다. 컬러 자체는 단순하지만 소재와 핏이 어우러져 단정해 보인다. 화려한 액세서리를 여러 개 더하지 않아도 옷 자체가 충분히 눈에 들어온다.

즉 현백코어의 핵심은 '무엇을 얼마나 많이 입었는가'보다는 기본적인 아이템을 얼마나 깔끔하게 소화했는지가 중요하다. 이런 사복을 참고할 때는 비슷한 옷을 사는 것보다 가지고 있는 옷의 조합부터 살펴보자. 상의와 하의의 색을 두세 가지 안에서 고르고, 니트의 품과 팬츠의 폭을 함께 확인하는 식이다. 현백코어라는 이름을 붙이지 않아도 일상에서 시도할 수 있는 방법이다.

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차분한 색조와 또렷한 눈매, 수지의 '어른여자' 메이크업

어른여자 메이크업의 포인트는 성숙해 보이기 위해 진한 색조를 바르는 것이 아니다. 눈에 띄는 색을 덜어내고, 본래의 얼굴선을 살리면서 전체적인 인상을 살려주는 것이 포인트. 수지의 메이크업을 보면 두껍지 않은 피부 표현과 눈매는 필요한 만큼만 또렷하게 정리하는 정도로 마무리했다.블러셔 역시 은은하게 드러나는 정도로만 사용하고 립 메이크업 또한 선명한 레드처럼 강한 컬러보다 본래 혈색을 살리는 로지·핑크 계열로 자연스럽게 마무리하는 모습이 자주 보인다.

이는 최근 유행하고있는 멀멀 메이크업이나 저채도 메이크업과도 통한다. 볼과 입술을 연하게 표현했다면 눈매는 또렷하게 남기는 식으로, 얼굴에서 강조할 부분을 골라보는 것도 좋다.

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수지의 긴 헤어와 맑은 피부가 만드는 '고급청순'

수지 하면 떠오르는 청순함은 이번 사진에서도 여전하다. 여기에 앞머리 없이 드러낸 얼굴선과 차분한 옷차림이 더해져 성숙한 인상을 준다. 긴 블랙 헤어는 컬의 모양을 강하게 드러내기보다 느슨하게 굽이치는 웨이브를 넣어주고, 머리카락의 윤기와 결을 살리고 길게 풀어 내렸다. 앞머리 없이 얼굴 주변을 머리로 많이 가리지 않아 메이크업과 표정도 잘 보인다.

이때 헤어만큼 중요한 것이 피부와 색조의 조합이다. 맑게 표현한 피부에 볼과 입술의 색을 가볍게 더하니, 긴 머리를 풀어 내려도 전체적인 인상이 무거워 보이지 않는다. 옷은 차분하고 얼굴에는 혈색이 남아 있어 '고급청순'이라는 말이 떠오른다.

수지의 스타일을 참고하고 싶다면 웨이브의 모양을 그대로 따라 하기보다 머리끝의 부스스함과 엉킴부터 살펴보자. 메이크업도 모든 부위를 연하게 만드는 데 집중하기보다 피부를 얇게 표현하고, 눈과 입술 중 필요한 부분에 색을 더하는 방식으로 시작할 수 있다.

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현백코어·어른여자·고급청순, 결국 공통점은 '덜어내기' 현백코어와 어른여자, 고급청순은 언뜻 보면 서로 다른 트렌드처럼 보인다. 하지만 세 가지 무드에는 한 가지 공통점이 있다. 바로 '과하게 꾸미지 않는 것'.

수지의 파리 일상 사진이 좋은 힌트가 되는 것도 이 때문이다. 세 가지 추구미를 한꺼번에 따라 할 필요는 없다. 니트에 입을 팬츠의 핏을 바꾸거나, 블러셔를 조금 줄이고 눈매를 살리거나, 긴 머리의 결을 다듬는 것만으로도 충분한 시작이다. 수지의 사진에서 마음에 드는 한 가지를 골라 평소 옷차림과 화장에 적용해보자.