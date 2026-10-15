환절기엔 헨리넥이 답이다, 원희·산의 가을 코디 스타일링

@illit_official

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아침저녁으로는 쌀쌀하지만 한낮에는 두꺼운 아우터가 부담스러운 환절기. 이럴 때 활용하기 좋은 아이템이 바로 헨리넥이다.

헨리넥은 라운드넥을 기본으로 목 아래에 짧은 버튼 여밈이 더해진 디자인이다. 티셔츠보다 단정하고 셔츠보다 편안한 분위기를 낼 수 있다.

성별에 관계없이 부담없이 입기 좋은 데다 소재와 패턴에 따른 선택지도 다양해 활용도가 높다. 얇은 티셔츠형은 재킷이나 블루종 안에 받쳐 입기 좋고, 니트형은 쌀쌀한 날 단독으로 입기에도 좋다.

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지금 같은 환절기에는 한 장으로도, 레이어드 아이템으로도 활용할 수 있는 실용적인 상의인 셈. 그렇다면 어떻게 스타일링하면 좋을지 아일릿 원희와 에이티즈 산을 참고해보았다.

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파리 일상에서도 포착, 원희의 두 가지 헨리넥 스타일링

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원희는 샤넬 패션쇼 행사 참석을 위해 방문한 파리에서의 일상 비하인드 컷으로 화제를 모았다. 공식 행사와는 또 다른 자연스러운 분위기의 사진 속에서 원희는 헨리넥을 서로 다른 방식으로 활용해 눈길을 끌었다.

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먼저 아우터 안에는 부드러운 인상을 주는 아이보리 컬러의 헨리넥을 이너로 매치했다. 여기에 버튼 디테일이 자연스럽게 드러나서 심플한 이너 이상의 역할을 한다.

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가을에는 블랙과 네이비, 브라운, 카키처럼 짙은 색 아우터에 손이 자주 가게 되는데 이때 안에 받쳐 입는 상의까지 어두우면 옷차림 전체가 묵직해 보일 수 있다. 원희처럼 아이보리 이너를 고르면 얼굴 아래에 밝은 색이 드러나 이런 느낌을 덜 수 있다.

아우터를 자주 입고 벗는 날에는 이너의 디자인도 중요하다. 아이보리 헨리넥은 색이 단순한 대신 목 아래의 단추가 포인트가 될 수 있다. 액세서리를 많이 더하지 않고 간결하게 입고 싶은 날 참고하기 좋다.

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단독으로는 더 캐주얼하게, 스트라이프 패턴 헨리넥

원희는 또 다른 파리 일상 사진에서 스트라이프 헨리넥을 단독으로 입었다. 아이보리 바탕에 블랙 스트라이프가 들어간 디자인으로, 앞서 입은 단색 이너보다 패턴이 스타일링 포인트가 된다. 여기에 목둘레와 버튼 여밈의 배색이 더해져 상의 하나만으로도 심심하지 않다.

하의로는 데님 팬츠를 매치해 전체적인 분위기는 캐주얼하게 가져갔다. 스트라이프와 데님은 익숙한 조합이지만, 상의의 네크라인이 달라지니 평범한 티셔츠보다는 조금 정돈된 느낌을 줄 수 있다.

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낮에는 원희처럼 한 장으로 입고, 저녁에는 가벼운 아우터를 걸칠 수 있다. 단색 헨리넥이 겉옷 안에서 밝은 이너 역할을 했다면, 스트라이프 헨리넥은 아우터를 벗었을 때도 패턴을 즐길 수 있다는 차이가 있다.

@choi3an

그레이 니트에 아이보리 팬츠, 에이티즈 산의 헨리넥 코디

에이티즈 산은 그레이 컬러의 니트 헨리넥을 입어 보다 차분하고 클래식한 분위기를 보여줬다. 티셔츠형 헨리넥과 달리 니트의 질감이 드러나서 한층 포근해 보인다.

산은 여기에 밝은 아이보리 팬츠를 매치해 그레이와 부드러운 컬러 조합으로 매치했다. 니트의 질감을 살리면서도 색 조합은 간결하게 가져간 코디. 전체적인 색감을 차분하게 맞추면서 니트의 따뜻한 무드와 헨리넥 특유의 클래식하고 단정한 분위기를 동시에 살린 스타일링을 완성했다.

@choi3an

니트 헨리넥을 고를 때는 단추를 여몄을 때와 풀었을 때의 모습도 살펴보자. 버튼을 열어 입으면 목선이 자연스럽게 드러나 보다 편안하고 여유로운 느낌을 낼 수 있고, 단추를 다 잠그면 단정한 분위기를 낼 수 있다. 즉 따로 장식을 더하지 않아도 여밈에 따라 다르게 연출할 수 있다.

니트 소재의 헨리넥은 지금처럼 날씨가 점점 쌀쌀해지는 시기에 스타일링하기 좋다. 아직 낮에는 단독으로 입을 수 있고, 아침저녁으로 기온이 내려가면 재킷이나 가디건 안에 그대로 이너로 활용할 수 있다.

거기에다 버튼 하나로 목선과 분위기를 조절할 수 있고, 데님부터 슬랙스까지 다양한 하의와도 자연스럽게 어우러진다. 단독으로도, 아우터 안 이너로도 활용할 수 있고 남녀 모두 부담 없이 입을 수 있다는 점. 지금 같은 환절기에 헨리넥이 다시 눈에 들어오는 이유다.