"스모키인데 눈두덩을 까맣게 채우지 않는다"…지젤의 요즘식 스모키

@aerichandes

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스모키 메이크업이 다시 돌아왔지만 예전과 방식은 조금 달라졌다. 눈두덩 전체를 짙은 블랙으로 채우고 언더라인까지 강하게 둘러싸는 대신, 브라운과 토프, 그레이처럼 한 단계 부드러운 색으로 깊이를 만들고 블랙은 필요한 부분만 사용하는 식이다.

지젤의 메이크업은 이런 요즘식 스모키를 보여주는 사례다. 눈 전체를 어둡게 덮기보다 바깥쪽으로 갈수록 음영을 깊게 하고, 중앙과 안쪽에는 밝은 부분을 남긴다. 그래서 스모키 특유의 깊이는 유지되지만 눈 주변이 한 덩어리처럼 무겁게 보이지 않는다.

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가장 중요한 건 색의 범위다. 짙은 섀도우를 눈두덩 전체에 같은 강도로 올리기보다 눈꼬리와 쌍꺼풀 라인 주변에 집중하고, 위쪽으로 갈수록 경계를 부드럽게 푼다. 색이 진한 부분과 옅은 부분이 나뉘면서 눈의 굴곡도 더 선명하게 드러난다.

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아이라인 역시 예전 스모키처럼 두껍게 그리는 방식과는 다르다. 속눈썹 가까이에 짙은 선을 두고 눈꼬리 바깥쪽으로 길게 이어 눈매의 방향만 또렷하게 잡는다. 섀도와 라인이 따로 놀지 않고 자연스럽게 이어지면서 눈 끝이 길어 보인다.

언더 메이크업도 전체를 검게 둘러싸기보다 바깥쪽에 무게를 둔다. 눈동자 바로 아래는 상대적으로 가볍게 두고, 눈꼬리 아래쪽에만 음영을 더해 위쪽 스모키와 연결한다. 아래 눈가에 여백이 남아 있기 때문에 짙은 메이크업인데도 답답한 느낌이 덜하다.

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속눈썹은 이런 구조를 정리하는 역할을 한다. 위 속눈썹의 컬과 길이를 또렷하게 살려 눈동자가 음영에 묻히지 않도록 하고, 바깥쪽 가닥은 아이라인과 같은 방향으로 이어준다. 짙은 섀도만으로 눈매를 만드는 것이 아니라 선과 속눈썹을 함께 활용하는 방법이다.

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눈 앞머리나 중앙에는 작은 펄이나 밝은 섀도를 더해 스모키 특유의 무거움을 덜기도 한다. 어두운 색 사이에 한두 군데 밝은 지점을 남기면 눈 전체가 탁해 보이지 않고, 깊이감도 더 분명해진다.

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이런 메이크업에서는 눈썹과 피부, 볼, 입술의 강도도 중요하다. 눈에 이미 충분한 음영과 선이 들어가 있기 때문에 눈썹은 결을 살려 가볍게 두고, 볼과 입술 역시 채도가 높은 색보다 누드 핑크나 로즈 베이지처럼 차분한 색으로 정리하는 경우가 많다.

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피부도 완전히 매트하게 누르기보다 은은한 윤기를 남기는 쪽이 최근 스모키와 잘 어울린다. 눈 주변은 깊고 어둡게, 피부는 비교적 깨끗하고 매끈하게 두면서 서로 다른 질감이 대비된다.

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결국 요즘식 스모키는 '얼마나 진하게 칠했는가'보다 '어디에 깊이를 남겼는가'가 더 중요하다. 블랙의 면적은 줄이고, 브라운과 토프 계열의 음영을 여러 단계로 나누면서 눈꼬리와 언더 바깥쪽에만 힘을 집중한다.

지젤의 메이크업도 이런 방식에 가깝다. 스모키 특유의 선명함은 유지하면서도 눈 전체를 까맣게 채우지 않고, 필요한 부분만 짙게 남긴다. 예전 스모키보다 가볍지만 분위기는 충분히 강한 이유다.