김지원·김유정·아사, 같은 단발도 분위기는 이렇게 다르다

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최근 단발로 분위기를 바꾼 셀럽들이 눈에 띈다. 하지만 비슷한 길이로 잘라도 누구는 시크하고, 누구는 부드러워 보인다. 머리끝이 떨어지는 모양이나 이마를 드러내는 방식, 볼륨을 넣는 위치가 다르기 때문이다.

SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 스트레이트 단발을 선보인 김지원과 tvN 드라마 '100일의 거짓말'의 김유정, 단발 스타일로 눈길을 끄는 베이비몬스터 아사도 그렇다. 세 사람 모두 짧은 머리지만 각자 강조한 부분은 다르다. 결국 결국 단발의 분위기는 길이보다 어떤 디테일을 살리는지에 따라 달라진다고 할 수 있다.

김지원 단발, 반듯한 끝선으로 살린 '어른여자' 무드

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차분하고 고급스러운 스타일로 '어른여자' 스타일을 떠올릴 때 빠지지 않는 김지원. 새로운 드라마와 함께 바뀐 헤어 스타일링 역시 김지원의 시크한 이미지 변신을 더욱 돋보이게 만들어준다.

김지원의 단발은 턱선을 따라 반듯하게 떨어지는 스트레이트 똑단발이 포인트다. 층이 두드러지지 않고 전체적인 길이를 비슷하게 맞춰 끝선을 깔끔하게 정리했다. 강한 컬 없이 매끈하게 내려오는 옆머리도 반듯한 커트 라인을 돋보이게 한다. 덕분에 헤어의 형태 자체가 또렷하게 드러나고, 김지원 특유의 차분하고 성숙한 분위기도 한층 강조된다.

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앞머리 없이 이마를 자연스럽게 드러낸 스타일링도 잘 어우러진다. 머리 한쪽을 귀 뒤로 넘겨 얼굴선과 목선을 드러내면서 시원하고 날렵해 보이는 단발 특유의 장점을 살렸다.

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이런 똑단발은 컬을 많이 넣는 것보다 끝선이 흐트러지지 않도록 말리는 데 신경 쓰는 편이 좋다. 머리카락이 한 방향으로 매끈하게 떨어질수록 모던하고 세련된 느낌이 강해질 수 있다. 중요한 것은 머리끝이 제각각 뻗치지 않고 가지런히 모여야 커트의 반듯한 모양이 살아난다는 점. 이 부분은 신경쓰는 것이 좋다. 한편 옆머리를 귀 뒤로 넘길지, 얼굴 옆에 내려둘지에 따라서도 분위기를 바꿀 수 있다.

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베이비몬스터 아사 단발, 이마 위 잔머리가 포인트

베이비몬스터 아사는 이전부터 단발이 잘 어울리는 아이돌로 눈길을 끌어왔다. 아사의 단발에서 특히 눈여겨볼 부분은 이마 윗부분의 헤어라인을 살짝 가리도록 고정한 잔머리 스타일링이다. 사진을 보면 헤어라인을 전부 드러내지 않고 이마 위쪽을 따라 짧은 잔머리를 자연스럽게 내려 고정했다.

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앞머리를 따로 내린 것은 아니지만 헤어라인의 일부를 잔머리로 채우면서 이마가 드러나는 면적을 줄여준다. 덕분에 얼굴이 작고 짧아 보이는 효과도 생길 수 있다.

포인트는 잔머리의 양이다. 이마를 넓게 덮거나 옆머리를 많이 빼내지 않고, 필요한 부분에만 적은 양으로 자연스럽게 붙여주었다. 이렇게 헤어라인은 보완하면서도 단발 특유의 깔끔하고 또렷한 인상은 그대로 유지할 수 있다.

짙은 블랙 헤어와 또렷한 아이 메이크업까지 더해져 아사 특유의 힙하고 시크한 분위기가 완성됐다. 즉, 잔머리를 내렸다고 해서 꼭 여리고 부드러운 모습으로만 연출되는 것은 아니다.

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단발로 자른 뒤 앞머리까지 낼지 고민된다면 이런 방식도 참고해볼 만하다. 커트를 하기 전에 헤어라인 주변의 짧은 모발을 조금씩 내려보며 이마를 얼마나 드러낼지 고민해보는 건 어떨까.

다만 단발은 얼굴과 이마의 비율이 긴 머리보다 쉽게 드러나는 헤어다. 잔머리가 얼굴 크기나 비율에 주는 인상은 사람마다 다르므로, 거울을 보며 양과 위치를 조절하는 편이 좋다.

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김유정 단발, 아웃컬과 옆머리 볼륨으로 부드럽게

김유정은 김지원의 직선적인 똑단발과는 정반대의 방식으로 단발을 연출했다. 머리끝에 컬을 더하고 옆머리를 풍성하게 살렸다. 턱 아래에서 머리끝이 자연스럽게 바깥쪽으로 뻗치는 아웃컬이 들어가면서 단발 특유의 직선적이고 날카로운 느낌이 부드러워졌다. 끝이 가볍게 뻗어 있어 볼륨이 있는 스타일도 무겁게 보이지 않는다.

정수리부터 옆머리까지 볼륨을 살린 점도 중요하다. 옆머리가 둥글게 부풀고 앞쪽 머리는 한쪽으로 넘어가면서 얼굴 주변에 곡선을 만들어줘서 짧은 길이를 유지하면서도 우아하고 클래식한 분위기가 나는 이유다.

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김유정처럼 연출하고 싶다면 끝부분의 아웃컬만 따라 하기보다 옆머리 볼륨도 함께 살려주는 것이 좋다. 머리 윗부분은 납작한데 끝만 강하게 뻗으면 원하는 모양과 달라질 수 있다. 뿌리 쪽을 띄우고 옆머리에 둥근 볼륨을 만든 뒤, 끝부분에 바깥 방향의 컬을 더해주면 된다.

즉 같은 단발이라고 하더라도 똑단발·헤어라인 잔머리·볼륨컬에 따라 분위기가 달라진다. 디테일이 중요한 셈.

단발 사진을 미용실에 가져갈 때는 마음에 드는 부분도 함께 짚어보자. 김지원의 반듯한 끝선인지, 아사의 이마 위 잔머리인지, 김유정의 풍성한 옆머리인지에 따라 상담할 내용이 달라진다. 커트로 만드는 형태와 매일 손질해야 하는 부분을 함께 확인하면, 원하는 단발을 고르는 데 도움이 된다.