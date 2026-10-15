가을 바람막이 샀다면, 하의는 새로 사지 마세요

@katarinabluu

Advertisement

Advertisement

차정원·김나영·카리나의 스커트와 쇼츠로 보는 환절기 아우터 활용법

환절기 쌀쌀해지는 날씨, 청바지 위에 습관처럼 걸쳤던 바람막이도 어떤 하의를 입느냐에 따라 분위기가 달라진다.

짧은 플리츠 스커트에 양말을 올려 신은 차정원, 긴 스커트에 구두를 신은 김나영, 카키 쇼츠에 가죽 가방을 든 카리나. 세 사람은 스포티한 아우터에 각기 다른 옷을 섞었다. 바람막이의 편한 착용감은 그대로 즐기면서 평소 외출할 때도 입기 좋은 조합이다.

Advertisement

@ch_amii

차정원, 플리츠 미니스커트에 양말을 올려 신고

차정원은 하늘색 바람막이에 짙은 회색 플리츠 미니스커트를 입었다. 넉넉한 소매와 품, 밑단에 잡힌 볼륨 덕분에 아우터 자체의 존재감이 꽤 크게 느껴진다. 그 아래로 짧은 스커트의 주름이 드러나면서 교복을 입은 듯 젊고 트렌디한 느낌을 준다.

Advertisement

짙은 양말을 종아리까지 올려 신고, 붉은색 포인트가 있는 흰 스니커즈를 더한 것도 팁이다. 바람막이와 운동화는 스포티하지만, 플리츠 스커트와 양말이 더해지니 운동하러 나가는 차림과는 사뭇 다르다. 작은 검정 가죽 가방도 함께 들었다.

Advertisement

차정원의 스타일링에서 참고해볼 만한 부분은 윈드브레이커 바람막이 아래의 스커트 길이다. 바람막이가 넉넉한 만큼 스커트의 주름이 조금 드러나도록 입으면 두 옷의 차이가 잘 보인다.

Advertisement

평소 플리츠 미니스커트에 니트나 카디건을 즐겨 입었다면, 아우터만 바꿔봐도 좋겠다. 하늘색처럼 밝은 바람막이에는 회색 스커트와 짙은 양말을 받치면 색을 복잡하게 쓰지 않아도 꽤 스타일리쉬하게 보인다.

@nayoungkeem

김나영, H라인 스커트와 구두에 바람막이 걸치기

Advertisement

김나영의 코디는 바람막이도 단정하게 입을 수 있다는 것을 보여준다. 밝은 바탕에 베이지색 배색이 들어간 바람막이 아래로 연한 핑크색 H라인 스커트를 입었다. 무릎 아래로 내려오는 길이에 앞코가 뾰족한 검정 힐을 신었고, 가방도 검정 가죽 소재를 골랐다.

특히 스커트의 질감이 눈에 들어온다. 매끈한 바람막이와 포근해 보이는 스커트가 만나니 쌀쌀해지는 날씨와도 잘 맞고, 옷차림이 한결 부드러워 보인다.

아우터 소매는 걷어 올려 캐주얼한 무드를 냈지만 구두와 가방은 단정한 디자인을 택했다. 편하게 입은 부분과 신경 써서 고른 부분이 함께 있어 외출복으로도 나름 근사하게 느껴진다. 밝은 아우터와 옅은 핑크색 스커트 사이에서 검정 구두와 가방이 또렷한 포인트가 된다. 색이 들어간 스커트라고 해서 아우터까지 어둡게 고를 필요는 없는 셈이다.

Advertisement

출근할 때 입는 미디스커트를 주말에도 활용하고 싶다면 김나영의 조합을 참고해보자. 셔츠나 재킷을 입던 자리에 바람막이를 걸치고, 평소 신던 구두를 그대로 신으면 굳이 새로운 아이템을 살 필요가 없어진다. 힐이 부담스럽다면 앞코가 슬림한 플랫슈즈로 바꿔도 좋다.

@katarinabluu

카리나, 카키 쇼츠에 벨트와 가죽 가방

카리나는 검정 바람막이에 같은 색의 톱, 카키색 쇼츠를 입었다. 상의를 검정으로 맞춘 뒤 하의에 색을 달리했다. 바람막이 앞을 열어 쇼츠의 허리선과 벨트를 드러냈고, 브라운 가죽 가방을 들었다.

바람막이와 반바지만 놓고 보면 편한 차림인데 벨트와 가방이 더해지니 느낌이 달라진다. 허리의 금속 버클이 포인트가 되고, 주름과 광택이 있는 브라운 가죽은 검정 아우터와 다른 질감을 보여준다. 카키와 브라운처럼 차분한 색을 함께 쓴 덕분에 액세서리가 옷에서 과하게 튀지도 않는다.

옷장에 검정 바람막이가 있다면 비교적 쉽게 따라해 볼 수 있는 조합이다. 이너는 검정으로 맞추고 베이지나 카키색 쇼츠를 입어보자. 벨트가 달린 쇼츠라면 지퍼를 열어 허리 부분이 보이게 입는 것도 나쁘지 않다. 품이 넉넉한 아우터를 입어도 핏이 헐렁해 보이는 느낌을 줄일 수 있다.

바람막이가 캐주얼하고 편하게 입을 수 있다고 해서 항상 청바지나 트레이닝 팬츠 같은 하의만 어울리는 건 아니다.

짧은 플리츠 스커트로도 캐주얼한 무드를 낼 수 있고, 긴 H라인 스커트와 구두로 단정한 느낌도 살릴 수 있다. 늘 입던 조합이 지겨워졌지만 지갑의 사정이 좋지 않을 때, 새 아우터를 찾기 전 옷장 속 아이템들을 함께 조합해 보는 건 어떨까.