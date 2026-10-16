김유정 메이크업 따라 하기, 눈썹과 립으로 분위기 바꾸기

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tvN '100일의 거짓말'에서 이가경을 연기하는 김유정. 아역 시절부터 익숙한 큰 눈과 둥근 앞볼에는 여전히 사랑스러움이 남아 있다. 최근에는 단발 머리나 윤기 있는 붉은 입술을 더해서 꽤 성숙한 분위기도 난다.

김유정이 최근 SNS에 공개한 근접 사진에서도 이런 차이를 볼 수 있다. 눈썹 결은 살리고 눈 가장자리를 얇게 강조한 화장에, 옅은 로즈 립과 붉은 립을 달리했다. 화장하는 부위를 늘리지 않아도 포인트를 조금씩 바꾸면 분위기가 달라진다.

김유정처럼 사랑스러우면서도 성숙한 느낌을 내고 싶다면 어디부터 바꿔보면 좋을까. 최근 공개된 사진 속 눈썹과 눈매, 볼과 립 표현을 살펴보고 일상에서 응용할 수 있는 메이크업 방법을 짚어봤다.

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눈썹은 앞머리보다 꼬리에 신경 쓰기

김유정의 눈썹은 적당한 두께가 있고 눈썹 털의 결이 보인다. 앞머리는 빽빽하게 채우지 않았고, 꼬리로 갈수록 가늘어진다. 눈썹 산은 살려 고급스러운 이미지를 더했다. 하지만 큼직한 눈 위로 눈썹이 지나치게 진하게 올라오지 않아 전체적인 인상은 강하고 사납게 보이지 않는다.

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비슷한 느낌을 내고 싶다면 먼저 스크류 브러시로 눈썹을 빗어보자. 숱이 있는 곳까지 펜슬로 덮는 것보다 빈 부분만 짧게 채우면 된다. 꼬리는 끝을 뭉툭하게 끊지 않도록 조금씩 가늘게 그린다.

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앞머리에 색이 많이 묻었다면 깨끗한 브러시로 한 번 더 빗어 경계를 풀어준다. 눈썹 앞부분의 윗선과 아랫선을 모두 진하게 그리면 사각형 모양이 도드라질 수 있으니, 거울에서 조금 떨어져 양쪽 농도를 확인하는 것도 좋다.

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아이라인은 속눈썹 가까이 얇게

김유정의 눈 화장에서는 윗속눈썹을 따라 얇게 보이는 어두운 선과 위로 올라간 속눈썹이 눈에 들어온다. 아이라인의 두께가 크게 드러나지 않아 본래의 둥근 눈매가 잘 보인다.

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이 느낌을 응용할 때는 속눈썹 사이의 빈 부분을 가볍게 채우고, 눈이 끝나는 지점에 맞춰 마무리해보자. 눈을 뜬 상태에서 선이 두꺼워진 곳은 없는지 확인하고, 속눈썹은 뿌리부터 컬링해 올린다. 마스카라를 바른 뒤 뭉친 부분을 빗어주면 한 올씩 구분되는 모양을 살리기 좋다.

눈두덩에는 베이지나 옅은 브라운으로 가볍게 음영을 더한다. 속눈썹까지 올린 뒤 눈매를 확인하면서 부족한 부분에만 색을 보충하면 된다.

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둥근 앞볼에는 옅은 혈색 남기기

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김유정의 얼굴은 앞볼에서 턱끝으로 갈수록 윤곽이 좁아진다. 볼의 둥근 곡선이 웃을 때의 사랑스러운 인상을 만든다. 메이크업에서도 이 부분을 강한 음영으로 가리기보다 옅은 혈색을 남긴 모습이 눈에 띈다.

이런 볼 화장은 색을 바르는 범위와 경계가 중요하다. 브러시에 블러셔를 묻힌 뒤 손등에서 양을 덜고, 앞볼에 가볍게 올려본다. 처음부터 넓게 진하게 칠하기보다 부족한 곳에만 더하고 바깥쪽을 깨끗한 브러시로 풀어주면 조절하기 쉽다.

블러셔를 바르기 전 베이스도 확인하자. 파운데이션은 얇게 펴 바르고 붉은 기나 잡티가 신경 쓰이는 부분만 컨실러로 보완한다. 볼에 피부 표현과 색조가 여러 겹 쌓이지 않게 하면 옅은 블러셔의 색을 살리기 좋다.

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로즈 립과 붉은 립, 옷에 따라 골라보기

눈 화장만큼 입술의 색과 질감도 분위기를 바꾼다. 김유정이 그레이 브라운 상의를 입은 거울 셀카에서는 입술을 차분한 색으로 칠했다.

김유정이 보여준 로즈 립은 회색이나 크림색 니트처럼 부드러운 가을옷과 함께 시도하기 좋다. 입술 안쪽에 먼저 바르고 브러시로 가장자리까지 펴주면 진하기를 조절할 수 있다. 색을 바른 뒤에는 입술 주변에 뭉친 부분이 없는지 확인한다.

브라운이나 블랙처럼 짙은 옷을 입는 날에는 붉은 립을 얇게 바르고 윤기를 더해봐도 좋다. 붉은색이 부담스럽다면 입술 안쪽에 소량 바른 뒤 바깥쪽으로 펴준다. 그 위에 글로스를 조금 얹으면 된다. 립 컬러를 바꾼 다음에는 얼굴 전체를 보고 볼 색이 너무 진하지 않은지 한 번 더 살펴보자.

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김유정처럼 사랑스러운 인상을 살리면서 분위기를 바꾸고 싶다면, 눈썹의 농도와 아이라인의 두께부터 조절해보자. 볼에는 옅은 혈색을 남기고 입술의 색이나 윤기를 조절해보는 것도 방법이다. 가을 니트에 로즈 립과 붉은 립을 번갈아 발라보면 어느 쪽이 마음에 드는지 고르기 쉽다.