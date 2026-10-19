가을 후드 코디, 문가영·사나·김채원처럼 스타일리시하게

@m_kayoung

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쌀쌀해지면 다시 찾게 되는 후드. 티셔츠 위에 걸치거나 편한 팬츠에 입는 익숙한 조합도 좋지만, 매번 비슷하게 입었다면 셀럽들의 사복에서 힌트를 얻어보자.

후드티부터 후드집업, 니트나 가디건과 레이어드할 수 있는 후드 톱까지 형태도 다양하다. 또한 같은 후드라도 무엇과 겹쳐 입는지, 지퍼가 있는지, 실루엣을 얼마나 여유롭게 가져가는지에 따라 분위기는 크게 달라진다.

후드티와 후드집업, 가디건 안에 받쳐 입는 후드 톱은 각각 어떻게 입으면 좋을까. 문가영, 트와이스 사나, 그리고 르세라핌 채원 세 사람의 착장에서 따라 해볼 만한 부분을 살펴봤다.

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@m_kayoung

문가영, 그레이 가디건에 후드 톱 겹쳐 입기

문가영은 후드를 단독으로 입지 않고 레이어드 아이템으로 활용했다. 사진 속에서는 그레이 계열의 가디건에 후드가 달린 톱을 겹쳐 입었다. 가디건 밖으로 꺼낸 후드가 어깨와 등 위로 놓이면서, 익숙한 니트 차림에 캐주얼한 느낌을 더한다.

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전체 컬러를 그레이 톤으로 맞춘 것도 눈에 띈다. 가디건과 후드 톱을 비슷한 그레이 계열로 골라 레이어드된 모양과 옷의 소재가 더 눈에 띈다. 여러 색을 섞지 않아도 가디건의 짜임과 후드의 형태만으로 옷차림이 심심하지 않게 만들 수 있다. 평소 티셔츠나 셔츠를 받쳐 입던 자리에 후드 톱을 넣는 것만으로도 인상이 달라지는 셈이다.

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이렇게 입을 때는 겹치는 두 옷의 두께를 신경 쓰는 것이 좋다. 후드가 가디건 안에서 뭉치거나 어깨 부분이 지나치게 부풀지 않는 조합을 고르면 입고 움직이기도 편하다. 옷장 속 가디건을 조금 다르게 입고 싶을 때 시도해볼 만한 방법이다.

@m.by__sana

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트와이스 사나, 후드티 하나로 완성한 편안한 데일리룩

트와이스 사나는 가장 기본적인 후드티를 활용했다. 사나는 밝은 컬러의 후드티에 어두운 하의를 입었는데 상하의 색을 다르게 하고, 복잡한 레이어드 없이 후드티의 여유로운 형태를 살린 차림이다.

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가장 먼저 눈에 들어오는 것은 핏이다. 어깨선과 소매에 여유가 있어 몸을 조이지 않고, 후드티 특유의 느슨한 실루엣이 드러난다. 몸에 붙는 옷과는 다른 편안함이 느껴진다. 후드티는 그 자체로 캐주얼한 인상이 강한 아이템인 만큼 액세서리나 복잡한 레이어드를 많이 더하지 않아도 자연스러운 스타일링이 완성된다.

머리를 높게 묶은 것도 스타일링 포인트가 될 수 있다. 머리를 올려 묶으니 얼굴과 목 주변이 덜 가려진다. 넉넉한 후드티를 입었을 때 상체가 답답해 보인다면 참고할 만하다.

편하게 입을 수 있는 후드티도 색과 핏에 따라 다르게 스타일링할 수 있다는 것. 밝은 상의와 어두운 하의로 조합을 간단하게 잡고, 어깨와 소매가 어느 정도 내려오는지 확인해보자. 같은 사이즈 표기라도 옷마다 품과 길이가 다르므로, 무조건 큰 사이즈를 고르기보다 입었을 때의 비율을 보는 편이 좋다.

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@_chaechae_1

르세라핌 김채원, 후드집업을 아우터처럼 가볍게

르세라핌 김채원은 후드집업으로 보다 자유로운 분위기를 만들었다. 핑크 컬러의 후드집업과 같은 계열의 팬츠를 함께 매치해 셋업처럼 연출했고 안에는 브라운 계열의 상의를 입었다. 여기에 부츠와 비니, 선글라스까지 착용해 스포티한 옷차림에 자신의 취향을 담았다.

후드집업을 단순한 운동복이나 집 앞 패션이 아니라 가벼운 아우터처럼 활용한 스타일링이다. 후드집업의 장점은 여닫는 방식에 따라 분위기를 쉽게 바꿀 수 있다는 점. 지퍼를 열면 안에 입은 상의가 자연스럽게 드러나 레이어드 효과가 생기고, 닫으면 후드티처럼 하나의 상의로 활용할 수 있다.

김채원의 착장에서는 핑크와 브라운의 조합을 참고해보자. 핑크의 밝은 느낌에 브라운의 차분함이 더해져, 색이 있는 셋업을 입는 방법을 보여준다.

@m.by__sana

문가영과 사나, 김채원 모두 후드를 입었지만 스타일링한 방식은 전혀 다르다. 즉, 후드 하나도 입는 방법은 여러 가지라는 것. 후드가 오랫동안 사랑받는 이유도 여기에 있다.

후드티만 입으면 가장 편안한 기본템이 되고, 니트나 가디건과 겹쳐 입으면 레이어드 아이템이 되며, 지퍼가 더해진 후드집업이면 간절기 아우터로도 활용할 수 있다.

유행을 크게 타지 않는 스테디 아이템인 만큼 새로운 옷을 더하기보다 이미 가지고 있는 후드를 어떻게 조합하느냐에 따라 매 시즌 다른 분위기를 만들 수 있다.