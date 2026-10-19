"볼에 색만 올린 게 아니다"…아이린의 '글리터 블러셔' 메이크업

@renebaebae

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아이린의 메이크업에서 가장 먼저 눈에 들어오는 건 핑크빛 볼이다. 앞볼과 광대 윗부분까지 색이 넓게 퍼져 있는데, 완전히 보송한 블러셔로 끝내지 않고 은은한 반짝임까지 더했다. 덕분에 볼은 단순히 붉어 보이기보다 각도에 따라 빛이 달라지면서 한층 가볍게 느껴진다.

눈과 볼, 입술은 모두 비슷한 핑크 계열로 이어진다. 그렇다고 얼굴 전체에 같은 색을 똑같이 반복한 것은 아니다. 눈에는 연한 핑크와 작은 펄을, 볼에는 혈색과 은은한 광을, 입술에는 촉촉한 윤기를 남겼다. 색은 비슷하지만 부위마다 빛을 표현하는 방식이 다르다.

가장 중심이 되는 건 블러셔다. 색은 광대 바깥쪽으로 길게 빠지기보다 눈 밑 가까운 앞볼에서부터 넓게 번져 있다. 특히 웃었을 때 올라오는 볼의 중심부까지 핑크빛이 남아 있어 얼굴 한가운데에 혈색이 또렷하게 보인다. 경계를 선명하게 잡지 않아 블러셔만 따로 떠 보이지 않는 것도 특징이다.

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여기에 광이 겹친다. 앞볼과 광대 윗부분을 자세히 보면 핑크빛 사이로 잔잔한 반짝임이 보인다. 강한 하이라이터처럼 특정 지점만 번쩍이기보다 블러셔가 올라간 영역 안에서 은은하게 빛나는 쪽이다. 그래서 색과 광이 따로 나뉘기보다 한 번에 섞여 보인다.

이런 표현은 최근 흔히 볼 수 있는 완전 매트한 블러셔와도 조금 다르다. 볼을 보송하게 눌러 색만 남기는 대신, 혈색 위에 아주 미세한 빛을 더해 얼굴이 움직일 때마다 표정이 달라 보인다. 특히 앞볼처럼 얼굴에서 비교적 앞으로 나온 부분에 광이 남아 있어 핑크빛이 더 맑게 드러난다.

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선명한 핑크를 넓게 올리기보다 베이지가 섞인 듯한 연한 핑크를 얇게 깔았다. 색 자체가 먼저 보이기보다 눈의 굴곡을 따라 부드럽게 남는 정도다.

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눈 밑 역시 하얗게 밝히는 방식보다는 옅은 핑크와 베이지를 섞은 듯한 색으로 연결했다. 여기에 작은 펄이 더해져 눈 밑이 답답해 보이지 않는다. 눈두덩과 언더에서 보이는 잔잔한 반짝임이 볼의 광과 이어지면서 눈과 볼 사이가 따로 나뉘지 않는 느낌을 만든다.

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그렇다고 아이 메이크업까지 모두 부드럽게만 가져간 것은 아니다. 아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 붙여 눈의 형태를 잡고, 눈꼬리에서만 길이를 조금 더했다. 위쪽 속눈썹도 컬을 살려 가닥이 보이도록 표현했다. 연한 핑크와 펄 사이에서 블랙 라인과 속눈썹이 남아 있어 눈매가 흐릿해지지 않는다.

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특히 속눈썹의 존재감이 꽤 크다. 섀도 색은 옅지만 위쪽 속눈썹은 방향이 또렷하게 보이고, 눈 바깥쪽으로 갈수록 길이가 자연스럽게 이어진다. 그래서 짙은 섀도를 넓게 쓰지 않아도 눈 자체는 충분히 또렷하게 남는다.

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입술은 볼보다 색의 강도를 한 단계 낮췄다. 선명한 핑크보다 로즈 핑크나 누드 핑크에 가까운 색으로 마무리했고, 입술선 역시 또렷하게 따기보다는 부드럽게 풀었다. 여기에 촉촉한 윤기가 더해져 눈과 볼의 반짝임과도 자연스럽게 이어진다.

재미있는 건 눈과 볼, 입술이 모두 같은 핑크 계열이지만 각각 빛나는 방식이 다르다는 점이다. 눈에서는 작은 펄이 점처럼 보이고, 볼에서는 핑크빛 사이로 잔잔한 광이 퍼진다. 입술은 펄보다 표면의 촉촉한 윤기가 중심이다.

그래서 전체적으로는 하나의 핑크 톤으로 묶이지만 단조롭게 느껴지지 않는다. 모든 부위에 같은 색과 같은 질감을 반복했다면 얼굴이 평평해 보일 수 있지만, 아이린은 눈과 볼, 입술에서 반짝임의 크기와 표현을 조금씩 달리했다.

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피부 표현 역시 이 메이크업과 어울린다. 베이스 자체에 강한 광을 넓게 올리기보다 전체적으로 매끈하게 정리하고, 앞볼과 광대 윗부분처럼 핑크가 들어간 자리에서 은은한 빛이 더 잘 보이도록 했다. 덕분에 얼굴 전체가 번들거리기보다 필요한 부분에서만 반짝임이 드러난다.

짙은 헤어 컬러와의 대비도 눈에 띈다. 머리색은 거의 블랙에 가깝지만 얼굴 안쪽에는 핑크와 베이지 계열을 중심으로 색을 풀어냈다. 짙은 머리카락이 얼굴 바깥쪽의 인상을 잡고, 안쪽에서는 핑크와 잔잔한 광이 이어지면서 전체가 무겁게 보이지 않는다.

아이린의 이번 메이크업은 결국 블러셔 하나만 떼어 보기보다 얼굴 전체의 핑크와 광을 함께 봐야 재미가 있다. 눈두덩과 언더에는 작은 펄을, 앞볼에는 핑크빛과 은은한 반짝임을, 입술에는 촉촉한 윤기를 남겼다.

같은 핑크를 반복하면서도 부위마다 빛의 크기와 질감을 달리한 것. 이번 메이크업에서 눈에 띄는 건 어떤 핑크를 골랐느냐보다 그 색 위에 반짝임을 어디까지, 어떻게 더했느냐다.