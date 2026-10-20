"베이지와 로즈로 완성한 청순함"…아이브 이서의 데일리 메이크업

@eeseooes

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청순한 메이크업이라고 해서 무조건 색을 덜어내야 하는 것은 아니다. 눈매는 또렷하게 남기면서도 섀도와 볼, 입술의 색을 한 톤 낮추면 화장한 티는 나되 전체 인상은 부드럽게 정리할 수 있다.

아이브 이서의 메이크업이 그렇다. 눈두덩에는 베이지와 연한 브라운 계열로 가볍게 음영을 넣고, 볼과 입술에는 로즈 계열의 색을 사용했다. 눈은 또렷하게 살리되 나머지 색조의 강도는 낮춰 전체 인상을 맑고 차분하게 맞췄다.

눈두덩이는 베이지와 연한 브라운으로 가볍게 눌렀다. 색을 넓게 강조하기보다 눈꼬리 쪽에만 음영을 더해 눈매에 깊이만 남겼다.

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눈꼬리 쪽으로 갈수록 브라운 음영을 조금 더해 바깥쪽에만 무게를 실었다. 눈 앞쪽과 중앙은 비교적 밝게 두어 전체가 무겁게 보이지 않도록 했다.

아이라인은 비교적 또렷하다. 속눈썹 가까이에 얇게 붙여 그리고, 눈꼬리에서는 본래 눈의 방향을 따라 길이를 조금 더했다. 라인을 두껍게 올려 눈매를 강하게 만들기보다 끝부분에만 선을 남겨 또렷함을 더했다.

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속눈썹도 눈매를 정리하는 데 중요한 역할을 한다. 위쪽 속눈썹은 컬을 살리고 가닥이 보이도록 표현해 눈동자가 답답해 보이지 않는다. 섀도는 연하지만 아이라인과 속눈썹이 분명하게 남아 있어 눈 자체가 흐려 보이지 않는 것도 특징이다.

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언더 메이크업은 위쪽보다 가볍다. 눈 밑 전체를 밝은 펄로 채우기보다 베이지와 연한 브라운 계열로 얇게 음영을 남겼다. 눈 바깥쪽에는 위쪽 섀도와 비슷한 색을 이어 사용해 눈매가 자연스럽게 길어 보이도록 했다.

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여기에 아주 작은 반짝임이 더해지면서 눈 밑이 지나치게 어두워 보이지 않는다. 애교살을 강하게 부각하기보다 밝기와 음영을 가볍게 나눠 눈 주변을 부드럽게 정리한 쪽에 가깝다.

볼에서는 로즈빛이 조금 더 분명하게 보인다. 채도가 높은 핑크를 넓게 올리기보다 앞볼과 볼 중앙에 옅은 로즈 계열을 더해 혈색을 남겼다. 눈 주변에서 사용한 베이지와 브라운이 차분한 만큼, 볼에서는 색을 조금 더해 얼굴이 지나치게 창백해 보이지 않도록 했다.

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블러셔는 경계를 뚜렷하게 잡지 않고 앞볼을 중심으로 부드럽게 퍼뜨렸다. 색이 한곳에 몰리지 않아 볼만 따로 도드라지지 않고, 눈과 입술의 로즈 계열 색조와도 잘 어우러진다.

입술은 선명한 레드보다 로즈 핑크나 누드 핑크에 가까운 색을 사용했다. 입술선을 또렷하게 그리지 않고 가장자리를 부드럽게 풀어 색이 과하게 튀지 않도록 했다. 마무리도 지나치게 매트하기보다 촉촉한 느낌을 남겨 전체 메이크업과 맞췄다.

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이서 메이크업에서 눈에 띄는 건 색을 많이 쓰지 않았는데도 얼굴이 밋밋해 보이지 않는다는 점이다. 눈은 아이라인과 속눈썹으로 형태를 잡고, 볼과 입술은 로즈 계열로 혈색을 더했다. 각 부위가 맡는 역할이 분명해서 전체 색조가 연해도 인상이 흐려지지 않는다.

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베이지와 로즈의 조합도 이런 분위기를 만든다. 베이지는 눈 주변을 차분하게 정리하고, 로즈는 볼과 입술에 부드러운 혈색을 남긴다. 차갑거나 지나치게 선명한 색을 사용하지 않아 흰색과 플라워 패턴처럼 가벼운 스타일링과도 잘 어우러진다.

결국 이서의 데일리 메이크업은 '연하게 한다'기보다 '강한 색을 덜어낸다'는 표현에 가깝다. 눈매는 또렷하게 남기고, 섀도와 볼, 입술은 베이지와 로즈 안에서 정리한 것.

꾸민 티는 분명하지만 어느 한 부분도 과하게 앞서지 않는다. 베이지로 눈의 깊이를 만들고 로즈로 혈색을 더한 이 조합이, 이서의 메이크업을 청순하면서도 또렷하게 보이게 하는 핵심이다.