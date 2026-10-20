이제 부츠를 꺼낼 때, 한소희·김채원의 가을 부츠 스타일링

@xeesoxee

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부츠를 꺼내 신기 좋은 계절이 왔다. 가을·겨울에는 스웨이드나 시어링처럼 계절감이 느껴지는 소재가 잘 어울린다. 또 최근에는 볼륨감 있는 실루엣과 편안한 착용감까지 더해진 부츠 스타일이 다시 주목받고 있다.

가을 부츠 코디가 고민된다고 새로운 바지를 살 필요는 없다. 평소에 입던 팬츠를 꺼내보자. 대신 몸에 붙는 팬츠에는 통이 여유로운 부츠를, 발목이 좁아지는 조거 팬츠에는 어그 부츠를 신는 식으로. 익숙한 옷도 신발을 바꾸면 다른 느낌으로 입을 수 있다.

한소희와 르세라핌 김채원의 착장에서도 이런 조합을 볼 수 있다. 한소희는 블랙 크롭 톱과 슬림한 팬츠에 볼륨 있는 블랙 스웨이드 부츠를 신었다. 김채원은 핑크 후드집업과 조거 팬츠에 브라운 어그 부츠를 매치했다. 두 사람 모두 캐주얼한 옷차림에 부츠를 골랐지만, 색과 팬츠의 핏을 활용한 방식은 달랐다.

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한소희, 블랙 스웨이드 부츠로 스포티하게

한소희는 상의와 팬츠, 부츠를 모두 블랙으로 맞췄다. 짧은 크롭 톱과 몸에 붙는 팬츠로 허리와 다리의 실루엣을 드러내고, 종아리까지 올라오는 스웨이드 부츠를 신었다. 여기서 눈여겨 볼 부분은 팬츠와 부츠의 너비 차이다. 다리를 따라 붙는 팬츠 아래로 부츠의 넓은 통이 도드라진다. 상·하의가 간결한 만큼 부츠의 형태가 잘 보이고, 별다른 색을 더하지 않아도 신발에 시선이 간다.

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같은 블랙이라고 하더라도 소재의 차이가 보인다. 부츠 표면의 보송한 스웨이드 질감 덕분에 옷과 신발이 하나의 검은 덩어리처럼 보이지 않는다. 매끈한 가죽 부츠와는 또 다른 느낌으로, 스포티한 크롭 톱과 팬츠에 가을 소재를 더한 조합이다.

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따라 입을 때는 부츠 안에 들어갈 팬츠의 두께와 핏을 먼저 살펴보면 좋다. 통이 넓거나 두꺼운 팬츠를 억지로 넣으면 부츠 입구에 옷감이 몰릴 수 있다. 한소희처럼 슬림한 팬츠를 고르면 부츠의 모양을 드러내기 쉽다.

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크롭 톱이 부담스럽다면 허리선에 걸치는 티셔츠나 집업을 활용해도 좋다. 상의와 팬츠의 색을 맞추고 부츠의 볼륨을 살리는 방식만 참고해도 평소의 스포티한 옷차림에 적용할 수 있다.

@_chaechae_1

김채원, 어그 부츠로 완성한 편안한 데일리룩

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김채원은 핑크 후드집업과 조거 팬츠를 셋업처럼 맞춰 입고 브라운 계열의 어그 부츠로 포근하고 편안한 매력을 살렸다. 밝은 핑크와 따뜻한 브라운 컬러의 조합이 자연스럽게 어우러지고, 어그 특유의 부드러운 스웨이드 소재가 후드 셋업의 편안한 분위기와도 잘 맞는다. 조거 팬츠를 부츠 안쪽으로 자연스럽게 넣어 입으면서 어그의 볼륨감 있는 핏을 그대로 드러냈다.

여기에다가 비니와 선글라스를 더해 단순한 원마일웨어 느낌을 넘어 보다 힙한 데일리룩으로 완성했다.

어그 부츠는 편안한 착용감과 따뜻한 소재 덕분에 추운 계절마다 꾸준히 찾게 되는 아이템이다. 최근처럼 편안한 실루엣과 코지한 무드가 이어지는 시즌에는 후드티나 조거 팬츠처럼 캐주얼한 아이템과 함께 활용하기 좋다.

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후드 셋업에 운동화를 신는 조합이 익숙하다면 신발만 어그 부츠로 바꿔볼 수 있다. 김채원처럼 색을 맞춘 셋업을 활용하면 여러 아이템을 고민할 필요도 적다. 핑크가 부담스럽다면 평소 입는 그레이나 크림색 후드와 조거 팬츠에 브라운 부츠를 매치하는 방법도 있다.

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스웨이드와 어그, 올가을 부츠는 이렇게

한소희와 김채원, 두 사람 다 부츠를 단순히 보온을 위한 신발로 신지 않았다는 것이 공통점이다. 그 중에서 한소희에게 부츠는 전체 룩에 무게감을 더하는 포인트였고, 김채원에게는 편안한 스타일에 계절감을 더해주는 패션 아이템이었다.

쌀쌀해진 날씨와 함께 다시 부츠를 꺼내 신을 계절이 찾아왔다.

조금 더 시크하고 스포티한 분위기를 원한다면 한소희처럼 블랙 스웨이드 부츠를, 편안하면서도 따뜻한 데일리룩을 원한다면 김채원처럼 어그 부츠를 활용해보는 것도 좋다.

매년 돌아오는 스테디 아이템인 부츠도 어떤 소재와 옷에 매치하느냐에 따라 전혀 다른 분위기로 즐길 수 있다.