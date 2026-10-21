미야오 안나 메이크업의 3가지 공식...중안부는 짧게, 눈은 더 크게

@annamoroll17

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미야오 안나같은 분위기, 어떻게 만들 수 있을까?

미야오 안나의 메이크업에서 눈여겨볼 부분은 눈 밑에 올린 핑크 블러셔, 아래까지 살린 속눈썹, 그리고 도톰하게 표현한 윗입술이다. 중안부가 짧아 보이는 블러셔 위치부터 눈을 크게 표현하는 언더 속눈썹까지, 안나의 메이크업에서 참고할 세 가지를 살펴봤다.

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중안부 짧게 보이려면? 블러셔 위치를 높여라

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안나는 블러셔를 볼 전체에 넓게 바르기보다 눈 밑과 앞볼 위쪽에 가깝게 올리는 편이다. 사진에서도 핑크빛 블러셔가 눈 밑에서 코 옆 가까운 앞볼까지 혈색이 올라와 있는 것을 볼 수 있다.

이처럼 블러셔를 높은 위치에 올리면 얼굴 중앙으로 시선이 집중되고, 눈과 볼 사이의 여백에 색이 입혀져서 중안부가 상대적으로 짧아 보일 수 있다. 볼 한가운데를 둥글게 강조했을 때와는 다른 느낌을 낼 수 있다.

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즉, 블러셔의 색만큼 위치가 중요한 셈. 미야오 안나의 블러셔를 따라 하고 싶다면 평소 바르던 자리보다 조금 위쪽, 눈 밑과 앞볼이 만나는 부분에 소량씩 올려보자. 처음부터 넓게 펴 바르기보다 색이 올라오는 범위를 보면서 더하면 위치를 잡기 쉽다. 안나처럼 핑크 계열을 고르더라도 피부색에 따라 발색이 다르므로 양을 조금씩 조절하는 편이 좋다.

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언더 속눈썹으로 눈을 더 크고 또렷하게 만들기

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안나의 아이 메이크업을 보면 위 속눈썹뿐 아니라 아래 속눈썹까지 한 올 한 올 또렷하게 살린 것이 특징이다. 이렇게 하면 눈 밑에도 시선이 가서 윗속눈썹의 컬링과 함께 아래로 뻗은 속눈썹이 눈의 세로 폭을 강조하는 것이다. 여기에서 눈꼬리 쪽 속눈썹까지 함께 강조하면 눈이 바깥쪽으로도 길어 보여 전체적인 눈매가 한층 커 보이는 효과를 줄 수 있다.

한편, 눈을 크게 보이게 하려고 눈 밑 전체를 짙게 채울 필요는 없다. 언더에 음영을 많이 넣으면 눈매가 진하고 무겁게 보일 수 있지만, 안나처럼 속눈썹을 중심으로 표현하면 비교적 맑은 느낌을 유지하면서도 눈은 또렷하게 강조할 수 있다.

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아래 속눈썹에 마스카라를 바를 때는 양을 적게 묻혀 한 올씩 표현해보자. 여러 번 덧발라 굵게 만들기보다 뭉친 부분을 풀어주면 속눈썹의 방향과 길이가 더 잘 보인다.

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윗입술 중앙을 넓혀 인중은 짧아 보이게 하기

안나의 립을 보면 전체 입술을 크게 그리기보다는 윗입술을 중심으로 살짝 오버립한 스타일이 눈에 띈다. 윗입술 중앙과 입술산을 실제 입술선보다 위로 확장하면서 윗입술의 세로 폭을 키웠다. 이렇게 윗입술을 위쪽으로 살짝 오버립해서 바르면 코와 입술 사이의 공간이 상대적으로 줄어 보여 인중이 짧아 보이는 효과를 줄 수 있다.

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입술 바깥에 진한 선을 그려 넣기보다 본래 입술선 주변으로 색을 풀어주었다. 여기에 오버립의 경계가 두드러지지 않도록 하고, 중앙에는 광택을 더해 도톰한 입술을 표현했다.

컬러는 블러셔와 립을 핑크와 로즈 계열로 맞춘 점도 참고할 만하다. 얼굴 전체의 색감이 자연스럽게 연결되면서 오버립 역시 과하게 튀지 않는다.

만약 오버립이 익숙하지 않다면 입술 양옆까지 넓히기보다 윗입술 중앙과 입술산을 중심으로 조금씩 확장하는 것이 중요하다. 실제 입술선 바로 위에 소량을 바른 뒤 손가락이나 브러시로 경계를 가볍게 흐리면 자연스럽게 표현할 수 있다. 이때, 한 번에 많이 확장하면 입술 밖으로 색이 번진 듯 보일 수 있으므로 조금씩 더하며 확인하는 편이 좋다.

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결국 미야오 안나 메이크업의 핵심은 '비율'이라고 할 수 있다. 진한 색조를 많이 사용하는 스타일이라기보다 얼굴 비율을 살리는 작은 디테일을 활용하는 것. 눈 밑 가까이에 올린 블러셔 위치로 중안부를 짧아 보이게 만들고, 언더 속눈썹을 또렷하게 살려 눈을 더 크고 선명하게 보이도록 한다. 윗입술을 살짝 위로 확장하는 오버립을 더해 인중까지 짧아 보이게도 연출했다.

세 가지 포인트는 방법은 다르지만 연출하려고 하는 디테일한 방향은 비슷하다. 얼굴 가운데 남는 여백은 줄이고, 눈과 입처럼 인상을 결정하는 부분은 더욱 또렷하게 만드는 것이다. 그래서 안나의 메이크업은 핑크빛 색조를 충분히 사용해도 과하게 느껴지기보다 맑고 또렷한 인상으로 완성된다. 색조를 많이 더하지 않아도 작은 위치 차이만으로 얼굴의 인상을 달라 보이게 만드는 것이 미야오 안나의 메이크업의 포인트다.