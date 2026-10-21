카리나·카즈하·지수, 같은 로우번도 다르게 보이는 이유

@zuhazana

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가르마와 옆머리로도 달라지는 로우번

머리를 낮게 말아 묶는 로우번은 가르마와 옆머리를 어떻게 손질하느냐에 따라 단정하게도, 편안하게도 연출할 수 있다.

쌀쌀해지는 요즘, 니트에 머플러까지 두르는 날이면 긴 머리를 어디로 빼야 할지 고민된다. 옷 안으로 넣으면 목덜미가 불편하고, 밖으로 꺼내면 어깨 주변이 답답해 보이기도 한다. 이럴 때 손이 가는 머리가 로우번이다. 머리를 낮게 모아 묶으면 옷깃에 걸리는 긴 머리도, 등에 퍼지는 머리도 줄어든다.

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그런데 비슷한 높이로 묶어도 누구는 단정하고 포멀해 보이지만 누구는 느슨해 보인다. 차이는 앞쪽에 있다. 이번에는 카즈하, 지수, 카리나는 귀 앞의 잔머리와 번 밖으로 뻗은 머리끝을 살렸다. 세 사람의 사진에서 따라 해볼 부분을 골랐다.

@katarinabluu

카리나, 머플러에 어울리는 느슨한 로우번

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회색 재킷과 데님, 두툼한 머플러를 입은 에스파 카리나는 머리를 낮게 말아 묶었다. 옆에서 보면 번 밖으로 머리끝이 삐져나와 있고, 귀 앞에도 짧은 가닥이 남아 있다. 둥근 모양을 빈틈없이 만든 번보다 한결 편안해 보인다.

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카리나의 차림에서는 머플러 위로 보이는 작은 번이 눈에 띈다. 긴 머리가 머플러를 덮지 않아 체크 패턴과 끝의 술 장식도 잘 보인다. 앞쪽 머리는 뒤로 넘겼지만 귀 주변의 잔머리까지 모두 붙이지는 않았다. 재킷을 입었어도 지나치게 차려 입은 느낌이 들지 않는 이유다.

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평소 머리를 말아 묶을 때 끝부분을 전부 숨겼다면 이번에는 조금 남겨보자. 머리끈으로 고정할 때 마지막에 머리카락을 끝까지 빼지 않고 접어 묶는 방법도 있다. 남은 끝이 옆이나 아래로 뻗도록 두면 된다. 귀 앞의 짧은 머리도 억지로 뒤에 끼워 넣지 않아도 된다.

다만 느슨하게 보이는 모양과 쉽게 풀리는 머리는 다르다. 묶인 부분은 단단히 고정하고, 머리끝과 잔머리만 남겨야 움직일 때도 편하다. 머플러를 두른 뒤 번이 눌린다면 묶는 위치를 조금 옮겨준다.

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@zuhazana

카즈하, 가운데 가르마를 살린 매끈한 슬릭 로우번

검은 홀터넥 톱을 입은 르세라핌 카즈하는 가운데 가르마를 반듯하게 나눴다. 이마 양옆의 머리를 귀 뒤로 넘기고, 얼굴 옆으로 내려오는 가닥은 거의 남기지 않았다. 앞에서 봤을 때 가르마와 헤어라인이 또렷하게 보이는 스타일이다.

귀 주변에 머리카락이 모이지 않아 목과 어깨도 드러난다. 카리나의 로우번에서 삐져나온 머리끝이 눈에 들어왔다면, 카즈하의 사진에서는 매끈하게 빗어 넘긴 앞머리가 눈에 띈다. 같은 묶음머리라도 머리카락의 결을 얼마나 가지런하게 잡느냐에 따라 인상이 달라진다.

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이렇게 묶을 때는 머리를 모으기 전에 가르마부터 나누는 편이 수월하다. 양옆 머리를 귀 뒤로 빗어 넘긴 다음 뒤쪽 머리와 함께 낮게 묶는다. 귀 위쪽의 머리가 들뜬다면 작은 빗으로 한 번 더 빗어준다.

헤어 픽서 같은 고정 제품은 한 번에 많이 바르기보다 필요한 부분에 조금씩 사용한다. 작은 브러시에 소량 묻혀 이마 양옆이나 귀 위쪽의 뜨는 가닥을 눌러주는 식이다. 앞머리를 길게 기르는 중이라 자꾸 흘러내린다면 귀 뒤쪽에 실핀을 더해 고정할 수 있다.

@sooyaaa__

지수, 한쪽 옆머리를 길게 남긴 로우번

블랙핑크 지수가 연한 노란색 드레스를 입고 찍은 사진에서는 옆머리의 양부터 다르다. 한쪽은 볼 옆으로 굵은 가닥이 길게 내려오고, 반대쪽은 가는 머리카락 몇 가닥만 남아 있다. 양쪽을 똑같이 맞추지 않은 덕분에 이마가 드러나는 모양도 비대칭이다.

길게 내린 머리에는 느슨하게 굴곡을 만들었다. 얼굴 한쪽을 따라 휘어지는 옆머리가 어깨가 드러난 드레스와 어우러져, 앞머리를 모두 넘긴 카즈하의 로우번보다 부드러운 느낌을 준다. 뒤쪽 번의 모양을 세세하게 따라 하지 않아도 이 옆머리만으로 차이를 낼 수 있다.

로우번을 하면 얼굴이 너무 드러나 부담스러웠다면 머리를 묶기 전에 한쪽 옆머리를 남겨보자. 처음에는 얇게 나누고, 거울을 보며 양을 더하는 편이 낫다. 양쪽을 많이 내리면 얼굴을 숙일 때마다 머리가 쏟아질 수 있으니 한쪽에만 무게를 두는 방법도 있다.

옆머리에 컬을 넣을 때는 끝만 동그랗게 말기보다 볼 옆을 따라 완만하게 휘도록 손질한다. 짧은 잔머리를 길게 잡아당겨 내리기보다는, 원래 길이가 있는 앞쪽 머리로 모양을 잡는 편이 편하다.

같은 로우번도 앞머리를 전부 넘기면 단정해지고, 옆머리를 남기면 한층 부드러워 보인다. 평소와 다르게 묶고 싶은 날에는 가르마를 옮기거나 귀 앞의 몇 가닥만 남겨보자. 머리를 자르지 않고도 시도해볼 수 있는 변화다.