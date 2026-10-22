“브라운에 로즈를 더했다”…수영의 ‘가을 여자’ 메이크업

@sooyoungchoi

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가을 메이크업은 색을 진하게 쓰는 것보다 채도를 한 단계 낮추는 데서 분위기가 달라진다. 여름에 자주 보이던 맑은 핑크와 코랄 대신 베이지, 브라운, 로즈처럼 차분한 색을 쓰면 얼굴 전체의 인상이 한층 깊어진다.

수영의 메이크업은 베이지와 브라운, 로즈 계열을 중심으로 완성했다. 눈두덩에는 가볍게 음영을 넣고, 볼과 입술에는 채도를 낮춘 로즈 컬러를 더했다. 눈매는 또렷하게 남기면서 색은 한층 차분하게 눌러 계절감이 느껴지는 메이크업으로 완성했다.

아이 메이크업은 베이지와 브라운이 중심이다. 눈두덩 전체를 짙게 채우기보다 피부색과 크게 차이나지 않는 연한 브라운을 얇게 올리고, 눈꼬리 쪽으로 갈수록 색을 조금 더했다. 눈 앞쪽은 비교적 밝게 남겨두어 전체가 무겁게 보이지 않는다.

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아이라인도 과하게 강조하지 않았다. 속눈썹 가까이에 얇게 붙여 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 조금 더해 눈의 형태를 살렸다. 라인을 두껍게 올리기보다 눈매를 정리하는 정도로 사용해 브라운 섀도와 자연스럽게 어우러진다.

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속눈썹은 컬을 살려 눈동자가 또렷하게 보이도록 했다. 섀도 자체는 연하지만 아이라인과 속눈썹이 선명하게 남아 있어 눈매가 흐려지지 않는다. 진한 스모키처럼 눈 전체를 어둡게 만들지 않아도 충분히 깊이 있는 인상을 만든다.

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언더 메이크업은 위쪽보다 한층 가볍다. 눈 밑 전체를 밝은 펄로 강조하기보다 베이지와 연한 브라운 계열을 얇게 더해 위쪽 음영과 이어지도록 했다. 눈 바깥쪽에는 색을 조금 더 남겨 눈꼬리의 브라운 음영과 자연스럽게 연결했다.

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볼에서는 핑크보다 로즈 계열이 눈에 띈다. 선명한 색을 넓게 올리기보다 앞볼과 볼 중앙에 옅게 더해 혈색만 남겼다. 눈 주변의 브라운과 크게 동떨어지지 않는 색을 사용해 얼굴 전체가 한 톤 안에서 정리된다.

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입술도 비슷하다. 선명한 레드나 쨍한 핑크보다 말린 장미를 떠올리게 하는 로즈 브라운이나 누드 로즈 계열로 마무리했다. 입술선을 강하게 따기보다 가장자리를 부드럽게 풀어 색이 무겁게 보이지 않도록 했다.

수영의 메이크업에서 눈에 띄는 건 눈, 볼, 입술이 모두 다른 색처럼 보이면서도 전체적으로는 비슷한 온도로 이어진다는 점이다. 눈에는 브라운을, 볼에는 로즈를, 입술에는 로즈 브라운을 사용해 색의 깊이는 다르게 가져가되 방향은 하나로 맞췄다.

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그래서 전체 메이크업이 진하지 않은데도 계절감은 분명하다. 브라운으로 눈에 깊이를 더하고, 로즈로 볼과 입술에 혈색을 남기면서 밝은 핑크나 코랄보다 한 단계 차분한 인상을 만든다.

가을 메이크업이라고 해서 버건디나 짙은 브라운을 과하게 사용할 필요는 없다. 수영처럼 베이지와 브라운으로 눈매를 잡고, 볼과 입술에는 로즈 계열을 더하면 충분히 분위기를 바꿀 수 있다.

수영의 '가을 여자' 메이크업은 색을 많이 쓰는 대신 톤을 낮추고, 눈은 또렷하게 남긴 것이 핵심이다. 여름의 맑은 핑크보다 조금 깊고, 겨울의 짙은 버건디보다는 부드러운 브라운과 로즈. 그 중간 지점이 지금 계절과 가장 잘 어울린다.