가을 중단발 스타일링, 레이·모모·김채원은 어떻게 했나

@reinyourheart

Advertisement

Advertisement

어깨에 닿는 중단발은 머리끝을 어느 방향으로 말고, 층을 얼마나 내느냐에 따라 인상이 달라진다.

단발을 기르다 보면 유독 손질이 어려운 시기가 온다. 아침에 안으로 말아둔 끝이 밖으로 뒤집히고, 한쪽만 뻗치기도 한다. 니트나 재킷을 입으면 옷깃에 머리가 걸려 다시 자르고 싶어진다.

그렇다고 어렵게 기른 길이를 포기할 필요는 없다. 끝을 안으로 모아 단정하게 연출하거나, 어깨에서 바깥으로 뻗는 모양을 살려도 좋다. 아래쪽이 두껍게 뭉친다면 층을 내는 방법도 있다. 아이브 레이, 트와이스 모모, 르세라핌 김채원의 중단발에서 각각 다른 손질법을 살펴봤다.

Advertisement

@reinyourheart

아이브 레이, 아래쪽만 둥글게 말아 넣은 C컬

레이의 중단발은 턱 아래에서 머리끝이 안쪽으로 감긴다. 정수리에서 귀 옆까지는 비교적 곧게 내려오고, 아래쪽에 둥근 볼륨이 모여 있다. 얼굴 옆부터 굵은 웨이브를 넣은 머리와는 다른 모습이다.

Advertisement

끝이 목 쪽으로 들어가면서 전체 길이도 한층 짧아 보인다. 머리카락이 어깨 위로 넓게 퍼지지 않아 풀어둔 상태에서도 단정하다. 그래서 포멀한 셔츠나 재킷을 자주 입거나, 굵은 웨이브 없이 머리끝에만 변화를 주고 싶을 때 따라해보기 좋다.

Advertisement

레이처럼 연출하려면 컬을 시작하는 위치를 신경써보자. 머리 중간부터 크게 말기보다 끝부분이 안으로 감기도록 손질하는 식이다.

Advertisement

이때 끝을 얼마나 말아 넣느냐에 따라 중단발의 길이가 달라 보일 수 있다. 어깨에 닿는 길이를 유지하고 싶다면 처음부터 강하게 말기보다 작은 굴곡으로 시작해보자.

C컬이라고 꼭 머리 전체가 봉긋할 필요는 없다. 레이의 사진처럼 윗부분은 차분하게 두고 아래쪽에만 컬을 넣어 스타일링해도 괜찮다.

Advertisement

@momo

트와이스 모모, 어깨 바깥으로 펼쳐지는 머리끝

모모의 중단발에서 살펴 볼 점은 어깨 부근으로 뻗은 끝이다. 얼굴 옆에는 굵은 굴곡이 있고, 아래쪽 머리는 바깥으로 펼쳐진다. 안쪽으로 굽은 가닥도 섞여 있어 끝 전체가 같은 각도로 뒤집힌 모습은 아니다.

레이가 아래쪽 끝에 컬을 넣었다면 모모는 레이어드를 넣었다. 레이어드 덕분에 옆머리가 볼 주변을 감싸다가 아래에서 바깥으로 벌어지면서 조금 더 풍성하게 연출할 수 있다. 앞머리 양옆의 긴 가닥 역시 옆으로 넘어가 머리끝의 방향과 잘 어우러진다.

Advertisement

바깥컬을 처음 시도한다면 어깨에 닿는 끝부분만 살짝 꺾어보는 것으로도 충분하다. 모든 가닥을 똑같이 뒤집기보다 몇 가닥은 안으로 들어가게 두면 모모의 사진처럼 자연스럽게 중단발을 연출할 수 있다. 얼굴 옆 짧은 머리까지 강하게 말기보다는 아래쪽 끝부터 손질하며 옆으로 퍼지는 폭을 확인해보자.

어깨에 걸려 밖으로 뻗는 머리를 매번 안으로 누르고 있었다면, 그 방향을 활용할 수도 있다. 머리를 더 자르지 않고도 평소의 C컬과 다른 모습을 시도해볼 수 있다.

@_chaechae_1

르세라핌 김채원, 짧은 옆머리와 가벼운 끝선

사진 속 김채원을 보면 머리 끝이 딱 맞아 떨어지지 않는다. 얼굴 옆의 짧은 머리와 어깨 아래로 내려오는 긴 머리가 겹쳐 있고, 끝은 가늘게 나뉘어 있다. 안으로 굽은 부분과 바깥으로 뻗친 부분이 섞여 있어 조금 흐트러져도 그 모양 자체가 자연스러운 스타일이 된다.

여기서는 컬의 방향만큼 커트가 중요하다. 레이어드는 머리카락에 길이 차이를 내는 방식으로, 끝을 안이나 밖으로 마는 스타일링과는 구분된다. 같은 레이어드 중단발에서도 끝을 안으로 모을 수 있고, 김채원처럼 방향을 섞어 층이 드러나게 연출할 수도 있다.

머리 아래쪽이 두껍게 뭉쳐 보인다면 숱을 덜어달라고만 하기보다 짧은 층을 남길 위치를 함께 살펴보는 게 좋다. 얼굴 옆에 짧은 머리를 두는 것과 끝부분에만 조금 층을 내는 것은 결과가 다르다. 김채원의 사진은 길이 차이가 눈에 잘 보이고, 가닥이 나뉘는 질감을 원하는 경우에 참고하기 좋다.

다만 머리를 기르는 중이라면 층을 내는 범위도 생각해야 한다. 평소 묶었을 때 옆머리가 빠져나와도 괜찮은지, 매일 컬을 넣어 손질할 수 있는지를 함께 고려하면 선택이 쉬워진다.

어깨에 닿는 중단발이 늘 애매한 머리일 필요는 없다. 차분하게 입는 날에는 끝을 안으로 모으고, 변화를 주고 싶은 날에는 바깥으로 보내보자. 길이를 더 자르기 전, 지금 머리에서 끝의 방향만 바꿔도 선택지가 생긴다.