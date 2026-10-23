누드 립, 아파 보이지 않게 바르는 3가지 방법

@roses_are_rosie

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누드 립을 바르고 얼굴이 창백해 보였다면, 색을 고르는 기준과 바르는 양을 바꿔볼 때다.

발색 사진에서는 예뻤는데 내 입술에 바르면 유독 피곤해 보이는 립스틱이 있다. 가을에 꺼내 드는 베이지 립이 그렇다. 차분한 색이 마음에 들어 골랐지만, 막상 바르고 나면 입술만 하얗게 뜨거나 얼굴 전체가 밋밋해지기도 한다.

그렇다고 누드 립을 포기할 필요는 없다. 누드 컬러에도 핑크 베이지와 로즈가 추가된 누드처럼 붉은 기가 남아 있는 색이 있다. 같은 베이지라도 입술색이 비치도록 얇게 바를 때와 여러 번 덧발라 가릴 때의 느낌은 다르다.

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있지 리아와 아이브 가을, 로제의 메이크업에서 내 화장에 적용할 만한 힌트를 찾아봤다.

@lia_loves___

있지 리아, 누드 립 안쪽에 핑크를 살짝 추가하기

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리아는 입술 바깥쪽의 색을 차분하게 누르고 안쪽에는 핑크빛을 추가했다. 여기에 볼에는 코랄빛으로 혈색을 더해주었다. 즉, 입술 전체를 진하게 칠하지 않아도 볼과 입술 중앙에 혈색이 있어 얼굴이 허전하지 않다.

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집에서는 누드 립을 얇게 바른 뒤 평소 쓰는 핑크 같은 혈색을 줄 수 있는 컬러를 중앙에만 얹으면 된다. 작은 립 브러시로 두 색의 경계만 풀어주면 안쪽에 혈색을 남기기 쉽다. 색을 입술 끝까지 넓게 퍼뜨리기보다 입을 다물었을 때 중앙에 살짝 드러나는 정도로 시작하자.

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이때 컨실러로 입술 전체를 가릴 필요는 없다. 본래 입술색이 고르다면 그대로 두고, 외곽의 얼룩이 신경 쓰일 때만 가볍게 보정한다. 누드 립을 발라도 안쪽의 혈색이 조금 비치도록 하면 된다.

@fallingin__fall

아이브 가을, 핑크 베이지 립과 블러셔 함께 쓰기

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누드 립을 바른 날 유난히 얼굴이 밋밋하다면 립스틱만 덧바르기 전에 블러셔를 더해보자. 아이브 가을의 메이크업은 베이지 음영을 넣은 눈가에 핑크빛 누드 립과 치크를 더했다. 입술과 볼에 비슷한 계열의 색이 옅게 남아 있어 색조가 강하지 않아도 생기가 느껴진다.

핑크 톤이 보이는 베이지 립에는 옅은 핑크나 로즈 블러셔를 함께 써볼 만하다. 립과 블러셔의 색을 정확히 똑같이 고를 필요는 없다. 입술을 먼저 바른 다음, 볼에 블러셔를 한 번 얹고 거울에서 얼굴 전체를 확인하면 양을 조절하기 수월하다.

눈화장까지 진하게 바꿀 필요도 없다. 평소처럼 얇은 아이라인과 마스카라를 사용하고 볼에만 혈색을 보태도 된다. 립 컬러가 옅다고 다른 부위를 모두 강조하려 하면 오히려 화장이 무거워질 수 있다.

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@roses_are_rosie

로제, 로즈 누드를 얇고 보송하게 바르기

누드 립을 늘 촉촉하게만 발랐다면 로제의 로즈 베이지 립을 참고해보자. 장밋빛이 남아 있는 컬러에 보송한 질감, 부드럽게 풀어진 입술 경계가 특징이다. 색이 연해도 입술을 하얗게 지운 듯한 느낌은 크게 들지 않는다.

보송한 립을 바를 때는 먼저 립밤으로 입술을 촉촉하게 하고 남은 유분을 가볍게 눌러낸다. 립스틱은 중앙에 바른 뒤 브러시로 바깥쪽을 향해 펴 바르면 두께를 조절하기 쉽다. 입술 테두리까지 여러 번 문지르기보다 경계에 남은 색을 살살 풀어주는 정도면 충분하다.

서랍에 넣어둔 베이지 립이 있다면 평소 쓰던 로즈 립을 안쪽에만 겹쳐 발라보자. 단독으로 발랐을 때 허전했던 색도, 입술 중앙에 혈색을 남기면 다시 손이 갈 수 있다.

@fallingin__fall

누드립은 비슷해 보여도 미묘한 차이가 크게 느껴질 수 있고, 손등에서 예쁜 색과 입술에서 예쁜 색이 다를 수 있다. 본래 입술의 붉은 기가 얼마나 비치는지에 따라 발색이 달라지기 때문이다.

베이지 립을 바르고 안색이 칙칙해졌다면 노란 기나 브라운 기가 두드러지는지 살펴보자. 핑크 베이지는 핑크빛뿐 아니라 흰 기도 확인할 부분이다. 핑크가 섞여 있어도 너무 희게 발색되면 입술만 동떨어져 보일 수 있다. 장밋빛이 도는 누드는 베이지 립이 지나치게 창백했던 사람에게 또 다른 선택지다.

컬러를 바꾸기 전, 바르는 양부터 줄여봐도 좋다. 한 번 얇게 바른 상태에서 얼굴 전체를 확인하고 부족한 부분만 덧바르는 식이다. 처음부터 입술색을 전부 덮으면 그만큼 색을 조절하기 어렵다.