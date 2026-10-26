"화려함보다 절제"…김지원 메이크업이 우아해 보이는 이유

@geewonii

Advertisement

Advertisement

우아한 메이크업은 꼭 화려한 색이나 강한 윤곽에서 만들어지는 건 아니다. 오히려 어느 한 부분을 앞세우기보다 눈과 볼, 입술의 색을 차분하게 눌러 전체 인상을 정리했을 때 더 깊은 분위기가 생기기도 한다.

김지원의 메이크업이 그렇다. 눈에는 베이지와 브라운 계열의 음영을 얇게 더하고, 볼과 입술에는 로즈 계열의 색을 사용했다. 색 자체는 분명히 들어가 있지만 채도가 높지 않고, 각 부위의 경계도 강하게 드러나지 않는다. 화려하게 꾸민 느낌보다는 차분하고 단정한 분위기가 더 두드러진다.

아이 메이크업은 짙은 색을 넓게 펴 바르지 않는 데서 시작한다. 눈두덩 전체를 어둡게 채우기보다 베이지와 연한 브라운을 얇게 깔고, 눈꼬리 쪽에만 음영을 조금 더했다. 눈 앞쪽과 중앙은 비교적 밝게 두어 전체가 무겁게 가라앉지 않도록 했다.

Advertisement

아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 살짝 더했다. 선을 두껍게 올리거나 끝을 날카롭게 빼지 않아 눈매가 과하게 강해지지 않는다.

속눈썹도 비슷하다. 볼륨을 크게 키우기보다 컬을 살리고 가닥을 나눠 눈동자가 또렷하게 드러나도록 했다. 섀도와 아이라인이 모두 차분한 만큼 속눈썹 역시 과하게 힘을 주지 않아 전체 분위기를 해치지 않는다.

@geewonii

Advertisement

눈 밑은 밝은 펄로 애교살을 크게 강조하기보다 연한 베이지와 브라운을 가볍게 사용했다. 위쪽 섀도와 색의 차이를 크게 두지 않아 눈 주변 전체가 한층 부드럽게 이어진다. 눈을 크게 보이게 만드는 장치보다 깊이를 살리는 쪽에 더 가깝다.

Advertisement

이런 아이 메이크업이 우아하게 느껴지는 이유는 색을 많이 쓰지 않아서라기보다, 필요한 부분에만 깊이를 남겼기 때문이다. 눈 전체를 검게 채우지 않고 바깥쪽에만 음영을 더하면서 눈매의 형태는 살리고 무게는 줄였다.

Advertisement

피부 표현도 과하게 반짝이지 않는다. 전체적인 결은 매끈하게 정리돼 있지만 강한 물광이나 하이라이터가 먼저 눈에 들어오는 스타일은 아니다. 볼과 콧대처럼 빛을 받는 부분에만 은은한 광이 남아 있어 피부가 깨끗하고 차분하게 느껴진다.

베이스를 지나치게 매트하게 누르지 않은 점도 눈에 띈다. 피부가 답답해 보이지 않을 정도의 촉촉함은 남기되, 얼굴 전체에 광을 넓게 올리지는 않았다. 덕분에 피부 표현이 과하게 도드라지지 않고 눈과 입술의 차분한 색조가 자연스럽게 어우러진다.

Advertisement

볼에는 선명한 핑크보다 로즈 베이지에 가까운 색을 옅게 더했다. 블러셔를 넓고 진하게 올리기보다 피부에 혈색이 살짝 돌 정도로만 사용해 눈이나 입술보다 먼저 튀지 않는다. 덕분에 전체 메이크업도 한층 부드럽게 마무리된다.

@geewonii

입술도 선명한 레드나 핑크 대신 로즈 베이지나 누드 로즈에 가까운 색으로 마무리했다. 입술선을 또렷하게 그리지 않고 가장자리를 부드럽게 풀어 컬러가 튀지 않도록 했다. 눈과 볼에서 사용한 낮은 채도의 색과도 자연스럽게 어우러진다.

여기서 중요한 건 모든 색을 똑같이 연하게 만든 것이 아니다. 눈에는 음영이 있고, 볼에는 혈색이 있으며, 입술에도 분명한 색이 있다. 다만 어느 한 부분도 얼굴 전체보다 먼저 튀어나오지 않도록 강도를 조절했다.

Advertisement

김지원의 메이크업에서 우아함을 만드는 건 결국 이런 절제다. 눈은 깊지만 어둡지 않고, 피부는 매끈하지만 과하게 빛나지 않는다. 볼과 입술에는 색이 있지만 선명하게 치고 나오지 않는다.

화려한 색을 많이 더하지 않아도 분위기는 충분히 달라질 수 있다. 눈에는 깊이를, 볼과 입술에는 차분한 색을 남겼다. 김지원의 메이크업은 이렇게 힘을 빼면서도 필요한 부분은 또렷하게 살렸다.