"포근한 패딩에 딱 어울리는 얼굴"…김혜윤의 겨울 러블리 메이크업

@hye_yoon1110

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겨울에는 옷의 부피가 커진다. 패딩이나 후드처럼 얼굴 가까이까지 올라오는 아우터를 입으면 전체적인 인상도 자연스럽게 달라진다. 이럴 때 메이크업까지 무겁게 가져가기보다 색을 부드럽게 풀어주면 한층 가볍고 사랑스러운 분위기를 만들 수 있다.

김혜윤은 눈매를 또렷하게 살리고, 볼에는 핑크빛을 충분히 더해 얼굴에 생기를 줬다. 입술도 로즈 핑크 계열로 이어가 전체적으로 밝고 사랑스러운 분위기를 만들었다. 여기에 회색 패딩과 후드가 더해지면서 포근한 겨울 느낌까지 자연스럽게 살아난다.

가장 먼저 눈에 들어오는 건 가벼운 아이 메이크업이다. 눈두덩이에는 베이지와 연한 브라운 계열을 얇게 올려 색이 강하게 드러나지 않도록 했다. 짙은 섀도를 넓게 펴 바르기보다 눈꼬리 쪽에만 가볍게 음영을 더해 눈의 형태를 살린 정도다.

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아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 살짝 더했다. 끝을 날카롭게 빼거나 라인을 두껍게 올리지 않아 눈매가 강해지지 않는다. 패딩과 후드가 얼굴 주변을 감싸고 있는 만큼, 아이 메이크업도 선은 또렷하게 남기되 전체적으로는 가볍게 마무리했다.

속눈썹은 컬을 살려 눈동자가 충분히 드러나도록 했다. 마스카라를 두껍게 올리기보다 가닥이 보일 정도로만 정리해 눈매가 답답하지 않다. 섀도와 아이라인이 모두 부드러운 편이라 속눈썹 역시 과하게 존재감을 키우지 않은 점이 잘 어울린다.

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눈 밑에는 밝은 펄을 크게 강조하기보다 연한 베이지와 브라운을 가볍게 사용했다. 애교살을 선명하게 띄우기보다 눈 아래를 부드럽게 이어주는 정도라 전체적인 인상도 한층 자연스럽다.

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블러셔는 이번 메이크업에서 꽤 중요한 포인트다. 앞볼과 눈 밑 가까이에 핑크빛을 올려 웃을 때 볼의 색이 더 또렷하게 드러난다. 차분한 회색 패딩과 대비되는 이 색감 덕분에 전체 분위기도 한층 사랑스럽게 느껴진다.

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입술은 핑크와 로즈 사이의 색으로 마무리했다. 볼의 핑크빛과 크게 어긋나지 않는 색을 사용해 전체 메이크업의 분위기를 이어가고, 입술선은 또렷하게 잡기보다 가장자리를 부드럽게 풀었다. 마무리는 매트하게 눌러놓기보다 촉촉하게 표현해 입술에 생기를 더했다.

피부는 두껍게 덮기보다 결이 자연스럽게 남을 정도로 가볍게 표현했다. 볼과 콧대에는 은은한 광이 더해져 전체적으로 맑고 깨끗한 인상을 만든다.

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헤어는 단정하게 붙여 묶기보다 얼굴 옆에 잔머리와 느슨한 컬을 남겼다. 후드 사이로 자연스럽게 빠져나온 머리카락이 메이크업의 핑크빛과도 잘 어울려, 포근하고 사랑스러운 분위기를 더한다.

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김혜윤의 겨울 메이크업은 화려한 색을 더해 분위기를 만드는 방식과는 거리가 있다. 눈에는 가벼운 음영을, 볼에는 부드러운 핑크빛을, 입술에는 자연스러운 로즈 컬러를 남기면서 전체적인 색의 강도를 낮췄다.

두꺼운 겨울옷을 입는 날이라고 해서 메이크업까지 진해질 필요는 없다. 오히려 패딩과 후드처럼 포근한 아이템을 입었을 때는 피부와 색조를 가볍게 두는 편이 훨씬 잘 어울릴 수 있다. 김혜윤처럼 눈매는 또렷하게 남기고, 볼과 입술에는 부드러운 색을 더하면 겨울 특유의 포근하고 러블리한 분위기를 자연스럽게 살릴 수 있다.