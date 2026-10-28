눈썹만 따로 논다면…윈터·레이·고윤정의 ‘연한 눈썹’ 메이크업

@imwinter

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눈썹을 그릴 때는 빈 곳을 채우는 데 신경 쓰기 쉽다. 앞머리부터 꼬리까지 꼼꼼하게 그린 뒤 거울에서 한 발짝 물러서면, 눈썹 두 개만 진하게 남아 있기도 한다. 이럴 때는 모양을 다시 잡는 것보다 평소 쓰던 색이 너무 어둡지는 않은지 확인해보자.

윈터·레이·고윤정의 연한 눈썹에서 참고할 부분도 색과 진하기다. 윈터는 금발에 맞춰 눈썹을 옅게 표현했고, 레이는 짙은 머리에 밝은 브라운 눈썹을 그렸다. 고윤정은 밝은 색과 완만한 곡선을 함께 활용했다.

세 사람의 사진을 비교하면 내 메이크업에 적용할 부분이 조금 더 구체적으로 보인다.

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@imwinter

윈터, 금발 사이에서 눈썹만 도드라지지 않는다

금발을 했을 때 눈썹까지 같은 밝기로 굳이 맞춰야 하는 것은 아니다. 다만 머리색은 아주 밝은데 눈썹이 검고 진하면 눈썹에 먼저 눈이 가거나 이질감이 들 수 있다.

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윈터의 금발 사진에서는 눈썹과 머리카락의 색 차이가 크지 않다. 눈썹이 옅게 남아 있어 눈꼬리의 아이라인과 속눈썹이 더 눈에 들어온다. 윈터는 밝은 탈색 헤어를 연출할 때 눈썹 염색과 탈색도 함께 하는데, 눈썹색이 피부와 비슷해져 잘 보이지 않았을 뿐, 실제 눈썹은 생각보다 진하다는 이야기였다.

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이런 메이크업에서는 눈썹을 밝게 한 뒤 어떻게 마무리하는지도 중요하다. 빈 부분을 메운다고 어두운 펜슬로 윤곽을 다시 두껍게 그리면 눈썹이 먼저 도드라진다. 옅은 색을 유지하면서 끊겨 보이는 부분과 꼬리만 정리하는 정도로 마무리해보자.

@reinyourheart

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레이 짙은 머리에 밝은 브라운을 매치하다

레이의 인스타그램 사진에서는 다른 조합을 볼 수 있다. 머리색은 짙지만 눈썹은 그보다 밝은 브라운이다. 눈썹 결은 살리고, 테두리는 두껍게 강조하지 않았다.

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그렇다고 레이는 눈화장까지 모두 연하게 하지는 않았다. 눈꼬리까지 뺀 아이라인과 속눈썹은 또렷하고, 눈가와 볼에 핑크를 더했다. 눈썹 진하기가 낮아진 만큼 눈 주변에 색을 더해도 각각의 선이 강하게 맞서는 느낌은 적다.

검은 머리에 밝은 눈썹을 시도하고 싶다면 레이의 스타일링을 참고할 만하다. 처음부터 눈썹을 거의 보이지 않게 만들기보다는, 평소보다 조금 밝은 색으로 시작하는 편이 조절하기 쉽다. 특히 펜슬로 여러 번 덧그리던 앞머리는 덜 채우고, 눈썹 털 자체의 색을 부드럽게 바꿔보자.

@goyounjung

고윤정, 색을 밝히고 눈썹산은 완만하게 그리기

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고윤정의 눈썹은 모양과 색을 함께 참고해야 한다. 보통 고윤정의 스타일링을 보면 짙은 머리 색에 눈썹의 색은 옅게 표현하고, 곡선도 완만하게 정리하는 경우를 종종 볼 수 있다.

사진 속 고윤정의 눈썹은 앞머리부터 꼬리까지 가늘고 부드럽게 이어진다. 눈썹산이 뾰족하게 솟지 않고, 아래쪽 윤곽에도 짙은 선이 눈에 띄지 않는다. 머리색과 눈썹색에는 차이가 있지만 눈썹만 밝은 띠처럼 떠 보이지 않는 이유를 여기서 찾을 수 있다.

비슷한 느낌을 내고 싶다면 평소 눈썹을 그리는 순서부터 돌아보자. 테두리를 먼저 그리고 안을 채우는 방식에 익숙하다면, 이번에는 빈 부분을 짧게 메운 뒤 빗으로 풀어보자. 눈썹산과 앞머리에 펜슬을 덜 쓰면 본래 눈썹 결을 남기기에도 수월하다.

@goyounjung

그렇다면 밝은 눈썹을 어떻게 쉽게 표현할 수 있을까? 밝은 눈썹을 시도하는 가장 간단한 방법 중 하나는 브로우 마스카라다. 눈썹 털에 일시적으로 색을 입히는 제품이라 메이크업을 지우면 원래 색으로 돌아온다. 다만 본래 눈썹이 검고 굵은지, 가늘고 옅은지에 따라 같은 제품도 다르게 표현될 수 있다.

바를 때는 브러시의 양을 충분히 덜어낸다. 처음부터 많이 묻히면 눈썹 털이 뭉치거나 피부에 제형이 찍힐 수 있다. 소량을 눈썹 결에 따라 빗어 바르고, 부족한 부분만 더한다.

가까운 거울에서는 색이 고르게 묻었는지 보고, 마지막에는 조금 떨어져 얼굴 전체와 어울리는지 확인한다. 밝기를 맞추겠다고 계속 덧바르기보다 한 번씩 멈춰 보는 편이 양을 조절하기 쉽다.

밝은 눈썹에도 하나의 정답은 없다. 윈터처럼 머리색과 연결할 수도 있고, 레이처럼 짙은 머리와 대비를 줄 수도 있다. 고윤정처럼 색과 곡선을 함께 정돈하는 방법도 있다. 셀럽의 눈썹을 그대로 옮기기보다 평소 내 눈썹에서 가장 진하게 남는 부분을 먼저 찾아보자. 늘 채우던 앞머리를 조금 덜 그리고, 눈썹색을 한 단계 가볍게 표현하는 것부터 시작해도 충분하다.