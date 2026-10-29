고양이상 메이크업 어떻게 할까, 닝닝·제니·해린처럼 눈매 살리는 법

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아이라인부터 언더 음영까지, 닝닝·제니·해린의 사진에서 고양이 같은 눈매를 살리는 디테일을 살펴봤다.

고양이상 메이크업이라고 하면 길게 올려 그린 아이라인이 먼저 생각난다. 하지만 눈꼬리만 올린다고 해서 원하는 느낌이 나는 것은 아니다. 눈두덩이에 섀도를 얼마나 넓게 바르는지, 아래쪽 라인을 어디까지 채우는지에 따라 인상이 꽤 달라질 수 있다.

닝닝과 제니, 해린의 메이크업 차이가 좋은 예다. 닝닝은 눈가의 깊은 음영으로 나른한 분위기를 내고, 제니는 눈 위아래를 짙게 강조해 또렷한 눈매를 보여준다. 해린은 가는 아이라인에 옅은 분홍빛 색조를 곁들였다.

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세 사람을 참고하면 같은 고양이상 메이크업도 취향에 맞춰 다르게 시도해볼 수 있다.

@imnotningning

닝닝, 눈꼬리까지 길게 퍼뜨린 스모키 음영

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닝닝의 사진에서는 속눈썹 가까이에 짙게 들어간 색이 눈두덩이 위쪽으로 갈수록 옅어진다. 눈꼬리에도 음영이 길게 있는데, 끝을 칼로 자른 듯 또렷하게 마무리하지 않고 부드럽게 풀었다. 어두운 색을 썼어도 굵은 아이라인만 그렸을 때와는 다른, 나른한 느낌이 난다.

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눈 밑까지 짙지만 바깥쪽을 자세히 보면 위아래 라인 사이에 작은 틈이 남아 있다. 눈꼬리를 검은색으로 모두 메우지 않은 덕분에 아이라인 선의 방향도 잘 보인다. 바깥쪽으로 펼쳐진 속눈썹 역시 눈매가 길어 보이게 한다.

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평소 화장에 적용할 때는 섀도를 넓히는 순서를 바꿔보면 좋다. 먼저 회갈색이나 차분한 브라운을 속눈썹 가까이에 바르고, 브러시에 남은 양으로 눈두덩이와 눈꼬리 쪽을 쓸어준다.

처음부터 넓은 면적을 진하게 칠하면 지우기 어려우니 조금씩 범위를 늘린다. 색이 끝나는 부분은 깨끗한 브러시로 가볍게 풀어주되, 눈꼬리 아래까지 한꺼번에 문질러 음영이 너무 내려가지 않도록 한다.

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@jennierubyjane

제니, 눈 아래까지 윤곽을 또렷하게 잡기

제니는 눈의 위아래를 모두 강조했다. 사진을 보면 윗속눈썹 라인뿐 아니라 눈 아래에도 짙은 색이 있다. 눈 앞머리와 눈꼬리까지 음영을 더해, 눈을 살짝 내리깔아도 윤곽이 선명하게 보인다.

이 사진에서 눈여겨볼 것은 아이라인의 길이만이 아니다. 아이라인 선을 어디까지 그렸는지 보는 게 제니의 메이크업을 이해하기 쉽다. 앞에서 본 닝닝의 눈은 넓게 퍼진 섀도우가 포인트였다면, 제니는 위아래 테두리가 짙어 눈의 형태가 또렷하게 드러난다는 게 차이점이다.

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이런 표현이 익숙하지 않다면 아래쪽 라인을 처음부터 전부 채울 필요는 없다. 윗속눈썹 사이를 꼼꼼히 메운 뒤, 눈 밑은 바깥쪽 일부에만 짙은 브라운 섀도를 얇게 더해보자.

펜슬로 길게 선을 긋는 것보다 작은 브러시로 조금씩 얹으면 진하기를 조절하기 쉽다. 눈 앞머리와 언더 라인을 모두 강조할 때는 화장이 생각보다 진해질 수 있으니 한 부위씩 더하며 확인한다.

@newjeans_official

해린의 메이크업을 보면 눈 바깥쪽으로 뻗은 가는 아이라인이 눈에 띄는 경우가 있다. 눈꼬리 끝이 살짝 올라가 있지만 선이 두껍지 않아, 또렷하면서도 날카로운 느낌은 덜하다. 눈두덩이의 음영도 옅게 표현해 아이라인의 모양이 잘 드러난다.

따라 할 때는 눈꼬리를 높이 올리는 것보다 선의 두께에 신경 써보자. 윗속눈썹 가까이에 얇게 그린 뒤, 눈 바깥쪽에서 원래 눈매를 따라 조금씩 연장한다. 끝으로 갈수록 힘을 빼고 가늘게 마무리하면 된다. 눈을 감았을 때 선이 매끈한지보다 정면에서 봤을 때 눈매와 자연스럽게 이어지는지 확인하는 편이 좋다.

눈꼬리를 그린 뒤 어색하다고 느껴져도 곧바로 두껍게 덧그리지는 말자. 면봉으로 끝부분을 조금 걷어내 길이와 각도부터 조절해본다. 해린처럼 가는 선을 살리고 싶다면 라이너를 더하는 것보다 불필요한 부분을 지우는 과정이 도움이 된다.

@imnotningning

아무리 그래도 고양이상 메이크업의 핵심은 역시 아이라인이다. 그렇다면 아이라인은 어떻게 그리는 게 좋을까.

고양이상 레퍼런스 사진을 참고하더라도 아이라인의 각도와 길이는 내 눈에 맞춰 조절해야 한다. 눈을 감았을 때 매끈했던 선이 눈을 뜨면 접히거나 일부가 가려질 수 있기 때문이다. 거울을 정면에 두고 평소처럼 눈을 뜬 상태에서 끝부분을 확인하자. 눈꼬리부터 길게 완성하기보다 짧게 그린 뒤 조금씩 늘리면 수정하기도 편하다.

짙고 나른한 눈매가 좋다면 닝닝의 스모키 음영을, 눈의 윤곽을 선명하게 살리고 싶다면 제니의 언더 라인을 참고할 만하다. 평소 화장에서 조금만 바꾸고 싶을 때는 해린처럼 눈꼬리를 가늘게 빼고 분홍빛 립을 더하는 방법도 있다.

세 사람의 라인을 똑같이 따라 그리려 하기보다, 사진에서 마음에 드는 부분을 평소 화장에 하나씩 더해보자.