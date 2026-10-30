멀멀한 메이크업이 질렸다면, 레드 립 바르는 3가지 방법

@_imyour_joy

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멀멀한 메이크업이 슬슬 질렸다면, 파우치 속 빨간 립스틱을 꺼내보자. 옅은 누드 립을 바르던 얼굴에 붉은색을 더하면 제법 기분 전환이 된다. 평소보다 진한 색이 부담스러울 때는 바르는 양을 줄이거나 입술선의 경계를 살짝 풀어주면 된다.

제니와 정호연, 조이의 레드 립에서도 따라 해볼 만한 미묘한 세 사람의 사진을 참고해 평소 화장에 어울리는 레드 립 바르는 법을 살펴봤다.

@jennierubyjane

제니, 입술 전체를 채우고 입술산은 부드럽게 하기

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빨간 의상을 입은 제니는 입술 전체에도 레드를 선명하게 발랐다. 풀 립으로 발랐지만 윗입술 가운데 입술산은 날카롭게 강조하지는 않은 모습. 입술산 주변의 경계를 살짝 풀어주면 짙은 풀립이라도 윤곽이 부드럽게 보인다.

평소 입술선을 따라 꼼꼼하게 그릴수록 화장이 어색해졌다면 이 부분을 바꿔볼 만하다. 립스틱을 얇게 바르고 작은 브러시로 빈 곳을 채운 뒤, 제품을 더 묻히지 않은 브러시로 입술산의 경계만 가볍게 두드린다.

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그렇다고 입술 전체의 색을 연하게 지우는 것은 아니다. 붉은색은 남겨두고 선이 각져 보이는 부분만 조금 풀어주면 된다.

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윗입술 가운데 골까지 꼼꼼하게 메울 필요도 없다. 원래 입술 모양을 따라 바른 뒤 가장자리만 손보면 된다. 브러시를 피부 쪽으로 넓게 움직이면 립스틱이 번져 보일 수 있으니, 입술선 가까이에서 짧게 두드리는 편이 낫다.

@hoooooyeony

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정호연, 입술 굴곡을 또렷하게 살린 풀 립

검은 드레스를 입은 정호연은 입술산부터 아랫입술 모양까지 또렷하게 살렸다. 글로시한 광택이 두드러지지 않아 붉은색과 입술 모양이 선명하게 보인다. 특히 윗입술 가운데의 굴곡이 분명해, 입술산을 부드럽게 표현한 제니와 차이가 보인다.

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이런 풀 립을 그릴 때는 립스틱을 입술에 바로 대는 것보다 납작한 립 브러시가 편할 수 있다. 브러시 끝에 소량을 묻혀 입술산과 아랫입술 중앙을 먼저 그린다. 그다음 입꼬리까지 짧은 선으로 이어주고 안쪽을 채운다. 한 번에 길게 긋다가 선이 틀어지는 불상사를 줄일 수 있다.

처음부터 두껍게 바르기보다는 얇게 채운 뒤 색이 부족한 부분만 보충한다. 다 바른 다음에는 입을 살짝 벌려 입꼬리에 색이 뭉치지 않았는지 확인한다. 웃었을 때 드러나는 안쪽에 빈 곳이 있다면 그 부분만 브러시로 채워주면 된다.

@_imyour_joy

조이, 부드러운 입술선에 은은한 윤기를

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조이의 사진을 보면 레드 립이 매트하지 않고 은은한 윤기가 보인다. 입술 가장자리도 부드럽게 표현했다. 정호연의 보송하고 또렷한 풀 립과 비교하면 색이 얼굴에 조금 더 자연스럽게 어우러질 수 있다. 평소 쓰는 핑크나 코랄에서 레드로 바꿔보고 싶은 날 따라해보기 좋다.

비슷한 느낌을 내려면 입술 안쪽에 레드를 소량 바르고 브러시에 남은 양으로 바깥쪽을 채워보자. 안쪽과 가장자리의 색이 뚝 끊기지 않도록 얇게 연결해준다. 입술선을 컨실러로 모두 가리기보다는 본래 입술색이 조금 비치게 두는 편이 자연스럽다. 색을 올린 뒤 입술 중앙에 투명 글로스를 소량 얹으면 윤기를 더할 수 있다.

핵심은 글로시한 제형을 처음부터 많이 바르지 않는 다는 것이다. 중앙에 얇게 펴 바르고 입술을 가볍게 맞댄 뒤, 더 필요한지 확인한다. 입꼬리에 제형이 뭉쳐있다면 깨끗한 면봉으로 덜어낸다. 입술 전체를 두껍게 덮지 않아도 빛이 닿는 부분에 촉촉한 윤기가 보인다.

@hoooooyeony

처음에는 고르게 발랐던 레드 립도 식사를 하거나 물을 마시다 보면 안쪽 색이 먼저 지워지곤 한다. 이렇게 공들여 표현한 레드 립, 시간이 지나 지워졌다면 어떻게 수정할 수 있을까.

이때 입술 전체에 다시 바르면 남아 있던 테두리만 더 진해질 수 있다. 티슈로 가볍게 눌러 뭉친 부분을 정리한 뒤, 색이 빠진 곳만 얇게 채워주자.

입술 밖으로 번진 색도 립스틱을 덧발라 모양을 맞추려 하지 말고 깨끗한 면봉으로 먼저 정리한다. 주변 베이스까지 지워졌다면 작은 브러시에 소량을 묻혀 필요한 곳만 덧바른다. 특히 입꼬리는 입을 다물었을 때 잘 보이지 않을 수 있어, 살짝 벌린 상태에서도 확인하면 좋다.

빨간 립스틱이 부담스럽다면 처음부터 입술선까지 진하게 채우지 않아도 된다. 얇게 바르고 경계를 풀어본 뒤, 더 또렷한 표현이 필요한 날에 브러시로 윤곽을 잡아보자. 같은 립스틱으로도 출근하는 날에는 가볍게, 저녁 약속이 있는 날에는 조금 더 선명하게 바를 수 있다.