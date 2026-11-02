"가을 메이크업, 꼭 버건디일 필요는 없다"…아일릿 윤아의 톤다운 메이크업

@illit_official

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가을 메이크업이라고 하면 버건디 립이나 짙은 브라운 섀도부터 떠올리기 쉽다. 계절감은 분명하지만, 막상 따라 하면 얼굴이 무거워 보이거나 평소 분위기와 너무 멀어지는 경우도 있다. 그래서 요즘은 색을 진하게 쌓기보다 브라운과 로즈 계열을 차분하게 풀어내는 메이크업이 더 눈에 들어온다.

아일릿 윤아의 메이크업이 그렇다. 브라운 계열의 색감과 또렷한 눈매, 차분한 립이 어우러지면서 가을 특유의 분위기가 자연스럽게 드러난다. 진한 컬러를 넓게 올리기보다 베이지와 브라운, 누드 로즈를 나눠 사용해 전체 색조를 차분하게 맞췄다.

아이 메이크업은 베이지와 브라운 계열로 차분하게 표현했다. 눈두덩이에는 연한 색을 얇게 올리고, 눈꼬리 쪽으로 갈수록 브라운을 조금 더해 바깥쪽에만 음영을 남겼다. 짙은 섀도를 넓게 펴 바르지 않아 전체적으로 무겁지 않으면서도 눈매는 또렷하게 유지된다.

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눈꼬리 쪽에는 브라운 음영을 조금 더해 바깥쪽을 살짝 짙게 표현했다. 앞쪽과 중앙은 비교적 밝게 남겨 눈 전체가 무겁게 내려앉지 않도록 했고, 스모키처럼 눈 주변을 넓게 어둡게 만들지도 않았다. 덕분에 차분한 가을 색감은 살리면서도 답답한 인상은 줄였다.

아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 조금 더했다. 선을 두껍게 올리거나 끝을 날카롭게 빼지 않아 브라운 음영과도 자연스럽게 어우러진다. 눈매는 또렷하게 남지만 전체 인상은 과하게 강해지지 않는다.

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속눈썹은 의외로 중요한 역할을 한다. 짙은 섀도를 많이 쓰지 않은 만큼 속눈썹의 컬과 길이가 또렷하게 살아 있으면서 눈동자가 더 선명하게 드러난다. 가닥이 어느 정도 보이도록 정리돼 있어 무겁게 뭉친 느낌도 없다. 결국 윤아의 아이 메이크업은 색으로 밀어붙이기보다 음영, 라인, 속눈썹을 나눠 써 완성한 가을 눈매라고 볼 수 있다.

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눈썹은 과하게 진하지 않다. 헤어 컬러와 어우러지는 브라운 계열로 결을 살리면서 형태만 정돈한 정도다. 눈썹산을 강하게 세우거나 꼬리를 날카롭게 빼지 않아 전체적인 인상이 부드럽게 유지된다. 아이 메이크업에 브라운 톤이 들어가 있어도 눈썹까지 무겁게 잡지 않으니 얼굴 위쪽이 한층 정돈돼 보인다.

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볼은 색보다 분위기를 만드는 역할에 가깝다. 코럴이 강한 블러셔보다는 브라운이 한 방울 섞인 로즈 베이지, 혹은 차분한 피치 브라운 계열이 어울리는 메이크업이다. 색이 동그랗게 떠오르기보다 피부 안쪽에서 혈색이 올라온 듯 넓고 부드럽게 퍼져 있어, 눈매와 립 사이를 자연스럽게 이어준다. 이 부분이 윤아 메이크업을 단순한 데일리 메이크업보다 조금 더 가을답게 보이게 만든다.

립 역시 계절감을 분명하게 살린다. 선명한 레드나 쨍한 핑크 대신 누드 베이지, 로즈 브라운, 말린 장미 계열에 가까운 색을 사용해 전체 톤을 맞췄다. 입술선을 또렷하게 강조하기보다 가장자리를 자연스럽게 풀고, 가운데에만 촉촉한 결을 남겨 입술이 편안해 보이도록 했다. 브라운이 들어간 의상이나 체크 패턴처럼 가을 무드가 강한 스타일링과도 잘 어우러지는 이유다.

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피부 표현도 중요하다. 완전히 매트하게 눌러버리면 브라운 계열 색조와 만나 얼굴이 칙칙해질 수 있는데, 윤아의 메이크업은 피부를 지나치게 번들거리게 만들지 않으면서도 적당한 결을 남긴다. 피부 자체는 깨끗하게 정리하되, 볼과 콧대처럼 빛이 닿는 부분에는 은은한 생기를 남겨 답답하지 않게 마무리했다. 덕분에 가을 톤 메이크업 특유의 차분함은 살리면서도 얼굴이 무거워 보이지 않는다.

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아일릿 윤아의 가을 메이크업은 짙은 색을 여러 겹 올리기보다 베이지와 브라운, 로즈 베이지를 가볍게 나눠 사용했다. 눈에는 차분한 음영을 남기고, 볼과 입술은 비슷한 계열의 색으로 이어 전체적으로 부드러운 가을 분위기를 만들었다.

가을 메이크업이 부담스럽다면 버건디나 짙은 브라운부터 찾을 필요는 없다. 윤아처럼 베이지와 브라운, 로즈 베이지를 가볍게 나눠 쓰는 것만으로도 충분히 계절감이 느껴진다. 짙은 색을 크게 드러내지 않아도 차분한 가을 분위기는 자연스럽게 남는다.